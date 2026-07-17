Pokal-Torregen: Buchbach und Eichstätt machen das halbe Dutzend voll!

Erste Runde des Bayerischen Totopokals - und die große Überraschung blieb aus! Mit Eichstätts klarem 6:0-Erfolg (zweimal Schittler) gegen Alerheim, Buchbachs nicht minder deutlichem 6:0-Sieg (dreimal Sztaf) gegen Walkertshofen, Schwaben Augsburgs 3:2-Last-Minute-Triumph in Kottern, Heimstettens 2:1-Auswärtssieg in Manching, Landsbergs Elfer-Coup bei Schwabmünchen und Abtswinds 4:0-Erfolg in Erlangen setzten sich jeweils die Favoriten durch.
Im einzigen gleichklassigen (Bayernliga-)Duell zwischen Ismaning und 1860 Rosenheim hatten am Ende die Innstädter die Nase mit 2:1 vorn. Die Reaktionen im Überblick:
Das Spiel aus Sicht von Buchbachs Trainer Andi Bichlmaier: "Ein standesgemäßer Auftritt unserer Mannschaft. Wir hatten deutlich mehr Spielanteile. Beim Stand vom 0:0 hatte der Gegner seine einzige Chance im gesamten Spiel. Unser Torwart war jedoch überragend zur Stelle - wenn Walkertshofen trifft, hätt's freilich auch anders laufen können. Ab dem Zeitpunkt verlief die Partie aber dann deutlich zu unseren Gunsten - mit vielen Toren."
Das Spiel aus Sicht von Walkertshofens Spieltertrainer Christian Brandl: "Zur Halbzeit 0:3, Enstand 0:6 - vom Ergebnis her ist's erwartungsgemäß verlaufen. Das waren drei Klassen Unterschied. Unsere Leistung war nichtsdestotrotz völlig in Ordnung - wir hätten in Minute acht allein vorm Torwart sogar mit 1:0 in Führung gehen können. Buchbach ist auf jeden Fall ein sehr guter Regionaligist und eine sehr coole Mannschaft. Für unseren Verein war's ein schönes Erlebnis - am Mittwoch geht dann die Saison für uns los!"
Das Spiel aus Sicht von Landsbergs Trainer René Schröder: "Wir können mit der ersten Halbzeit, speziell mit den ersten 25 Minuten, nicht zufrieden sein in puncto Zweikampfverhalten, Rückwärtsbewegung, Restverteidigung - aber auch mit Ball waren wir zu lethargisch unterwegs, haben den Ball zu langsam laufen lassen. Da hatten wir uns im Vorhinein tatsächlich mehr vorgenommen.
Wir konnten nach dem 0:2-Rückstand aber kurz vor der Halbzeit durch einen abgefälschten Freistoß das 1:2 erzielen - und dann vor dem Pausenpfiff sogar noch mit einem Schuss aus dem Rückraum den Ausgleich.
Die zweite Halbzeit verlief aus unserer Sicht dann deutlich kontrollierter - bis auf ein, zwei Weitschüsse haben wir keine Chancen mehr zugelassen - und hätten selber in der regulären Spielzeit die Partie auf unsere Seite ziehen können. Schlussendlich musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen, die durch einen gehaltenen Elfer von unserem Goalie Leo Leimeister herbeigeführt wurde. Wir können damit gut leben - und es gab gute Rückschlüsse für den Start nächste Woche!"
Das Spiel aus Sicht von Tobias Paschek (Sportlicher Leiter Schwaben Augsburg): "Fluch gebrochen! In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel total im Griff, nur das Tor hat gefehlt. In der zweiten Halbzeit gerieten wir durch einen zweifelhaften Freistoß an der Strafraumgrenze in Rückstand, da wir den Ball im Anschluss nicht klären konnten und Schad den Ball perfekt zum 1:0 traf. Wir haben uns davon jedoch nicht beeindrucken lassen, machten weiter Druck und kamen durch Ramser zum verdienten 1:1.
Nur drei Minuten später konnten wir den Ball erneut nicht klären und mussten durch einen Abstauber das 2:1 hinnehmen. Ab der 65. Minute haben wir dann nichts mehr zugelassen, nur noch Druck nach vorne gemacht und durch Rusinger das verdiente 2:2 sowie in der Nachspielzeit das hochverdiente 3:2-Siegestor durch Luburic erzielt. Damit konnten wir nach vielen Jahren den Fluch brechen und im Allgäu gegen den TSV Kottern gewinnen. Tolle Moral, tolle Einsatzbereitschaft, es war immer der Wille da, das Spiel zu gewinnen!"