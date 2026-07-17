Pokal-Torregen: Buchbach und Eichstätt machen das halbe Dutzend voll!

In der Regionalliga klare Rivalen, im Pokal im Gleichschritt vorneweg: Sowohl der TSV Buchbach als auch der VfB Eichstätt konnte sein Pokal-Duell gegen die Bezirksligisten Alerheim und Walkertshofen klar für sich entscheiden. – Foto: Johannes Traub

Erste Runde des Bayerischen Totopokals - und die große Überraschung blieb aus! Mit Eichstätts klarem 6:0-Erfolg (zweimal Schittler) gegen Alerheim, Buchbachs nicht minder deutlichem 6:0-Sieg (dreimal Sztaf) gegen Walkertshofen, Schwaben Augsburgs 3:2-Last-Minute-Triumph in Kottern, Heimstettens 2:1-Auswärtssieg in Manching, Landsbergs Elfer-Coup bei Schwabmünchen und Abtswinds 4:0-Erfolg in Erlangen setzten sich jeweils die Favoriten durch.

Das Spiel aus Sicht von Buchbachs Trainer Andi Bichlmaier: "Ein standesgemäßer Auftritt unserer Mannschaft. Wir hatten deutlich mehr Spielanteile. Beim Stand vom 0:0 hatte der Gegner seine einzige Chance im gesamten Spiel. Unser Torwart war jedoch überragend zur Stelle - wenn Walkertshofen trifft, hätt's freilich auch anders laufen können. Ab dem Zeitpunkt verlief die Partie aber dann deutlich zu unseren Gunsten - mit vielen Toren." Das Spiel aus Sicht von Walkertshofens Spieltertrainer Christian Brandl: "Zur Halbzeit 0:3, Enstand 0:6 - vom Ergebnis her ist's erwartungsgemäß verlaufen. Das waren drei Klassen Unterschied. Unsere Leistung war nichtsdestotrotz völlig in Ordnung - wir hätten in Minute acht allein vorm Torwart sogar mit 1:0 in Führung gehen können. Buchbach ist auf jeden Fall ein sehr guter Regionaligist und eine sehr coole Mannschaft. Für unseren Verein war's ein schönes Erlebnis - am Mittwoch geht dann die Saison für uns los!"

Das Spiel aus Sicht von Landsbergs Trainer René Schröder: "Wir können mit der ersten Halbzeit, speziell mit den ersten 25 Minuten, nicht zufrieden sein in puncto Zweikampfverhalten, Rückwärtsbewegung, Restverteidigung - aber auch mit Ball waren wir zu lethargisch unterwegs, haben den Ball zu langsam laufen lassen. Da hatten wir uns im Vorhinein tatsächlich mehr vorgenommen. Wir konnten nach dem 0:2-Rückstand aber kurz vor der Halbzeit durch einen abgefälschten Freistoß das 1:2 erzielen - und dann vor dem Pausenpfiff sogar noch mit einem Schuss aus dem Rückraum den Ausgleich. Die zweite Halbzeit verlief aus unserer Sicht dann deutlich kontrollierter - bis auf ein, zwei Weitschüsse haben wir keine Chancen mehr zugelassen - und hätten selber in der regulären Spielzeit die Partie auf unsere Seite ziehen können. Schlussendlich musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen, die durch einen gehaltenen Elfer von unserem Goalie Leo Leimeister herbeigeführt wurde. Wir können damit gut leben - und es gab gute Rückschlüsse für den Start nächste Woche!"