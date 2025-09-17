 2025-09-17T06:39:26.826Z

Allgemeines
Fabian Beigl und der SV Pullach scheiterte im Pokal gegen den SV Untermenzing.
Fabian Beigl und der SV Pullach scheiterte im Pokal gegen den SV Untermenzing. – Foto: Dieter Metzler

Pokal: Tore-Wahnsinn der Kreisliga-Teams – 11:1 nach 26:0 – SVA raus

3. Runde in München, Viertelfinale Inn/Salzach

Englische Woche im Fußball: Am Dienstag waren zahlreiche Vereine aus München und ein Quartett aus dem Kreis Inn/Salzach waren im Einsatz. Es hagelte Tore.

Viertelfinale im Pokal Inn/Salzach: Aschau unterliegt Traunreut – A-Klassist im Halbfinale

Doppelte Überraschung im Viertelfinale des Kreispokals Inn/Salzach. Der Kreisklassist TuS Traunreut schlug den Bezirksligisten SV Aschau am Inn mit 4:3. Zeitgleich sorgte auch die DJK Heufeld für einen Coup. Gegen Kiefersfelden setzte sich der A-Klassist mit 3:1 durch.

Gestern, 19:30 Uhr
SV DJK Heufeld
SV DJK HeufeldDJK Heufeld
ASV Kiefersfelden
ASV KiefersfeldenKiefersfelde
3
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Traunreut
TuS TraunreutTuS Traunreu
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
4
3
Abpfiff

3. Runde im Kreispokal München: Sechs Bezirksliga-Teams im Einsatz

David unterliegt Goliath – aber nur hauchzart. Der TSV Haar drängte bislang ungeschlagene Forstinninger an den Rand einer Niederlage. Erst in der 89. Minute gelang dem VfB der Ausgleich. Im Elfmeterschießen setzte sich dann der Favorit durch. Auch Bezirksligist Zorneding hatte bei Kreisklassist Biberg kein einfaches Spiel: Am Ende reichte aber ein Tor von Winzer zum Weiterkommen.

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Haar
TSV HaarHaar
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
3
n.E.
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
0
2
Abpfiff

Bei den Bezirksliga-internen Duellen setzten sich die beiden Menzinger Klubs durch: Der SVU schlug Pullach dank eines frühen Doppelschlags mit 2:0. Waldeck gewann in Überzahl in Waldperlach. In der 80. und in der 88. Minute traf der SVW.

Gestern, 20:00 Uhr
FC Biberg
FC BibergFC Biberg
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
0
1
Abpfiff

Gestern, 20:15 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
2
0
Abpfiff

Tore-Wahnsinn im Münchner Kreispokal: Kreisliga-Teams knipsen – Grafing mit 11:1 nach 26:0

Für Grafing geht die wilde Pokalfahrt weiter: Auf das 26:0 gegen die Wölfe folgte ein souveräner 11:1-Sieg gegen den ebenfalls in der Kreisklasse angesiedelten FC Niksar Spor. Torreich wurde es auch bei den Kreisligisten: Fürstenried traf sechsmal, Neuhadern fünfmal, West viermal und Teutonia sogar neunmal. Beim FCT musste in Neuried aber das Elfmeterschießen ran. Nach der regulären Spielzeit stand es noch 4:4. Besonders hervor tat sich ein Kicker des FC Neuhadern. Quirin Jürgens erzielte alle fünf Neuhaderner Treffer.

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
FC Niksar Spor
FC Niksar SporNiksar Spor
11
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Münchner Kickers 2015
Münchner Kickers 2015Mün. Kickers
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
1
6
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
2
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG FC Georgia/Neuaubing
SG FC Georgia/NeuaubingSG FC Georgia/Neuaubing
SV München West
SV München WestSV München West
2
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
7
9
Abpfiff

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München
SC Bogenhausen/Schwarz-Blau MünchenBogenh/SW Mü
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
19:30

Spiel findet erst am 26. September statt.

Boris ManzAutor