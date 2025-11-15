Pokal: TeBe verliert bei Sparta, Inter wirft BAK raus

Am Wochenende steht das Achtelfinale im COSY WASCH-Landespokal der 1. Herren an.

Im ersten Duell zweier Oberligisten ging Tennis Borussia Mitte der ersten Halbzeit in Lichtenberg in Führung. Im zweiten Durchgang drehten Carl Wolf Schnur und Etienne Nikol die Partie zugunsten Spartas, die sich damit nicht nur für die Liga-Niederlage revanchieren konnten. Auch der Viertelfinal-Einzug steht für das Team von Dragan Kostic.

Der BFC Preussen gastierte am Freitagabend beim BFC Meteor. Dabei hatte der Regionalligist anfangs durchaus Schwierigkeiten, der Landesligist stand in der ersten Halbzeit gut, ließ fast nichts zu. Kurz vor der Pause brauchte es eine Ecke für den Regionalligisten, die Chadi Ramadan schließlich über die Linie drückte. Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Gäste nach. Dieses Mal traf Häusl per Kopf nach Eckball. Als Meteor Serkan Karasu nach etwa einer Stunde mit gelb-rot vom Platz flog, war das Spiel gelaufen. Ole Hoch per Freistoß und Philip Fontein schraubten das Ergebnis in den Schlussminuten noch weiter nach oben.

Auch die Partie zwischen Blau Weiß 90 und den Füchsen war von Spannung geprägt. Die frühe Führung der Hausherren drehten die Füchse mit je einem Treffer vor und nach der Pause, doch BW schlug zurück. In der Schlussviertelstunde trafen Victor Sunday und Thomas Brechler für die Füchse und schossen die Reinickendorfer in die nächste Runde. ---

Pfeffersport war klarer Außenseiter im Spiel gegen Altglienicke und der Regionalligist ließ nichts anbrennen. Im kleinen Stadion des Jahn-Sportparks brachte ein Doppelschlag in der 21. und 23. Minute den Favoriten auf Siegkurs. Auch im zweiten Durchgang traf Altglienicke innerhalb kürzester Zeit mehrfach, machte es am Ende ziemlich deutlich. ---

Dem FC Internationale ist die erste Überraschung dieser Pokalrunde gelungen. Gegen den Oberligisten Berliner AK brachte Santiago Henrich Paya den Außenseiter früh in Führung. Nach der Pause entschieden Gaston Ignacio Nieto und Moreno Schneider das Spiel innerhalb weniger Augenblicke. Henrich Paya sorgte für den dann doch deutlichen 4:0-Endstand. ---

Morgen, 13:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf BFC Dynamo BFC Dynamo 13:00 PUSH

Wenn Mahlsdorf am Sonntag den BFC Dynamo empfängt, kommt es zur Neuauflage des Vorjahres-Finals. Vor rund sechs Monaten standen sich beide Teams im Endspiel im Mommsenstadion gegenüber. Der Regionalligist gewann letztlich durch Tore von Crosthwaite und Lankford, die beide nicht mehr im weinrot-weißen Dress auflaufen. ---

Ein ligainternes Duell gibt es noch und dennoch geht Tasmania bei Croatia durchaus klar als Favorit ins Spiel. Denn der Tabellenführer der NOFV Oberliga Nord ist beim Vorletzten selbiger Staffel zu Gast. In der Liga standen sich beide zu Beginn der Saison gegenüber. Tas siegte damals 2:5. Fortsetzung am Sonntag? ---

Morgen, 15:00 Uhr Delay Sports Berlin Delay Sports FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 15:00 live PUSH

Delay Sports ist der einzig verbliebende Bezirksligist im Wettbewerb, bekommt es nun mit Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf zu tun. Auch wenn die Qualität der Gastgeber sicher nicht der eines typischen Bezirkligisten entspricht, ist Zehlendorf natürlich klarer Favorit. Zum Vergleich: In der Vorsaison scheiterte Delay Sports im Pokal ebenfalls an einem Regionalligisten. Gegen den BFC Dynamo wurde es damals ziemlich deutlich (0:12).

---