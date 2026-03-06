Pokal: Tännesberg vor Historischem, Breitenbrunn mit dem B-Team

Die Pokal-Experten aus Schwarzhofen sind nur noch einen Sieg vom Endspiel entfernt. – Foto: Günter Uschold

Auch zwei Kreispokalspiele stehen an diesem Wochenende in der Oberpfalz an. Im Spielkreis Cham/Schwandorf kämpfen am Samstag (Anstoß: 15.15 Uhr) die Bezirksligisten TSV Tännesberg und SV Schwarzhofen um den Finaleinzug. Noch nicht ganz so weit ist der Regensburger Kreis. Dort wird am Sonntag das letzte Halbfinalticket vergeben. Auf dem Areal des TSV Beratzhausen stehen sich ab 14 Uhr der heimische Kreisligist und der SV Breitenbrunn, der allerdings mit seiner zweiten Mannschaft antritt, gegenüber.

Halbfinale im Kreispokal Cham/Schwandorf





Morgen, 15:15 Uhr TSV Tännesberg Tännesberg SV Schwarzhofen Schwarzhofen 15:15 live PUSH



Wer folgt dem 1. FC Schwarzenfeld ins Pokalfinale? Diese Frage wird am morgigen Samstag in Tännesberg beantwortet. Elfter der Bezirksliga Nord gegen Sechster der Bezirksliga Süd, lautet die Konstellation. Sowohl für den TSV als auch für den SV Schwarzhofen ist es der erste Pflichtspieltermin im neuen Jahr. Hüben wie drüben will man unbedingt den letzten Schritt ins Endspiel gehen. „Die Vorbereitung inklusive der Hallensaison kann als absolut geglückt bezeichnet werden“, berichtet Adi Götz, Trainer des Titelverteidigers und Pokalspezialisten aus Schwarzhofen. „Aber jetzt geht's direkt wieder ins Alltagsgeschäft und da wartet ein unberechenbarer Gegner. Tännesberg mit neuem Trainer und guten Ergebnissen in der Vorbereitung wird eine harte Nuss. In der bisherigen Saison konnte man ein stetiges Auf und Ab verfolgen. Sicher ist eine Top-Leistung notwendig, wenn wir ins Endspiel einziehen wollen“, erwartet Götz ein enges Spiel.





Für Tännesberg auf der anderen Seite wäre der Finaleinzug ein Novum, das hat der Verein noch nie geschafft. „Wir freuen uns auf dieses Halbfinal-Derby vor hoffentlich einigen Zuschauern. Schwarzhofen geht für mich als Favorit ins Spiel. Nichtsdestotrotz wollen wir versuchen, Schwarzhofen Paroli zu bieten und uns mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, durchzusetzen. Wenn man im Halbfinale steht, will man natürlich auch ins Finale“, erklärt Tännesbergs sportlicher Leiter Lucio Lobinger. Die Blicke wandern auch an die Außenlinie: Für Ibrahim Devrilen ist es das erste Pflichtspiel als TSV-Coach, nachdem sich André Klahn im Winter verabschiedet hat.









Viertelfinale im Kreispokal Regensburg





So., 08.03.2026, 14:00 Uhr TSV Beratzhausen Beratzhausen SV Breitenbrunn Breitenbrunn 14:00 PUSH



Mit Verspätung geht nun auch das letzte Viertelfinalspiel im Regensburger Totopokal über die Bühne. Auf dem Papier hat Bezirksligist SV Breitenbrunn als klassenhöherer Verein die Favoritenrolle inne. Doch der Schein trügt. Die Gäste absolvieren am Tag zuvor das Bezirksliga-Nachholspiel in Prüfening und bestreiten deshalb das Pokalmatch mit ihrer Kreisklassen-Mannschaft. Das wiederum erhöht die Chancen auf den Halbfinaleinzug für den TSV Beratzhausen, der in der Kreisliga 2 ums Überleben kämpft und jüngst mit seinem Trainerteam verlängert hat, natürlich erheblich. Der Sieger bekommt es im Halbfinale mit dem SV Donaustauf zu tun (Regeltermin: 15. April). Außerdem stehen der TSV Kareth-Lappersdorf und der SV Wenzenbach in der Vorschlussrunde.