Pokal: SVG-Co-Coach Liebisch findet ohne Google Maps die „grüne Hölle“

„Es freut mich, dass darüber geredet wurde“, betont Liebisch. „Wir geben ja keine taktischen Insights preis. Es entsteht mehr Verbindung, man kann Menschen emotionalisieren und blickt hinter die Kulissen.“ Gedreht hat den Beitrag Niclas Dechent, Content Creator bei Mainz 05, der letztes Jahr noch in Mommenheim gespielt hat. Dem neuen Trainerteam ist wichtig, den SVG „fühlbar zu machen“: „Das ist so ein geiler und herzlicher Verein mit vielen tollen Leuten. Wir wünschen uns, dass das besser zu greifen ist.“

Liebischs jüngster Sohn spielt beim SVG im Kidsclub, der älteste in der U9. „Es ist einfach ein Herzensverein. Unsere Betreuerin Bettina Stritter war vor 20 Jahren schon Betreuerin bei meinem Bruder.“ So schließt sich an diesem Mittwochabend ein weiterer Kreis. Und das im Livestream. „Mommenheim ist ein überragender Verein, für sie ist die Außendarstellung schön“, sagt Liebisch. „Das macht es noch mal geiler“, findet Eberhardt, „so etwas haben wir nicht alle Tage.“ Baroli hofft auf einen positiven, anstachelnden Effekt. So oder so: „Für uns ist es ein Bonus-Spiel.“