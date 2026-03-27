Pokal: SV Pastow dreht Spiel, Oberligist FC Anker Wismar siegt klar

– Foto: Ostseehopper

In dieser Begegnung erlebten die Zuschauer eine beeindruckende Leistungssteigerung der Hausherren, die in eine außergewöhnliche Tor-Gala eines einzelnen Akteurs mündete. Zunächst erwischte der FSV Bentwisch den deutlich besseren Start und ging bereits in der 14. Minute durch Tim Hermann in Führung. Dieser frühe Rückschlag schien den SV Pastow jedoch eher anzustacheln als zu lähmen. Die Mannschaft kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Partie und belohnte sich in der 31. Minute, als Tony-Glen Siegmund einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich verwandelte. Praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute schlug Siegmund erneut zu und drehte die Begegnung noch vor dem Seitenwechsel komplett zugunsten der Heimelf.

Nach dem Wiederanpfiff blieb Pastow am Drücker und baute den Vorsprung in der 54. Minute durch Jan Rudlaff auf 3:1 aus. Was dann folgte, war die endgültige Entscheidung durch einen Mann, der an diesem Tag von der gegnerischen Hintermannschaft kaum zu bändigen war. Tony-Glen Siegmund krönte seine außergewöhnliche Leistung mit zwei weiteren Treffern in der 65. und 78. Minute. Mit insgesamt vier Toren besiegelte er den deutlichen Heimsieg fast im Alleingang und sorgte für hochemotionale Momente auf dem Rasen. ---

Morgen, 13:00 Uhr 1. FC Neubrandenburg 04 Neubranden. F.C. Hansa Rostock F.C. Hansa 13:00 live PUSH Der Pokaltraum des 1. FC Neubrandenburg 04 wird durch den schwerstmöglichen Gegner auf die Probe gestellt: Drittligist F.C. Hansa Rostock. Neubrandenburg, Tabellenzweiter der Verbandsliga, hat bisher souverän agiert, steht aber nun vor einem Duell David gegen Goliath. Hansa reist mit großem Selbstverständnis nach dem 1:0-Erfolg in Wiesbaden an, auch wenn der spannende und nervenaufreibende Ligabetrieb für Rotation sorgen könnten. Für Neubrandenburg zählt vor allem der Heimvorteil und die Hoffnung auf ein kleines Pokalwunder. ---

Vor 89 Zuschauern präsentierte sich der FC Anker Wismar in einer äußerst stabilen und treffsicheren Verfassung. Die Gäste suchten konsequent den Weg nach vorne. In der 22. Minute belohnten sie sich erstmals, als Evgeni Pataman einen Foulelfmeter sicher zur Führung verwandelte. Die Fans sahen eine konzentrierte Leistung der Wismarer, die kurz vor der Halbzeitpause in der 42. Minute durch Luis Billep auf 0:2 erhöhten. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgten die Gäste für eine frühe Vorentscheidung und nahmen den Hausherren damit jegliche Hoffnung auf eine späte Wende. Eric Martin markierte in der 53. Minute das 0:3, bevor Evgeni Pataman nur sechzig Sekunden später in der 54. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den 0:4-Endstand perfekt machte. ---