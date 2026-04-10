Pokal: SV Dersim chancenlos, VfB Ginsheim souverän im Finale

Murat Celik kritisierte bei den Seinen auch ein zögerliches Anlaufen der ballführenden Ginsheimer: „Du musst die ständig stressen.“ Auf diese Weise hätten es die „Löwen“ in der Liga geschafft, beim Hinspiel in Ginsheim aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 zu machen: „Da waren wir aggressiv. Da waren wir bissig. Da waren wir schnell.“ Diesmal aber ließen es die Grün-Roten zu, dass der VfB in Ruhe den Ball annehmen und überlegen konnte, wo die Kugel dann hingespielt werden sollte. Auch die sogenannten zweiten Bälle landeten meist bei den handlungsschnellen Gästen.

Ein Konter führte eine Viertelstunde vor Schluss zum 0:5, als Passgeber Özer den einschussbereiten Wiesenäcker entdeckte. In der Nachspielzeit durfte Benjamin Aziz Neffati mit dem 1:5 dafür sorgen, dass der SV Dersim wenigstens nicht torlos aus der für ihn so unerfreulichen Partie kam.