Pokal-Start mit Fallen, Träumen und Kracherduell

Es geht wieder los! – Foto: HFV / Witters

Der LOTTO-Pokal Hamburg öffnet wieder seine Bühne - und in der 1. Runde ist fast alles dabei, was diesen Wettbewerb so besonders macht. Große Namen müssen auf kleine Plätze, ambitionierte Oberligisten dürfen sich keine Blöße geben, unterklassige Vereine bekommen ihren Abend im Rampenlicht. Und mittendrin wartet direkt ein Duell, das eigentlich nach einer späteren Runde klingt: HEBC Hamburg gegen Altona 93.

Für HEBC ist es ohnehin ein besonderer Sommer. Der Pokalsieger blickt bereits auf das große DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund im Volksparkstadion. Doch bevor der BVB kommt, wartet der Alltag - und der ist im Pokal sofort maximal reizvoll. Altona 93 ist nach dem Regionalliga-Abstieg zurück in der Oberliga Hamburg und bringt genug Qualität mit, um aus diesem Spiel einen echten Härtetest zu machen.

Auch FC Alsterbrüder gegen FC Eintracht Norderstedt hat seinen Reiz. Norderstedt kommt aus der Regionalliga Nord, Alsterbrüder bekommt ein Heimspiel mit besonderer Bühne. Für die Eintracht geht es darum, nach dem Ligaauftakt seriös zu bleiben und keine unnötige Pokalgeschichte gegen sich selbst zu schreiben.

Der Pokal lebt nicht von perfekten Bedingungen, sondern von Reibung. Genau deshalb sind Spiele wie FSV Geesthacht gegen die TuS Dassendorf, SC Sternschanze gegen TSV Buchholz 08, TuS Osdorf gegen TBS Pinneberg oder SV Friedrichsgabe gegen USC Paloma so interessant. Die Favoriten sind klar, aber sie müssen es auf dem Platz beweisen.

Der Eimsbütteler TV startet bereits am Dienstag bei BLS Hamburg 01. Als Regionalliga-Aufsteiger ist der ETV klar favorisiert. Genau solche Spiele sind aber gefährlich, wenn der Kopf schon ein Stück weiter ist und der Gegner den Abend seines Jahres sieht.

Oberligisten zwischen Pflicht und Falle

Einige Oberligisten stehen vor klassischen Pflichtaufgaben. SC Victoria tritt beim VfL 93 Hamburg an, FC Teutonia 05 Ottensen reist zum Buxtehuder SV, SC Vorwärts/Wacker Billstedt muss beim SC Vier- und Marschlande ran, TSV Sasel spielt beim 1. FC Hellbrook.

Für den aktuellen Oberliga-Tabellenführer Niendorfer TSV geht es am Sonntag zu TuS Holstein Quickborn. Nach dem starken Saisonstart mit zwei Siegen ist Niendorf klarer Favorit. Gleichzeitig ist genau das die Kunst im Pokal: Den eigenen Anspruch bestätigen, ohne den Gegner zu unterschätzen.

Auch FK Nikola Tesla ist gefragt. Nach dem auffälligen Oberliga-Start wartet das Auswärtsspiel beim FC Union Tornesch. Für Tesla ist es die nächste Gelegenheit, das neue Selbstvertrauen mitzunehmen.

Außenseiter bekommen ihre Bühne

Besonders schön am Pokal sind die Spiele, in denen der Alltag für 90 Minuten Pause macht. Escheburger SV empfängt Concordia Hamburg, SC Ellerau bekommt es mit dem Hetlinger MTV zu tun, SV Rot Weiss Wilhelmsburg fordert den FC Süderelbe, FC Guinea-Bissau trifft auf HT 16.

Für die Favoriten zählt das Weiterkommen. Für die Außenseiter zählt oft mehr: ein voller Platz, ein emotionaler Abend, ein frühes Tor, ein Gegner, der nervös wird. Pokalspiele kippen selten aus dem Nichts. Aber sie kippen dann, wenn der Favorit zu lange wartet und der Außenseiter merkt, dass etwas möglich ist.

Auch im Süden und Osten Hamburgs gibt es reichlich Stoff: FC Veddel United gegen SVS Mesopotamien Hamburg, TSV DuWo gegen Ahrensburger TSV, SV Tonndorf-Lohe gegen SC Schwarzenbek, TSV Wandsetal Hamburg gegen SV Börnsen und Willinghusener SC gegen FC Voran Ohe sind Duelle, in denen viel lokale Spannung steckt.

Mittwoch als später Abschluss

Ganz zum Schluss greift auch die SV Halstenbek-Rellingen ein. Der Oberliga-Absteiger spielt am Mittwoch, 12. August, beim SV Lurup. Für die SV ist der Pokalauftakt auch ein erster Pflichtspiel-Test nach dem großen Kaderumbau. Viele neue Spieler, neue Spannung, neue Liga - und direkt ein Spiel, das man gewinnen muss.

Damit zieht sich die 1. Runde über mehr als eine Woche. Vom Dienstagabend bis zum Mittwoch danach gibt es Pokal an fast jedem Tag. Genau das macht den Wettbewerb aus. Nicht jeder Favorit wird stolpern. Nicht jeder Außenseitertraum wird lange leben. Aber irgendwo wird es eng, irgendwo wird es laut, irgendwo wird einer sagen: Dafür spielt man Pokal.

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