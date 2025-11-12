Pokal-Stadtderby am Kieselhumes

Im ersten Pokalauftritt der laufenden Runde hat das U17-Team des 1. FC Saarbrücken ein günstiges Los erwischt. Einerseits, weil das Gastspiel beim Nachbarn SV Saar 05 Jugend innerhalb der Stadtgrenzen ist und somit als Derby gilt, andererseits, weil die Gastgeber zwei Klassen tiefer spielen. Nicht nur aufgrund der letzten Ergebnisse in der Nachwuchsliga der NLZ-Teams ist das Malstatter Team Favorit. Nach dem 3:3 vom vergangenen Wochenende gegen die SV Elversberg liegt das Malstatter Team in der Tabelle auf Rang Sechs, hat aber genauso viele Punkte wie der Fünfte SV Wehen Wiesbaden. Das St. Johanner Team ist zwei Klassen tiefer angesiedelt, belegt in der Verbandsliga direkt hinter der U16 der SV Elversberg Rang Zwei. Elversberg hat bei Punktgleichheit aber ein Spiel weniger ausgetragen. Der Meister steigt in die Regionalliga Südwest auf, auch die U16 der SV Elversberg als Spitzenreiter kann nach oben, weil die SVE-U17 in der Nachwuchsliga spielt. Das Spiel wird um 18.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz "Am Kieselhumes" ausgetragen.