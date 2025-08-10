Pokal: So lief die Quali-Runde der 1. Herren

Am Wochenende wurde die Qualifikationsrunde im Berliner Landespokal der 1. Herren ausgespielt.
Tore: 1:0 Justin Fiebig (4.), 1:1 Jonas Frenzel (21.), 2:1 Justin Fiebig (29.), 2:2 Dennis Jaroni (45.+4), 3:2 Friedrich Wasserkampf (56. Foulelfmeter), 4:2 Simon Deichmüller (63.), 4:3 Niko Appel (67.), 4:4 Mischa Behre (76.), 4:5 Sven Rehfeld (86.), 5:5 John Borchert (90.+3), 5:6 Mischa Behre (101.), 5:7 Mischa Behre (115.)
Tore: 0:1 Leon Conde (51.), 1:1 Stepan Baranschi (87.), 2:1 Willy Amza Cyimana (102.), 3:1 Sebastian Hake (110.), 3:2 Lukas Habryka (118.)
Tore: 1:0 Miguel Pioch (22.), 2:0 Manuel Orlov (26.), 3:0 Butch Froese (34.), 4:0 Tim Groß (41.), 5:0 Agnelo Pilgram (44.), 5:1 (58. Foulelfmeter), 6:1 Miguel Pioch (64.), 7:1 Butch Froese (75.), 7:2 (78.), 8:2 Bastien-Maurice Wolff (83.)
Tore: 0:1 Luis Hell (4.), 1:1 Chigozie Michael Chukwubuike (39.), 2:1 Oluwaseun Samuel Omolade (99.), 3:1 Inerepamowei Henry Meli (108.)
Tore: 1:0 (48.), 1:1 Malki Benner (50.), 1:2 Yusuf Abdurahman (57.), 1:3 Malki Benner (93. Foulelfmeter)
Tore: 0:1 Martin Ignacio Neder (36.), 0:2 Franco Nahuel Jaramillo (42.), 0:3 Michael Wegenast (58. Eigentor), 0:4 Jairo Fernando Bautista Castro (78.), 0:5 Dylan Ezequiel Barberan Baez (78.), 0:6 Adrian Lewandowski (86.), 0:7 Alfons Guindulain Juan-Muns (90.), 0:8 Jose Gautier (90.+1)
Tore: 1:0 Louis Albert Suckow (5.), 1:1 Patrick Wenzel (12. Foulelfmeter), 1:2 Oscar Jessa (14.), 1:3 Oscar Jessa (30.), 1:4 Robert Fritze (36.), 1:5 Oscar Jessa (52.), 2:5 Clemens Gilleßen (60.), 2:6 Patrick Wenzel (66.), 2:7 Cem Deniz Dolanmaz (77.)
Tore: 1:0 Enis Avdullahu (20.), 2:0 Tim Angermann (71.), 3:0 Hakim Hassani (75.), 3:1 Aboubacar Keïta (79.), 4:1 Ben Luis Henke (83.), 5:1 Dorukhan Eyol (90.+1)
Tore: 0:1 Soeren Richter (13.), 0:2 Paul Hesse (45.), 1:2 Kamil Lechocki (48.), 2:2 Bartlomiej Nikke (55.), 2:3 Soeren Richter (67.), 2:4 Paul Hesse (80.)
Tore: 0:1 Murat Alan (40.), 0:2 Gürkan Özkan (51.), 0:3 Gürkan Özkan (57.), 1:3 Louis Lecloux (71.)
Rot: Onur Kalkan (65./SFC Veritas 96/Notbremse )
Gelb-Rot: Simon Paul Komoll (75./FCK Frohnau 1975/)
Tore: 1:0 Christopher Knop (28.), 1:1 Thorbjörn Teschendorf (45.+3), 1:2 Ömür Yildiz (60.), 1:3 Tobias Benkendorf (72. Foulelfmeter), 1:4 Guiseppe Seewald (85.), 2:4 Jan-Niclas Stier (88.), 3:4 Maximilian Ziebarth (90.+2)
Tore: 0:1 Nicklas Stühmeyer (15.), 0:2 Jasper Dykmann (16.), 1:2 Dennis Dort (31.), 1:3 Ricardo Baese (38.), 1:4 Jasper Dykmann (40.), 2:4 Dennis Dort (45.), 3:4 Dennis Dort (49.), 3:5 Jean Paschalis Alfred Schwarzer (54. Eigentor), 3:6 Nicklas Stühmeyer (61.), 4:6 Miro Geuenich (67.), 5:6 Miro Geuenich (81.), 5:7 Ricardo Baese (83.)
Tore: 1:0 Reece Beyer (17.), 1:1 Mert Erdogan (36.), 2:1 Marco Przybylsky (44. Eigentor), 3:1 Marcel Schmidt (46.), 4:1 k.A. (58.), 5:1 k.A. (65.)
Tore: 0:1 Andrea Ansanti (90.)
Tore: 0:1 Mark-Rene Nicksch (8.), 1:1 Hamdi Shaker-Abdel-Megid (37.), 1:2 Younes Ayoub (44.), 1:3 Mark-Rene Nicksch (48.), 1:4 Mark-Rene Nicksch (61.), 1:5 Maurice Moll (70.), 1:6 Vaideddin Moradi (82.), 1:7 Vaideddin Moradi (84.), 2:7 Nino Maurizio Schiano (86.)
Besondere Vorkommnisse: Tyron Pikelj (SC Capri 76) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Karl Hänel (68.)
Tore: 1:0 Aleydin Niyazi Ali (31.), 1:1 Maik Winkler (40.), 1:2 Cihan Topal (42.), 1:3 Cihan Topal (51.), 1:4 Oskar Florstedt (64.)
Tore: 0:1 Jago Awayes (12. Eigentor), 1:1 Nepomuk Klatte (18.), 1:2 Onur Taha Parnitzki (23.), 2:2 Molor Krespach (25.), 2:3 Prince Obijieze Chima (27.), 3:3 Nepomuk Klatte (32.), 4:3 Molor Krespach (34.), 4:4 Lars Nowak (52.), 4:5 Lars Nowak (80.), 5:5 Eray Said Yildirim (90.+1), 5:6 Lars Nowak (105.), 5:7 Görkem Güler (115.), 6:7 Anton Schulz (117.), 6:8 Görkem Güler (119.)
Tore: 1:0 Walid Masrouhi (69.), 2:0 Walid Masrouhi (77.), 3:0 Walid Masrouhi (85.), 4:0 Ismoiljon Urunov (88.)
Tore: 0:1 Mohammad Al Ali (10.), 0:2 Boris Redzepi (14.), 0:3 Jerome Pallas (23.), 0:4 Boris Redzepi (33.), 0:5 Foudou Gado (37.), 0:6 Boris Redzepi (39.), 0:7 Mohammad Al Ali (44.), 0:8 Jon-Collin Buddin (51.), 0:9 Mohammad Al Ali (53.), 0:10 Boris Redzepi (59.), 0:11 Mohammad Al Ali (63.), 0:12 Jon-Collin Buddin (67.), 0:13 Mohammad Al Ali (70.), 0:14 Puria Kohansal (78.), 0:15 Puria Kohansal (80.), 0:16 Jon-Collin Buddin (82.), 0:17 Raul Monteagudo Colan (84.), 0:18 Jon-Collin Buddin (86.)
Tore: 0:1 Souleyman Seybou (19.), 0:2 Kassimou Mamoudou (26.), 0:3 Aditya eknath More (29.), 0:4 Aditya eknath More (53.), 1:4 Louis Becker (58.), 2:4 Sascha Mutschler (71.), 2:5 Kassimou Mamoudou (83.)
Tore: 0:1 Sebastian Mattekat (28.), 1:1 Alperen Sahan (44.), 1:2 Paul Busch (57.), 1:3 Ali Alkhalaf (76.), 1:4 Paul Busch (90.)
Tore: 0:1 David Dexter Regnault (6.), 1:1 Mahmoud Barhawi (12.), 2:1 Ahmad Albash (31.), 2:2 Valon Meli (50.), 2:3 David Dexter Regnault (59.), 2:4 Daniel Stockmann (80.), 2:5 Torben Reitz (90.)
Tore: 0:1 Felix Paul (13.), 0:2 Felix Paul (64.), 1:2 Stefan Simon (69.)
Tore: 0:1 Berkay Öter (21.), 0:2 Yasin Özbek (27.), 0:3 Sertac Öter (39.)
Tore: 1:0 Moritz Neumann (20.), 2:0 Fabian Zabel (64.), 3:0 Devin Ziegelsdorff (68.), 4:0 Moritz Neumann (72.)
Tore: 0:1 Duc Max Dinh Nguyen (3.), 0:2 Mika Brückner (48.), 0:3 Florian Richter (57.), 0:4 Duc Max Dinh Nguyen (58.), 0:5 Tom Zedel (74.)
Tore: 0:1 Oliver Schmidt (59. Foulelfmeter), 1:1 Giuliano Gabriel Garcia (69.), 2:1 Joel Estuardo Juarez Back (83.), 2:2 Matthias Kolbe (87.), 3:2 Marcelo Sebastian Ramos Cruz (90.)
Tore: 1:0 Richard Lampel (16.), 2:0 Felix Frenzel (56.), 3:0 Florian Ohrdorf (61.), 4:0 David Rauch (63.), 5:0 Paul Kretschmer (82.), 6:0 Trung Nguyen (87.)
Tore: 1:0 Marvin Teuber (23.), 2:0 Abdullah Bikmaz (31.), 2:1 Berzan Bel (40.), 2:2 Timur Kücük (45.), 3:2 Abdullah Bikmaz (50.), 4:2 Abdullah Bikmaz (76.), 5:2 Basel El-Daoud (87.)
Tore: 1:0 Vincent Baya (8.), 1:1 (45. Eigentor), 1:2 Maximilian Jopke (48.), 1:3 Maximilian Jopke (67.), 1:4 Maximilian Jopke (80.), 1:5 Michael Riske (90.)
Tore: 1:0 Devante Eryilmaz (4.), 2:0 Souvik Das (18.), 2:1 Keenan Horn (43.), 2:2 Morris Wojnecki (53.), 3:2 Lukas Hermuth (80.), 4:2 Lukas Hermuth (90.)
Tore: 1:0 Khaled Hamad (90.+1)
Tore: 0:1 Emrecan Dang (5.), 0:2 Denny Peters (13. Foulelfmeter), 1:2 Mohamed Bamba (15.), 2:2 Azis-Enes Sahinbas (16.), 3:2 Luka Horvat (45.), 3:3 Emrecan Dang (88.), 4:3 Tristen Jaensch (120. i.E.), 5:4 Yigit Tan (120. i.E.), 6:5 Joshua Schmidt (120. i.E.), 4:4 David Seegert (120. i.E.), 5:5 Fynn Grießig (120. i.E.), 6:6 (120. i.E.), 6:7 Qasim Qasim (120. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Fade El-Melhem (FC Arminia Tegel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Steven Giese (120.). Azis-Enes Sahinbas (FC Arminia Tegel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Steven Giese (120.).
Tore: 1:0 Mert Uygun (7.), 2:0 Eren-Alp Toprak (22. Foulelfmeter), 3:0 Luis Waldner (27.), 4:0 Emrullah Demirtas (47.), 4:1 Eren Cil (50. Eigentor), 4:2 Emil Heinrich (60.), 5:2 Mert Uygun (65.)
Tore: 0:1 Hussein Kerdi (27.), 0:2 Khaled Ibrahim (47.), 1:2 Dhimitrios Kolndreu (50.), 2:2 Dhimitrios Kolndreu (65.), 2:3 Mohammed Zaher (91.), 2:4 Fatih Ayyildiz (95.), 2:5 Fatih Ayyildiz (113.), 2:6 Delvis Thaqi (120.)
Tore: 0:1 Pascal Brossmann (6.), 0:2 Zulu Ernst (19.), 0:3 Sky Vincent Tloczynski (20.), 0:4 Ali Wazneh (23.), 0:5 Dorian Fischer (31.), 0:6 Michael Dada (44.), 0:7 Zulu Ernst (50.), 0:8 Tim Sulmer (53.), 0:9 Dorian Fischer (56.), 0:10 Pascal Brossmann (58.), 0:11 Piet Kühn (63.), 0:12 Ali Wazneh (70.), 0:13 Pascal Brossmann (80.), 0:14 Sky Vincent Tloczynski (85.)
Tore: 1:0 Paul Niclas Sternke (11.), 1:1 Esra Hailu (33.), 2:1 Lukas Spindler (37.), 3:1 Henning Jahn (38.), 4:1 Ludovic Gouongo Takam (65.), 5:1 Henning Broß (80.), 5:2 Mick Kasubek (81.), 5:3 Markus Schulze (93. Eigentor)
Tore: 0:1 Fatih Yazicioglu (20.), 1:1 Harun Birol (28.), 2:1 Birol Cubukcu (35.), 3:1 Okan Fidan (41.), 4:1 Yusuf Fidan (73.), 4:2 Gregory Thompson (73.), 5:2 Yusuf Fidan (90.)
Tore: 0:1 Emil Denis Koncz (4.), 1:1 Marek Mensig (7.), 2:1 Steve Fester (20.), 2:2 Firat Akdogan (32.), 2:3 Burak Gürkan (42.), 3:3 Azad Arslan (45. Eigentor), 4:3 Paul Ebert (55.), 5:3 Marek Mensig (80.)
Tore: 0:1 Pascal Levi Gruß (30.), 1:1 Ibrahima Sory Cisse (40.), 1:2 Junior Lankeu Akagoo (90.+1)
