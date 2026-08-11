Pokal-Sieg zum Geburtstag von Kosova-Coach Kizilaslan

Für die Gäste aus Moers, die sich schon auf der sicheren Seite wähnten, war der Ausgleich ein Schlag. Und es sollte in der Verlängerung noch schlimmer für den Oberligisten kommen. Denn Kosova schlug noch ein weiteres Mal spät zu. Diesmal war es mit Sakaki Ota einer der erfahreneren Neuzugänge, der nach einer Flanke von Kapitän Taira Tomita per Kopf erfolgreich war (117.) und für grenzenlosen Jubel bei den Gastgebern sorgte.

„Solche Erfolgserlebnisse sind für eine neu zusammengestellte Mannschaft ganz wichtig. Erfolg schweißt zusammen“, erklärte Kizilaslan, der im Moment des Triumphs den Blick aber auch gleich auf den nun anstehenden Ligaauftakt und das Derby gegen die TSV Eller 04 richtete. „Da geht es für uns wieder von vorne los gegen einen Gegner, der mit einer eingespielten Mannschaft kein gewöhnlicher Aufsteiger ist.“