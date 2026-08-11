Pokal-Sieg zum Geburtstag von Kosova-Coach Kizilaslan

Ein schöneres Geschenk zum 44. Geburtstag hätte sich Engin Kizilaslan nicht wünschen können. Gleich im ersten Pflichtspiel unter seiner Regie gelang dem FC Kosova am Sonntagnachmittag eine Überraschung. In der ersten Runde des Niederrheinpokals setzte sich der Landesligist gegen den frischgebackenen Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg durch. Nach 120 packenden Minuten stand ein 2:1-Sieg nach Verlängerung für den Landesligisten zu Buche.
Wie strapaziös der enge Pokalfight war, merkte man auch dem Coach nach Spielschluss an. Mit heiserer Stimme setzte Geburtstagskind Kizilaslan zum Loblied an. „Ich bin mächtig stolz auf meine Mannschaft. Wir haben heute alles auf den Platz gebracht, was wir uns in den ersten fünf Wochen gemeinsam erarbeitet haben. Für solche Erfolge spielt man Fußball“, frohlockte der Coach. Auf dem Kunstrasenplatz an der Karl-Homann-Straße bekamen rund 100 Zuschauer einen ersten Eindruck vom neuen FC Kosova.
Bei der jungen, runderneuerten Mannschaft aus Benrath lief bei Ballbesitz erwartungsgemäß noch nicht alles rund. Doch Leidenschaft, Einsatz und Gier stimmten. „Die Jungs sind am Ende mit Krämpfen vom Platz gegangen. Wir haben alles raus gehauen“, betonte Kizilaslan. Seine Elf lief gegen leicht favorisierte Gäste früh einem Rückstand hinterher (19.), belohnte sich kurz vor Schluss aber doch noch für den hohen Aufwand.
Nach einem Ball hinter die Scherpenberger Abwehrkette, war es wenig überraschend Andrii Pedchenko, der den richtigen Riecher hatte und den Hausherren doch noch die Verlängerung bescherte. Der 20-jährige Ukrainer, in der Sommerpause aus Remscheid gekommen, ließ schon in den Vorbereitungsspielen Treffsicherheit erkennen.
Für die Gäste aus Moers, die sich schon auf der sicheren Seite wähnten, war der Ausgleich ein Schlag. Und es sollte in der Verlängerung noch schlimmer für den Oberligisten kommen. Denn Kosova schlug noch ein weiteres Mal spät zu. Diesmal war es mit Sakaki Ota einer der erfahreneren Neuzugänge, der nach einer Flanke von Kapitän Taira Tomita per Kopf erfolgreich war (117.) und für grenzenlosen Jubel bei den Gastgebern sorgte.
„Solche Erfolgserlebnisse sind für eine neu zusammengestellte Mannschaft ganz wichtig. Erfolg schweißt zusammen“, erklärte Kizilaslan, der im Moment des Triumphs den Blick aber auch gleich auf den nun anstehenden Ligaauftakt und das Derby gegen die TSV Eller 04 richtete. „Da geht es für uns wieder von vorne los gegen einen Gegner, der mit einer eingespielten Mannschaft kein gewöhnlicher Aufsteiger ist.“