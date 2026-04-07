Pokal: SG Spiesheim/Albig verliert, besteht aber den Lackmustest Der SV Horchheim II zieht ins Pokalfinale des Kreises Alzey-Worms ein +++ Durch ein 1:0 über den Klassentieferen, der vor 300 Zuschauern ebenbürtig war von Claus Rosenberg · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Philipp Mirwald von der SG Spiesheim/Albig attackiert den Horchheimer Dennis Hamm-Kiefer. So eng wie in diesem Zweikampf ging es auch zwischen den Teams zu. Foto: Carsten Selak/pakalski-press

Albig. Noch ist die SG Spiesheim/Albig Tabellenführer der B-Klasse Alzey-Worms. Das aber ganz überlegen. Mindestens neun Punkte Vorsprung auf den Tabellen-Zweiten TuS Hochheim. Das ist fünf Spieltage vor dem Saisonende verdammt viel für eine Mannschaft, die noch kein einziges Spiel in dieser Runde verloren hat. Der Titelgewinn und der Aufstieg in die A-Klasse sind längst öffentlich propagierte Saisonziele.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Mehr noch: SG-Coach Mike Starkes schätzte, dass seine Mannschaft schon heute das Format hat, um kommende Runde mit um den Einzug in die Bezirksliga zu spielen. Eine kesse Aussage des Aufsteigers in spe. Sie hat aber gute Gründe: Zum einen werden nächste Saison ausnahmsweise circa sechs Teams das Ticket für die höhere Liga lösen können - der Strukturreform im Südwestdeutschen Fußballverband sei Dank. Und außerdem haben die Männer um Torjäger Steffen Einsfeld in dieser Pokalserie auf dem Weg ins Halbfinale bereits namhafte A-Klassisten ausgeschaltet: RWO Alzey/Lonsheim mit 10:0, die SG Armsheim/Flonheim 4:2.

Vorm Durchmarsch aus der B-Klasse in die Bezirksliga? Nun aber, im Kreispokal-Semifinale, sollte es zum endgültigen Lackmustest kommen. Ostermontag gastierte mit dem SV Horchheim II der A-Klasse-Dritte in Albig. Das war eine echte Hausnummer und, um es vorwegzunehmen: Trotz der 0:1 (0:0)-Niederlage haben die Platzherren gezeigt, dass sie schon heute gegen Topteams der A-Klasse mithalten können. Ja, sie mitunter sogar an den Rand der Niederlage bringen können. Den Nachweis, dass sich auf dem Albiger Rasenplatz zwei gleichwertige Mannschaften gegenüberstanden, lieferten die Fans des SV Horchheim. Ungeduldig und laut forderten sie gegen Spielende den Schlusspfiff von Schiedsrichter Simon Strehl - wohlwissend, dass der Sieg ihrer Elf bis dahin auf sehr wackligen Beinen stand. Sportlich ging die torlose erste Hälfte nach furiosen fünf Anfangsminuten des SV Horchheim und einem Lattentreffer an die Gäste. Nach dem Wechsel übernahm die SG Spiesheim/Albig die Initiative. Aber nicht mal in Überzahl - Jonas Selbert saß eine Zehnminuten-Strafe (65.) ab - schafften die SGler um den herausragenden Abwehrchef Björn Wissmann die Führung. Stattdessen krönte José Kaizer Monteiro (76.) einen Konter mit einem gefühlvollen Fernschuss zum 1:0 quasi aus dem Nichts. Er katapultierte das Team ins Traumfinale gegen TuS Monsheim. Der Ort ist noch offen.