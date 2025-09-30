 2025-09-26T13:47:28.965Z

Kreisspielleiter Herbert Hasak (li.) mit Losfee Robert Fischer
Kreisspielleiter Herbert Hasak (li.) mit Losfee Robert Fischer – Foto: Privat

Pokal: SG Mallersdorf gibt Heimrecht ab - Neufraunhofen tritt nicht an

Das Achtelfinale im Fußballkreis West wird mit nur einem Duell abgeschlossen +++ Viertelfinale bereits ausgelost

Totopokal Ndb. West
Ergolding
Aiglsbach
Neufraunhof.
SG Mallersdorf/Grafentraubach

Eigentlich wären im Fußballkreis West heute Abend noch zwei Partien des Pokal-Achtelfinales auf dem Programm gestanden. Doch der SV Neufraunhofen hat sein Duell beim Ligakonkurrenten FC Ergolding abgesagt und die Heckner-Truppe zieht damit kampflos in die Runde der letzten Acht ein. Gespielt wird hingegen in Aiglsbach, wo die Holm-Formation den amtierenden Kreisliga-Vizemeister SG Mallersdorf / Grafentraubach zu Gast hat. Aufgrund der von der SG gewünschten Verlegung haben sich Daffner, Löffler & Co. mit dem Ex-Landesligisten auf einen Heimrechttausch geeinigt.

Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Im Pokal geht es darum, eine Runde weiterzukommen und das wollen wir schaffen. Mit Mallersdorf / Grafentraubach kommt ein starker Gegner zu uns, der den Aufstieg in die Bezirksliga nur knapp verpasst hat. Dementsprechend werden wir eine gute Leistung brauchen, um das Spiel für uns entscheiden zu können. In der Aufstellung wird es die eine oder andere Veränderung geben, bis auf Fabian Rasch, Jonas Meinzer und Simon Maier stehen aber alle Jungs im Kader."




Cornelius Grauschopf (Spielertrainer SG Mallersdorf / Grafentraubach): "Am Wochenende gab es für uns die erste Saisonniederlage, die auch in der Höhe in Ordnung ging. Die Schlappe war verdient, denn wir haben es nicht geschafft, mit der nötigen Intensität zu spielen und vor allem zu verteidigen. Deswegen bietet das Pokal-Match die Möglichkeit, die Köpfe wieder frei zu bekommen und uns für das nächste Liga-Spiel am Freitag wieder bereit zu machen. ⁠Der Fokus liegt natürlich auf der Liga. Diese Saison wollen wir aber auch im Pokal schauen, wie weit es gehen kann. Da warten oftmals interessante Gegner und Spiele. Diese wollen wir mitnehmen, um uns weiterzuentwickeln und dazuzulernen. Wir werden heute mit Sicherheit etwas rotieren, haben aber trotzdem eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz, die mit allen Mitteln versuchen wird, in Aiglsbach, einer Spitzenmannschaft aus der Bezirksliga, zu bestehen und siegreich zu sein. Nicht dabei sein werden Jakob Grauschopf und unsere Langzeitausfälle Kevin Prebeck-Sanchez, Sebastian Draszczyk und Philip Kleinevoss."




Der SV Neufraunhofen ist vom Verletzungspech verfolgt. Unter anderem sind die beiden Brenninger-Brüder außer Gefecht und auch Kilian Bauer wird frühestens Mitte Oktober wieder eine Option sein. Zu allem Überfluss hat sich nun auch noch Keeper Thomas Huber einen Sehnenriss im Finger zugezogen. Die schwer angeschlagene Endler-Truppe verzichtet daher auf das Pokal-Duell beim Nachbarn und damit steht der FCE kampflos im Viertelfinale.




Bereits Ende August wurde von Bezirksschiedsrichter-Obmann Robert Fischer das Pokal-Viertelfinale ausgelost, das für den 15. Oktober terminiert ist.


Folgende Paarungen haben sich ergeben:
TSV Neustadt / Donau - TSV Langquaid
SV Ettenkofen - Sieger TV Aiglsbach / SG Mallersdorf/Grafentraubach
SG Dornach / Roßbach - FC Ergolding
FC Walkertshofen - TV Geisenhausen

