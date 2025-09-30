Pokal: SG Mallersdorf gibt Heimrecht ab - Neufraunhofen tritt nicht an

Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Im Pokal geht es darum, eine Runde weiterzukommen und das wollen wir schaffen. Mit Mallersdorf / Grafentraubach kommt ein starker Gegner zu uns, der den Aufstieg in die Bezirksliga nur knapp verpasst hat. Dementsprechend werden wir eine gute Leistung brauchen, um das Spiel für uns entscheiden zu können. In der Aufstellung wird es die eine oder andere Veränderung geben, bis auf Fabian Rasch, Jonas Meinzer und Simon Maier stehen aber alle Jungs im Kader."Cornelius Grauschopf (Spielertrainer SG Mallersdorf / Grafentraubach): "Am Wochenende gab es für uns die erste Saisonniederlage, die auch in der Höhe in Ordnung ging. Die Schlappe war verdient, denn wir haben es nicht geschafft, mit der nötigen Intensität zu spielen und vor allem zu verteidigen. Deswegen bietet das Pokal-Match die Möglichkeit, die Köpfe wieder frei zu bekommen und uns für das nächste Liga-Spiel am Freitag wieder bereit zu machen. ⁠Der Fokus liegt natürlich auf der Liga. Diese Saison wollen wir aber auch im Pokal schauen, wie weit es gehen kann. Da warten oftmals interessante Gegner und Spiele. Diese wollen wir mitnehmen, um uns weiterzuentwickeln und dazuzulernen. Wir werden heute mit Sicherheit etwas rotieren, haben aber trotzdem eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz, die mit allen Mitteln versuchen wird, in Aiglsbach, einer Spitzenmannschaft aus der Bezirksliga, zu bestehen und siegreich zu sein. Nicht dabei sein werden Jakob Grauschopf und unsere Langzeitausfälle Kevin Prebeck-Sanchez, Sebastian Draszczyk und Philip Kleinevoss."