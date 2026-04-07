Pokal-Sensation, Regionalliga-Lizenz und große Pläne in Hamburg

FuPa präsentiert die Schlagzeilen der Woche in Hamburg. – Foto: IMAGO IMAGES

FuPa Hamburg fasst euch zum Start in die Woche die wichtigsten News aus dem Amateurfußball zusammen: Pokal-Sensation, Finaleinzug, Lizenz-Verzicht und ambitionierte Zukunftspläne - in Hamburg ist viel los, zudem gibt es Trainerwechsel, neue Herausforderungen, mögliche Aufstiege und erste Zugänge.

In der Oberliga Hamburg war über Ostern viel los, sechs Spiele haben stattgefunden.

Der SC Vorwärts/Wacker Billstedt hat im Halbfinale des Lotto-Pokals Hamburg den favorisierten ETSV Hamburg mit 1:0 geschlagen und zieht ins Finale ein. Dort wartet mit dem HEBC Hamburg ein weiterer Oberligist, der ebenfalls als Außenseiter ins Rennen gegangen war.

Der HEBC Hamburg hat das Finale im Lotto-Pokal Hamburg erreicht - und das auf dramatische Weise. Gegen den Vorjahresfinalisten USC Paloma setzte sich der Oberligist mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch, obwohl die Gäste über weite Strecken das bessere Team waren.

Offiziell: ETSV Hamburg muss auf die Regionalliga-Lizenz verzichten

Was sich in den vergangenen Tagen angedeutet hat, ist nun offiziell: Der ETSV Hamburg muss auf die Regionalliga Nord verzichten. Auf FuPa-Nachfrage hat der Verein bestätigt, keinen Lizenzantrag beim Norddeutschen Fußball-Verband eingereicht zu haben.

"Bin für alles offen": Hamburger SV lässt Sturmjuwel wohl ziehen

Ob der Hamburger SV mit dieser Personalie einen Fehler macht? Übereinstimmende Medienberichte sagen aus, dass der HSV seinen U21-Top-Torjäger Maurice Boakye im Sommer ziehen lässt, dabei ist die Bundesliga-Offensive nicht üppig bestückt. Im Winter gab es Gerüchte über das Interesse des SV Elversberg.

Concordia Hamburg verliert erneut

Die Nachholspiele in der Landesliga Hansa - Tabellenführer Concordia Hamburg verliert zum zweiten Mal in Serie.

Regionalliga-Sorgen für Hamburger

Nach den jüngsten Ergebnissen in der Regionalliga Nord hat sich die Lage beim FC Eintracht Norderstedt, beim FC St. Pauli U23 und beim FC Altona 03 zugespitzt. Nur der Hamburger SV kann für seine U21 einen Haken hinter dem Klassenerhalt machen.

Regionalliga-Sorgen für Hamburger

Nach den jüngsten Ergebnissen in der Regionalliga Nord hat sich die Lage beim FC Eintracht Norderstedt, beim FC St. Pauli U23 und beim FC Altona 03 zugespitzt. Nur der Hamburger SV kann für seine U21 einen Haken hinter dem Klassenerhalt machen.

Dieser Bezirksligist will bis 2033 in der 3. Liga spielen

Der FC Elmshorn kämpft aktuell um den Aufstieg aus der Bezirksliga Hamburg West, doch die Visionen reichen deutlich weiter. Der Verein will bis 2033 in der 3. Liga spielen und die Nummer drei hinter Holstein Kiel und VfB Lübeck werden.

Buxtehuder SV vor Bezirksliga-Rückkehr: Salim Aichaoui im Interview

Der Buxtehuder SV steht kurz vor der Rückkehr in die Bezirksliga - und mit Salim Aichaoui prägt eine echte Identifikationsfigur diesen Weg. Der 39-Jährige hat den Klub als Spieler durch alle Ligen begleitet, von der Kreisklasse bis zur Oberliga, und steht nun in seiner zweiten Saison als Trainer vor dem großen Ziel: dem Aufstieg.

Snoussi hört bei Paloma II auf: Gründe, Rückblick und die Zukunft

Nach fünf Jahren beim USC Paloma II wird Mohamed-Ali Snoussi sein Amt als Cheftrainer zum Saisonende niederlegen. Im Interview wird deutlich: Die Entscheidung ist das Ergebnis eines längeren Prozesses - und kein kurzfristiger Entschluss.

Zulassungsverfahren Regionalliga Nord: Diese 31 Klubs sind dabei

31 Vereine wollen in der kommenden Saison in der Regionalliga Nord spielen.

Oststeinbeker SV trennt sich von Trainer Martin Sobczyk

Der Oststeinbeker SV hat im laufenden Abstiegskampf der Landesliga Hansa einen Trainerwechsel vollzogen. Nach drei Jahren endet die Zusammenarbeit mit Martin Sobczyk, der sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Diesem Wunsch hat der Aufsteiger entsprochen - der Nachfolger steht schon fest.

HFV gibt Oberliga-Eröffnungsspiele 2026/27 bekannt

Ende März gibt der Hamburger Fußball-Verband bereits die Eröffnungsspiele der Oberliga Hamburg der Frauen und Männer bekannt. Los geht es im Juli.

USC Paloma verpflichtet "Fußballer des Jahres": Lennart Merkle kommt

Ab der kommenden Saison wird Lennart Merkle das Trikot des USC Paloma in der Oberliga Hamburg tragen und an der Brucknerstraße auf Torejagd gehen.

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