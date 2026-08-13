Pokal-Sensation: A-Klassist Baiernrain düpiert Holzkirchen

Kein Durchkommen: Gegen die lauf- und kampfstarken Zeller gab es für Emil Mitterer (weiß) und den TuS Holzkirchen kaum nennenswerte Aktionen. – Foto: Jörg Wedekind

Mit dem TuS Holzkirchen hat sich am Dienstagabend im Gruppenfinale auch die letzte Landkreis-Mannschaft aus dem Toto-Pokal verabschiedet. Der Bezirksligist trat bei der SG Baiernrain/Dietramszell mit einem gemischten Team aus erster und zweiter Mannschaft an und kam beim ambitionierten A-Klassisten mit 0:4 unter die Räder. Die Spielgemeinschaft steht dank des Erfolgs im Halbfinale des Kreises Zugspitze.

„Dietramszell ist völlig verdient weitergekommen. Sie haben gekämpft wie die Verrückten und ordentlich Fußball gespielt“, sagt TuS-Trainer Michael Scherer, der den verhinderten Orhan Akkurt an der Seitenlinie vertrat. „Wir haben momentan eine Verletztenmisere und hatten dadurch eine extrem junge Mannschaft auf dem Feld. Die vielen Ausfälle konnten wir am Ende nicht kompensieren. Vor allem in der ersten Halbzeit hat es bei uns an den Basics gefehlt.“