Pokal: Schwarzhofen freut sich auf Bayreuth, Jahn reist nach Schwaben

Der Weg des Jahn Regensburg führt zunächst nach Schwaben: Die SG Alerheim wählte den Zweitliga-Absteiger. Selbstredend ist das Duell mit dem Kreisligisten für die Wimmer-Elf eine absolute Pflichtaufgabe.



Auf das Messen mit einem bayerischen Traditionsklub darf sich der SV Schwarzhofen freuen. Die Pokal-Experten aus dem Kreis Cham/Schwandorf wurden als Siebtes aus dem Lostopf gezogen, wählten die SpVgg Bayreuth aus der Regionalliga Bayern. „In der Hauptrunde dabei zu sein, ist für alle ein Riesen-Erlebnis. Bayreuth ist ein super Verein, eine Traditionsmannschaft. Wir freuen uns darauf“, sagte der Präsident des SVS bei der Auslosung.



Erst sehr spät wurden der FC Thalmassing und der SV Etzenricht gezogen. Dementsprechend waren die großen Namen da natürlich schon weg. Der Regensburger Pokalsieger aus Thalmassing wählte Regionalligist DJK Vilzing aus. Am Sauberg kommt es also zu einem Oberpfälzer Duell. Die Enttäuschung, keinen Drittligisten begrüßen zu dürfen, hält sich in Grenzen im Lager des Süd-Bezirksligisten: „Das war ein Kandidat, den wir auch im Fokus hatten“, so Abteilungsleiter Oliver Brunnberg.



Der als allerletztes gezogene SV Etzenricht, Pokalsieger im Amberg/Weiden, entschied sich für den SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Die beiden Vereine treffen in der neuen Saison ja auch im Ligabetrieb der Landesliga Mitte aufeinander. „Dabei sein ist alles“, gibt Etzenrichts Vorstand Alexander Greitzke als Motto aus. Von einem „weiteren Highlight-Spiel, wer auch immer der Gegner sein wird“, sprach Trainer Andy Wendl im Vorfeld der Auslosung. Wendls Gegenüber Christian Most freut sich auf einen „weiteren guten Test vor dem Punktspielauftakt.“



Auf wen der SV Fortuna Regensburg und der 1. FC Bad Kötzting treffen, steht in wenigen Minuten fest...



Das ganz große Los mit Namen TSV 1860 München krallte sich indes der SC Reichmannsdorf, Kreisligist aus dem Raum Bamberg. Der FC Ingolstadt 05 tritt beim FSV Harthof München an, die SpVgg Unterhaching muss nach Niederbayern zum TSV Karpfham. Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 steuert einem unterfränkischen Duell mit Bad Kissingen an.