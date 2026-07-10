 2026-07-09T13:54:06.091Z

Totopokal

Pokal: Schwarzenfeld wählt Haching – SSV Jahn in den Bayerwald

Alle Oberpfälzer Kreispokalsieger haben am 18. Juli einen Regionalligisten zu Gast +++ Lam muss weit reisen +++ Bayernliga-Clash Ammerthal gegen Weiden

von Florian Würthele · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser
Ein Pokal-Schmankerl für den 1. FC Schwarzenfeld: Der Bezirksligist begrüßt den ehemaligen Bundesligisten SpVgg Unterhaching im Sportpark.
Ein Pokal-Schmankerl für den 1. FC Schwarzenfeld: Der Bezirksligist begrüßt den ehemaligen Bundesligisten SpVgg Unterhaching im Sportpark. – Foto: Günter Uschold

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Alle Augen waren am frühen Freitagabend in den Landkreis Cham gerichtet. Die Spielbank Bad Kötzting diente fast schon traditionell als Schauplatz der Auslosung der 1. Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals. Aus der Oberpfalz sind neun Vereine mit von der Partie.

Die drei Kreispokalsieger bekommen es am 18. Juli allesamt mit einem Gegner aus der Regionalliga Bayern zu tun. Besonders der 1. FC Schwarzenfeld darf sich über einen klangvollen Namen des bayerischen Fußballs freuen. In Wenzenbach und in Ammerthal steigt ein Oberpfalzduell. Drittligist Jahn Regensburg fährt in den Bayerischen Wald.

Der SSV Jahn Regensburg muss in der 1. Runde des Landespokals diesmal nicht so weit reisen wie im Vorjahr. Es geht in den Bayerischen Wald. Der Drittligist gastiert bei der SG Breitenberg/Sonnen – übrigens ein Partnerverein des Jahn. Der Kreisliga-Aufsteiger gewann den Pokal im Kreis Niederbayern Ost und suchte sich als zweitgezogener Verein die Oberpfälzer Profis aus. Eine Pflichtaufgabe freilich für die Truppe von Trainer Sascha Hildmann!

Früh gezogen wurde der 1. FC Schwarzenfeld. Der Nord-Bezirksligist und Pokalsieger Cham/Schwandorf war gleich als Drittes an der Reihe – und entschied sich für die SpVgg Unterhaching aus der Regionalliga Bayern. Es gibt sogar eine kleine Verbindung zum früheren Bundesligisten: „Ein ehemaliger Jugendtrainer von uns ist jetzt in Unterhaching Jugendtrainer“, schildert Abteilungsleiter Florian Peter und schmunzelt: „Auch wir haben einen Sportpark.“

Überdies kommt es zu einem Oberpfalzduell. Landesliga-Newcomer SV Wenzenbach, der zum ersten Mal im BFV-Pokal vertreten ist, wählte den Regionalligisten DJK Vilzing. „Sie sind höherklassig und nicht so weit weg von uns. Zudem dürfte sich der ein oder andere untereinander kennen. Die meisten von uns haben bisher noch nicht gegen einen Regionalligisten gespielt. Von daher sind wir relativ glücklich mit dem Los“, so der Vereinsvorsitzende Matthias Beier.

Unmittelbar nach den Wenzenbachern wurde der dritte Kreispokalsieger aus der Oberpfalz gezogen. Auch beim FC Weiden-Ost dürfte man zufrieden sein, geht es doch ebenfalls gegen einen Regionalligisten. Der Bezirksligist und Pokalsieger Amberg/Weiden hat sich für die SpVgg Ansbach entschieden. „Als Trainer hatte ich mit unserer U19 das Vergnügen, in die Landesliga aufzusteigen. Damals haben wir schon gegen Ansbach gespielt. Gegen sie spielen wir gern nochmal“, schmunzelt der verantwortliche Trainer der „Ostler“ Tim Schlesinger.



Weit reisen muss die SpVgg Lam. Es geht nach Schwaben zum TSV Bobingen. Der Landesliga-Aufsteiger wurde als letzter Kreispokalsieger aus dem Topf gezogen. Die Osserbuam hätten sich im Falle eines Auswärtsspiels sicherlich eine kürzere Anreise gewünscht...

Aus der Bayernliga Nord sind die SpVgg SV Weiden, der SV Fortuna Regensburg und die DJK Ammerthal im Totopokal dabei. Das Trio hat wie Lam über die separate Qualifikation der Bayern- und Landesligisten das Ticket gelöst. Fortuna gastiert beim Landesligisten TSV Seebach. Außerdem duellieren sich Ammerthal und Weiden – mit Heimrecht für die DJK.

Das „große Los“ TSV 1860 München zog indes der SV Eintracht Berglern. Der Kreispokalsieger Donau/Isar wurde als Erstes gezogen und darf sich auf eine tolle Zuschauerkulisse freuen. Ausgetragen wird die 1. Hauptrunde des Totopokals am nächsten Samstag, den 18. Juli.

Alle Paarungen der 1. Pokalrunde auf einen Blick

Kreissieger-Pics

SV Eintracht Berglern (Donau/Isar) – TSV 1860 München
SG Breitenberg/Sonnen (Niederbayern Ost) – SSV Jahn Regensburg
1. FC Schwarzenfeld (Cham/Schwandorf) – SpVgg Unterhaching
VfB Forstinning (München) – FC Ingolstadt 04
1. FC Trogen (Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel) – FC Würzburger Kickers
SpVgg Giebelstadt (Würzburg) – 1. FC Schweinfurt 05
TSV Alling (Zugspitze) – SV Wacker Burghausen
SV Bavaria Waischenfeld (Bamberg/Bayreuth/Kulmbach) – SpVgg Bayreuth
SV Wenzenbach (Regensburg) – DJK Vilzing
FC Weiden-Ost (Amberg/Weiden) – SpVgg Ansbach
SG Alerheim (Donau) – VfB Eichstätt
1. FC Viktoria Untererthal (Rhön) – TSV Aubstadt
SV Friesen (Coburg/Kronach/Lichtenfels) – 1. FC Lichtenfels
FC Walkertshofen (Niederbayern West) – TSV Buchbach
FC Wendelstein (Neumarkt/Jura) – SV Unterreichenbach
TuS Röllbach (Aschaffenburg) – SV Viktoria Aschaffenburg
SpVgg Erlangen (Erlangen/Pegnitzgrund) – TSV Abtswind
Sportfreunde Dinkelsbühl (Nürnberg/Frankenhöhe) – SV Aubing München
SV Bruckmühl (Inn/Salzach) – TSV 1880 Wasserburg am Inn
TSV 07 Bergrheinfeld (Schweinfurt) – FV Illertissen
FC Thalhofen (Allgäu) – FC Memmingen
TSV Bobingen (Augsburg) – SpVgg Lam


Regionale Gruppen

Gruppe Südwest
TSV Schwabmünchen – TSV Landsberg
TSV Kottern – TSV Schwaben Augsburg

Gruppe Süd
FC Ismaning – TSV 1860 Rosenheim
SV Manching – SV Heimstetten

Gruppe Südost
TSV Seebach – SV Fortuna Regensburg
FC Dingolfing – SpVgg Hankofen-Hailing

Gruppe Mitte
DJK Ammerthal – SpVgg SV Weiden
TSC Neuendettelsau – TSV Kornburg

Gruppe Nord
SV Alemannia Haibach – TSV Großbardorf
FC Eintracht Bamberg – TSV Neudrossenfeld