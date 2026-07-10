Pokal: Schwarzenfeld wählt Haching – SSV Jahn in den Bayerwald Alle Oberpfälzer Kreispokalsieger haben am 18. Juli einen Regionalligisten zu Gast +++ Lam muss weit reisen +++ Bayernliga-Clash Ammerthal gegen Weiden von Florian Würthele · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser

Ein Pokal-Schmankerl für den 1. FC Schwarzenfeld: Der Bezirksligist begrüßt den ehemaligen Bundesligisten SpVgg Unterhaching im Sportpark. – Foto: Günter Uschold

Alle Augen waren am frühen Freitagabend in den Landkreis Cham gerichtet. Die Spielbank Bad Kötzting diente fast schon traditionell als Schauplatz der Auslosung der 1. Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals. Aus der Oberpfalz sind neun Vereine mit von der Partie.



Die drei Kreispokalsieger bekommen es am 18. Juli allesamt mit einem Gegner aus der Regionalliga Bayern zu tun. Besonders der 1. FC Schwarzenfeld darf sich über einen klangvollen Namen des bayerischen Fußballs freuen. In Wenzenbach und in Ammerthal steigt ein Oberpfalzduell. Drittligist Jahn Regensburg fährt in den Bayerischen Wald.

Der SSV Jahn Regensburg muss in der 1. Runde des Landespokals diesmal nicht so weit reisen wie im Vorjahr. Es geht in den Bayerischen Wald. Der Drittligist gastiert bei der SG Breitenberg/Sonnen – übrigens ein Partnerverein des Jahn. Der Kreisliga-Aufsteiger gewann den Pokal im Kreis Niederbayern Ost und suchte sich als zweitgezogener Verein die Oberpfälzer Profis aus. Eine Pflichtaufgabe freilich für die Truppe von Trainer Sascha Hildmann!



Früh gezogen wurde der 1. FC Schwarzenfeld. Der Nord-Bezirksligist und Pokalsieger Cham/Schwandorf war gleich als Drittes an der Reihe – und entschied sich für die SpVgg Unterhaching aus der Regionalliga Bayern. Es gibt sogar eine kleine Verbindung zum früheren Bundesligisten: „Ein ehemaliger Jugendtrainer von uns ist jetzt in Unterhaching Jugendtrainer“, schildert Abteilungsleiter Florian Peter und schmunzelt: „Auch wir haben einen Sportpark.“





Überdies kommt es zu einem Oberpfalzduell. Landesliga-Newcomer SV Wenzenbach, der zum ersten Mal im BFV-Pokal vertreten ist, wählte den Regionalligisten DJK Vilzing. „Sie sind höherklassig und nicht so weit weg von uns. Zudem dürfte sich der ein oder andere untereinander kennen. Die meisten von uns haben bisher noch nicht gegen einen Regionalligisten gespielt. Von daher sind wir relativ glücklich mit dem Los“, so der Vereinsvorsitzende Matthias Beier.



Unmittelbar nach den Wenzenbachern wurde der dritte Kreispokalsieger aus der Oberpfalz gezogen. Auch beim FC Weiden-Ost dürfte man zufrieden sein, geht es doch ebenfalls gegen einen Regionalligisten. Der Bezirksligist und Pokalsieger Amberg/Weiden hat sich für die SpVgg Ansbach entschieden. „Als Trainer hatte ich mit unserer U19 das Vergnügen, in die Landesliga aufzusteigen. Damals haben wir schon gegen Ansbach gespielt. Gegen sie spielen wir gern nochmal“, schmunzelt der verantwortliche Trainer der „Ostler“ Tim Schlesinger.



