Pokal: Schwarzenfeld wählt Haching – SSV Jahn in den Bayerwald

Alle Augen waren am frühen Freitagabend in den Landkreis Cham gerichtet. Die Spielbank Bad Kötzting diente fast schon traditionell als Schauplatz der Auslosung der 1. Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals. Aus der Oberpfalz sind neun Vereine mit von der Partie.
Die drei Kreispokalsieger bekommen es am 18. Juli allesamt mit einem Gegner aus der Regionalliga Bayern zu tun. Besonders der 1. FC Schwarzenfeld darf sich über einen klangvollen Namen des bayerischen Fußballs freuen. In Wenzenbach und in Ammerthal steigt ein Oberpfalzduell. Drittligist Jahn Regensburg fährt in den Bayerischen Wald.
Der SSV Jahn Regensburg muss in der 1. Runde des Landespokals diesmal nicht so weit reisen wie im Vorjahr. Es geht in den Bayerischen Wald. Der Drittligist gastiert bei der SG Breitenberg/Sonnen – übrigens ein Partnerverein des Jahn. Der Kreisliga-Aufsteiger gewann den Pokal im Kreis Niederbayern Ost und suchte sich als zweitgezogener Verein die Oberpfälzer Profis aus. Eine Pflichtaufgabe freilich für die Truppe von Trainer Sascha Hildmann!
Früh gezogen wurde der 1. FC Schwarzenfeld. Der Nord-Bezirksligist und Pokalsieger Cham/Schwandorf war gleich als Drittes an der Reihe – und entschied sich für die SpVgg Unterhaching aus der Regionalliga Bayern. Es gibt sogar eine kleine Verbindung zum früheren Bundesligisten: „Ein ehemaliger Jugendtrainer von uns ist jetzt in Unterhaching Jugendtrainer“, schildert Abteilungsleiter Florian Peter und schmunzelt: „Auch wir haben einen Sportpark.“
Kreissieger-Pics
SV Eintracht Berglern (Donau/Isar) – TSV 1860 München
SG Breitenberg/Sonnen (Niederbayern Ost) – SSV Jahn Regensburg
1. FC Schwarzenfeld (Cham/Schwandorf) – SpVgg Unterhaching
VfB Forstinning (München) – FC Ingolstadt 04
1. FC Trogen (Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel) – FC Würzburger Kickers
SpVgg Giebelstadt (Würzburg) – 1. FC Schweinfurt 05
TSV Alling (Zugspitze) – SV Wacker Burghausen
SV Bavaria Waischenfeld (Bamberg/Bayreuth/Kulmbach) – SpVgg Bayreuth
SV Wenzenbach (Regensburg) – DJK Vilzing
FC Weiden-Ost (Amberg/Weiden) – SpVgg Ansbach
SG Alerheim (Donau) – VfB Eichstätt
1. FC Viktoria Untererthal (Rhön) – TSV Aubstadt
SV Friesen (Coburg/Kronach/Lichtenfels) – 1. FC Lichtenfels
FC Walkertshofen (Niederbayern West) – TSV Buchbach
FC Wendelstein (Neumarkt/Jura) – SV Unterreichenbach
TuS Röllbach (Aschaffenburg) – SV Viktoria Aschaffenburg
SpVgg Erlangen (Erlangen/Pegnitzgrund) – TSV Abtswind
Sportfreunde Dinkelsbühl (Nürnberg/Frankenhöhe) – SV Aubing München
SV Bruckmühl (Inn/Salzach) – TSV 1880 Wasserburg am Inn
TSV 07 Bergrheinfeld (Schweinfurt) – FV Illertissen
FC Thalhofen (Allgäu) – FC Memmingen
TSV Bobingen (Augsburg) – SpVgg Lam
Regionale Gruppen
Gruppe Südwest
TSV Schwabmünchen – TSV Landsberg
TSV Kottern – TSV Schwaben Augsburg
Gruppe Süd
FC Ismaning – TSV 1860 Rosenheim
SV Manching – SV Heimstetten
Gruppe Südost
TSV Seebach – SV Fortuna Regensburg
FC Dingolfing – SpVgg Hankofen-Hailing
Gruppe Mitte
DJK Ammerthal – SpVgg SV Weiden
TSC Neuendettelsau – TSV Kornburg
Gruppe Nord
SV Alemannia Haibach – TSV Großbardorf
FC Eintracht Bamberg – TSV Neudrossenfeld