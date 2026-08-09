Pokal: Schwan-Debüt endet 0:10, Hamborn 07 nur noch ein Schatten

Schwan-Debüt endet mit 0:10

Das Pflichtspieldebüt von Andreas Schwan beim TSV Kaldenkirchen ist gründlich misslungen. Der frühere Trainer des SC Union Nettetal verlor mit dem ambitionierten Klub aus der Kreisliga A Kempen-Krefeld im Niederrheinpokal gegen den Bezirksligisten DSC 99 Düsseldorf mit 0:10. War eine Überraschung im Vorfeld nicht ausgeschlossen, so endete das Pokalspiel doch eindeutig.

Schon zur Pause führte die Mannschaft von Sascha Walbröhl mit 5:0. Ex-Profi Dennis Dowidat eröffnete in der 14. Minute, danach trafen Levin Benauer, Ayoub Alaiz, Piet Stracke und Onurcan Baysal vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel legten Maurice Ryboth, erneut Benauer mit zwei weiteren Treffern, Baysal und Stracke nach. Für Kaldenkirchen war es ein bitterer Start unter Schwan.