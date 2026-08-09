Pokal: Schwan-Debüt endet 0:10, Hamborn 07 nur noch ein Schatten

Zwei deutliche Ergebnisse in der 1. Runde des Niederrheinpokals: Der DSC 99 Düsseldorf gewann überraschend zweistellig beim TSV Kaldenkirchen, die SG Essen-Schönebeck schoss Sportfreunde Hamborn 07 mit 9:2 aus dem Wettbewerb.
Das Pflichtspieldebüt von Andreas Schwan beim TSV Kaldenkirchen ist gründlich misslungen. Der frühere Trainer des SC Union Nettetal verlor mit dem ambitionierten Klub aus der Kreisliga A Kempen-Krefeld im Niederrheinpokal gegen den Bezirksligisten DSC 99 Düsseldorf mit 0:10. War eine Überraschung im Vorfeld nicht ausgeschlossen, so endete das Pokalspiel doch eindeutig.
Schon zur Pause führte die Mannschaft von Sascha Walbröhl mit 5:0. Ex-Profi Dennis Dowidat eröffnete in der 14. Minute, danach trafen Levin Benauer, Ayoub Alaiz, Piet Stracke und Onurcan Baysal vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel legten Maurice Ryboth, erneut Benauer mit zwei weiteren Treffern, Baysal und Stracke nach. Für Kaldenkirchen war es ein bitterer Start unter Schwan.
Auch Sportfreunde Hamborn 07 erlebte einen schweren Pokaltag. Der Traditionsverein, der lange in der Oberliga spielte, zuletzt aber stetig abgebaut hat, verlor bei Mit-Absteiger SG Essen-Schönebeck mit 2:9.
David Lenze und Sebastian Neusser brachten die Gastgeber früh mit 2:0 in Führung. Can Serdar verkürzte kurz vor der Pause auf 1:2, doch direkt nach Wiederbeginn stellte Lenze auf 3:1. Danach zog Essen-Schönebeck davon. Timo Korytowski traf dreimal, Hamborn kam durch Noah Donai nur noch zum zwischenzeitlichen 2:4. In der Schlussphase erhöhten Anel Corovic, Marcel Faber und erneut Neusser auf 9:2. Damit setzte die Mannschaft von Olaf Rehmann vor dem Ligastart ein Statement, während Hamborn 07 noch eine Menge Arbeit zu bewältigen hat.