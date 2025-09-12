Pokal-Rückenwind statt Liga-Gegenwind

– Foto: © Carsten Zeich

Am 4. Spieltag der Landesklasse 3 empfängt die Mannschaft von Trainer Florian Schwanz am Sonntag den SV Wacker 04 Bad Salzungen – und will endlich die ersten Punkte in der neuen Liga einfahren.

Die Westthüringer mussten in den ersten drei Spielen reichlich Lehrgeld zahlen und stehen noch ohne Zähler da. „Natürlich sprechen die Ergebnisse und die Punkteausbeute nicht für uns, trotzdem sind wir, wenn wir auf die einzelnen Spiele schauen, auf einem guten Weg“, erklärt Florian Schwanz. Besonders im Auftaktspiel bei Gotha habe sein Team gezeigt, dass es mithalten kann: „Gotha hat eine super Mannschaft, die werden ganz weit oben mitspielen. Dort haben wir ein gutes Spiel gemacht und am Ende nur knapp mit 3:2 verloren.“

Florian Schwanz will nach den Pokalerfolgen auch in der Liga mit Eintracht Ifta den Bock umstoßen. – Foto: © Carsten Zeich

Nicht zufrieden war der Coach mit dem Heimspiel gegen Gospenroda, das nach einer schwachen Leistung aufgearbeitet wurde. „Im dritten Spiel gegen Sonneberg wurden dann unsere individuellen Fehler eiskalt ausgenutzt, das war am Ende der Unterschied.“ Insgesamt sei die Landesklasse für den Aufsteiger ein deutlicher Schritt nach oben: „Die Landesklasse ist individuell deutlich stärker als die Kreisoberliga. Fehler werden viel schneller bestraft, und es gibt keine Pausen in den Spielen. Man muss von der ersten bis zur 90. Minute konzentriert Fußball spielen.“ Pokalerfolge geben Selbstvertrauen

Während es in der Liga noch nicht nach Plan läuft, konnte Ifta im Pokal bereits für Furore sorgen. Nach dem Erfolg in der ersten Runde gegen Sömmerda setzte sich die Eintracht zuletzt überraschend gegen den Thüringenligisten Wacker Nordhausen durch – und hielt dabei erstmals die Null. „Die Mannschaft hat gegen Nordhausen von A bis Z alles umgesetzt, was wir besprochen haben“, lobt Schwanz. „Wir haben zu den richtigen Zeitpunkten, kurz vor und nach der Halbzeit, die Tore gemacht und defensiv während des Spiels nicht viel zugelassen. Die Jungs haben läuferisch ein Riesenspiel gemacht.“ Diese Auftritte zeigen dem Trainer, dass seine Mannschaft auf dem richtigen Weg ist: „Im Pokal sehen wir, dass wir mithalten können, wenn wir als Einheit auftreten. Das gibt viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.“

