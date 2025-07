Pokal: Rheinhessen-Duell im Livestream in Horchheim

Worms. Die Sommerpause ist vorbei – der Ball rollt wieder. Bevor es für die Fußballer in Rheinhessen jedoch mit dem Ligabetrieb wieder losgeht, steht zunächst der Verbandspokal Südwest auf der Tagesordnung. Der verspricht in der ersten Runde mit dem Duell SV Horchheim gegen den SV Gimbsheim direkt Hochspannung. Wir übertragen das Spiel am Sonntag um 16 Uhr online live im Stream.

Denn der verpasste Aufstieg sollte an Bezirksligist SV Horchheim möglicherweise nicht spurlos vorbeigegangen sein – im dritten Jahr in Folge scheiterte der SVH in der Relegation, Endstation war diesmal gegen den ASV Fußgönheim (1:2 und 0:2). Nun stand beim Vize-Meister der Vorsaison ein mittelschwerer Kaderumbruch an, gleich sieben Spieler haben den Verein verlassen, acht kamen dazu. „Es wird sich ein neues Grundgerüst bilden müssen. Wie schnell das Ganze fruchtet und welche Neuzugänge sich auf Knopfdruck einschalten können, wird man sehen“, hofft Horchheims Sportlicher Leiter Benjamin Bürger auf frühes Gelingen auf heimischen Geläuf gegen Landesligist SV Gimbsheim.

ZUM LIVESTREAM