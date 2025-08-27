Pokal: Regental jubelt – FK Regensburg sucht erste Viertelfinalisten

So geht's im Toto-Pokal in den drei Fußballkreisen weiter: Im Bereich Cham/Schwandorf stehen seit dem gestrigen Dienstag alle Halbfinalisten fest, im Regensburger Raum werden ab heute die Viertelfinalisten gesucht. Am weitesten ist der Kreis Amberg/Weiden, wo es am Abend bereits um das zweite Ticket fürs Endspiel geht.

Der vierte und letzte Halbfinalist ist gefunden! Auf Seiten der SG Regental hieß der Mann des Tages wieder einmal Luis Lommer. Das Top-Sturmtalent steuerte beide Tore (70./76.) zum Heimsieg gegen Nittenau bei. 250 Zuschauer sahen, wie Lommer erst nach einem weiten Abschlag von Keeper Jan Wagner die Abwehr überlief und wie er wenige Minuten später eine Vorlage von Manuel Erhardt nutzte. Zuvor war das Spiel ziemlich ereignisarm verlaufen. Die Gäste konnten spät durch Dennis Jankers Kopfballtor (87.) nochmal verkürzen. Doch Regental brachte die knappe Führung ins Ziel.



Altbekanntes Duell: Bereits in der Vorsaison hatten die beiden Teams im Pokal die Klingen gekreuzt. Damals im Halbfinale, jetzt zwei Runden früher. Seinerzeit setzte sich Wenzenbach in einem engen Match 3:1 durch, um im Endspiel an Thalmassing zu scheitern. Die Favoritenrolle liegt klar beim Bezirksligisten. Aber Achtung: Der Sportclub ist in der Kreisliga 1 ins Rollen gekommen (vier Siege in Serie) und schoss in der 2. Pokalrunde den Kreisligisten SC Sinzing mit 6:0 ab. Eine knifflige Aufgabe also für die Brandl-Formation.





Heute, 18:15 Uhr Regensburger Turnerschaft Turnerschaft TSV Großberg TSV Großberg 18:15



Klare Rollenverteilung auch in diesem Duell. Hier der Serbische Club-Donau, der sich nach dem Aufstieg bislang sehr schwer tut in der Kreisklasse und immer noch auf den ersten Saisonsieg wartet (0/1/6). Dort der TSV Beratzhausen, ein gestandener Kreisligist, der sich am Donnerstag keine Blöße geben möchte.



Wer folgt dem SV Altenstadt/Waldnaab ins Endspiel im Kreis 2? In der Verlosung stehen zwei Mannschaften aus der Kreisliga Süd. Entscheidend könnte da die Tagesform werden. Die Panduren aus Raigering konnten zuletzt Selbstvertrauen tanken, durch einen 3:0-Sieg in Rieden. Mit Ursulapoppenricht und Hahnbach schmiss die Kratzer-Truppe in der laufenden Pokalsaison bereits zwei Bezirksligisten raus. Jetzt will der Favoritenschreck natürlich auch ins Finale. Dafür muss der FC Weiden-Ost aus dem Weg geräumt werden. Die Ostler haben bisher alle Pokalspiele mit ihrer zweiten Mannschaft bestritten, woran sich auch in Raigering nichts ändern wird – wobei aufgrund der Urlaubszeit nicht ausgeschlossen ist, dass es Verstärkung aus dem Bezirksligateam gibt. Der Aufsteiger sieht sich als Außenseiter, aber keineswegs chancenlos.