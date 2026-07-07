Pokal: Regensburg: Aus 32 mach 16 – Cham/Schwandorf startet durch Im Fußballkreis Amberg/Weiden steht bereits das Achtelfinale vor der Tür von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der neuformierte Bezirksligist VfB Bach – hier zieht Neuzugang Younes Benslimane ab – visiert den Einzug ins Achtelfinale des Regensburger Kreispokals an. – Foto: Felix Schmautz

Die Pokalwettbewerbe auf Kreisebene nehmen Fahrt auf! Im Spielkreis Regensburg steht die 2. Runde an. Das Auftaktspiel wird am heutigen Dienstag ausgetragen. Weiter geht's morgen mit satten 14 Partien. Bereits vorm Achtelfinale (Regeltermin: Mittwoch, 15. Juli) steht der Kreis Amberg/Weiden. Noch nicht ganz so weit sind die Fußballer aus dem Cham-Schwandorfer Bereich. Dort geht heute und morgen ein Großteil der 1. Runde über die Bühne.

Kreis Regensburg Letzte Woche wurde bereits kräftig ausgesiebt. Runde 1 sah viele Favoritensiege, aber auch eine Handvoll Überraschungen. Mit dem SC Regensburg und dem TV Riedenburg mussten zwei Bezirksligisten frühzeitig die Segel streichen. Eine Woche später steht auch schon die nächste Runde – quasi das Sechzehntelfinale – auf dem Programm. Beratzhausen und Holzheim eröffnen heute Abend. Alle weiteren Partien steigen am Mittwochabend, eine am Donnerstag. Erstmals gefordert ist der FC Oberhinkofen. Der Bezirksliga-Newcomer genoss zunächst als einziges Team ein Freilos. Oberhinkofens Duell mit dem FC Pielenhofen-Adlersberg dürfte ein spannendes werden. Als einziger B-Klassist im Wettbewerb hat die DJK Sportbund die erste Runde überstanden. Im Stadtduell mit Landesliga-Absteiger FC Kosova sind die Grün-Weißen krasser Außenseiter. Das Achtelfinale ist für den 12. August vorgesehen.



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Kreis Cham/Schwandorf Startschuss im Kreis 3! Insgesamt 30 Mannschaften buhlen bis Donnerstag um den Einzug in die nächste Pokalrunde. Vorreiter war der SC Katzdorf. Der Ex-Bezirksligist löste bereits letzte Woche mit einem 2:0-Sieg bei der SG Regental das Ticket. Kampflos weiter ist der TV Bodenwöhr. Dessen Gegner SV Erzhäuser-Windmais sagte das Gemeindederby wegen Personalmangels ab. Ansonsten steigen zwei Matches am Dienstag, elf am Mittwoch und abschließend zwei am Donnerstag. Die teilnehmenden Bezirksligisten – sechs an der Zahl – um Titelverteidiger 1. FC Schwarzenfeld und Pokalexperte SV Schwarzhofen steigen wie üblich erst im Achtelfinale ins Geschehen ein. Zuvor ist eine Zwischenrunde mit sieben Spielen vorgeschaltet. Die entsprechenden Ansetzungen werden erst noch bekanntgegeben.



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