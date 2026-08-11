Pokal-Quali: Zwei Bezirksligisten ausgeschieden, ein Ausfall

Die Quali-Runde im Berliner Landespokal der 1. Herren steht an und sorgte schon am Montag für die erste Überraschung.
Der Pokalsieger des Freizeit-Pokals qualifiziert sich für die Quali-Runde im Landespokal der 1. Herren. Dort sorgte Don Bosco am Montagabend für eine erste Überraschung. Den B-Ligisten FCK Frohnau schlug der Freizeit-Verbandsligist mit 3:1. Alle vier Treffer fielen in der Schlussviertelstunde.
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Im Duell zweier A-Ligisten hat sich PV Nord in Neukölln durchgesetzt. Dabei zogen die Gäste das Spiel bereits in der ersten Halbzeit durch Treffer von Dominik Hübner und Mathias Koll Hibbert auf ihre Seite. Hübner machte im zweiten Durchgang mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf.
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Die SG Blankenburg hat ihre Pflichtaufgabe in Reinickendorf gemeistert. Max Roßius und Maurice Schumann trafen vor der Pause. Eine gute Viertelstunde keimte bei Liberta nochmal Hoffnung auf, doch Niklas Gebhardt erstickte diese per Doppelpack im Keim.
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Afrisko hat für die nächste Überraschung gesorgt. Der B-Ligist drehte gegen A-Ligist Siemensstadt die Partie. Die Gäste gingen Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Afrisko egalisierte die vor der Pause, traf in der 82. Minute schließlich zum Sieg.
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Die Partie zwischen Arminia Tegel und Hellersdorf ist kurzfristig ausgefallen. Tegel trat nicht an. Die Partie wird mit 0:2 gewertet.
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BW Friedrichshain hat sich mit drei Treffern im zweiten Durchgang bei der SG Nordring durchgesetzt. Richard Lampel traf doppelt, Paul Kretschmer sorgte für die endgültige Entscheidung.
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Für eine klare Nummer sorgte Nord Wedding gegen Marzahn. Im Duell der beiden A-Ligisten gingen die Hausherren früh in Führung. Anschließend entschied Ferhat Kidis per Dreierpack die Partie.
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Die nächste Überraschung. Mit Fortuna Pankow ist der erste Bezirksligist ausgeschieden. Bei Westend gerieten die Fortunen früh in Rückstand. Nach einer halben Stunde stand es bereits 3:0. Zurück kam Pankow nicht mehr.
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Der FC Treptow war gegen Wacker Lankwitz chancenlos, kassierte schon im ersten Durchgang fünf Gegentore. Klarer Entscheid: 0:7!
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Bezirksligist Sport-Union hat sich in Lichtenberg schwer getan, die nächste Runde aber schließlich erreicht. Der SV Berliner VB glich zwei Rückstände aus, musste in der 76. Minute aber mit dem 2:3 den entscheidenden Treffer hinnehmen.
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Nach Fortuna Pankow ist mit dem Berliner TSC ein weiterer Bezirksligist aus dem Turnier gelogen. Dabei sorgte Hans Müller Echeverri auf Seiten der SpVgg Tiergarten quasi im Alleingang für die Überraschung, schoss alle drei Treffer innerhalb von nur sechs Minuten.
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Die Partie des Spandauer SV gegen Stern Britz wurde abgesagt.
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