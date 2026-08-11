Pokal-Quali: Zwei Bezirksligisten ausgeschieden, ein Ausfall

– Foto: Marcel Scharnow

Die Quali-Runde im Berliner Landespokal der 1. Herren steht an und sorgte schon am Montag für die erste Überraschung.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Der Pokalsieger des Freizeit-Pokals qualifiziert sich für die Quali-Runde im Landespokal der 1. Herren. Dort sorgte Don Bosco am Montagabend für eine erste Überraschung. Den B-Ligisten FCK Frohnau schlug der Freizeit-Verbandsligist mit 3:1. Alle vier Treffer fielen in der Schlussviertelstunde.

---

Im Duell zweier A-Ligisten hat sich PV Nord in Neukölln durchgesetzt. Dabei zogen die Gäste das Spiel bereits in der ersten Halbzeit durch Treffer von Dominik Hübner und Mathias Koll Hibbert auf ihre Seite. Hübner machte im zweiten Durchgang mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf. ---

Die SG Blankenburg hat ihre Pflichtaufgabe in Reinickendorf gemeistert. Max Roßius und Maurice Schumann trafen vor der Pause. Eine gute Viertelstunde keimte bei Liberta nochmal Hoffnung auf, doch Niklas Gebhardt erstickte diese per Doppelpack im Keim. ---

Afrisko hat für die nächste Überraschung gesorgt. Der B-Ligist drehte gegen A-Ligist Siemensstadt die Partie. Die Gäste gingen Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Afrisko egalisierte die vor der Pause, traf in der 82. Minute schließlich zum Sieg. ---

Die Partie zwischen Arminia Tegel und Hellersdorf ist kurzfristig ausgefallen. Tegel trat nicht an. Die Partie wird mit 0:2 gewertet. ---

BW Friedrichshain hat sich mit drei Treffern im zweiten Durchgang bei der SG Nordring durchgesetzt. Richard Lampel traf doppelt, Paul Kretschmer sorgte für die endgültige Entscheidung. ---

Für eine klare Nummer sorgte Nord Wedding gegen Marzahn. Im Duell der beiden A-Ligisten gingen die Hausherren früh in Führung. Anschließend entschied Ferhat Kidis per Dreierpack die Partie. ---

Die nächste Überraschung. Mit Fortuna Pankow ist der erste Bezirksligist ausgeschieden. Bei Westend gerieten die Fortunen früh in Rückstand. Nach einer halben Stunde stand es bereits 3:0. Zurück kam Pankow nicht mehr. ---

Der FC Treptow war gegen Wacker Lankwitz chancenlos, kassierte schon im ersten Durchgang fünf Gegentore. Klarer Entscheid: 0:7! ---

Bezirksligist Sport-Union hat sich in Lichtenberg schwer getan, die nächste Runde aber schließlich erreicht. Der SV Berliner VB glich zwei Rückstände aus, musste in der 76. Minute aber mit dem 2:3 den entscheidenden Treffer hinnehmen. ---

Nach Fortuna Pankow ist mit dem Berliner TSC ein weiterer Bezirksligist aus dem Turnier gelogen. Dabei sorgte Hans Müller Echeverri auf Seiten der SpVgg Tiergarten quasi im Alleingang für die Überraschung, schoss alle drei Treffer innerhalb von nur sechs Minuten. ---

Die Partie des Spandauer SV gegen Stern Britz wurde abgesagt. ---

---

---

---

Heute, 19:00 Uhr MSV Normannia 08 Berlin Normannia 08 Oranje Berlin Oranje 19:00 PUSH

---

---

Heute, 19:00 Uhr SV Treptow 46 SV Treptow FC Hellas Berlin 1984 FC Hellas 19:00 PUSH

---

---

Heute, 19:30 Uhr Suryoye United Suryoye FV BW Spandau 03 BW Spandau 19:30 PUSH

---

Heute, 19:30 Uhr Sport Klub Rapide Berlin SK Rapide FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh 19:30 PUSH

---

---

Heute, 19:00 Uhr TSV Wittenau TSV Wittenau CONO SUR CONO SUR 19:00 PUSH

---

---

---

---

Heute, 19:30 Uhr BSV Oranke BSV Oranke FC Polonia Berlin FC Polonia 19:30 PUSH

---

---

---

Heute, 19:30 Uhr SV Karow 96 SV Karow BSC Kickers 1900 Kickers 1900 19:30 PUSH

---

Heute, 19:30 Uhr CFC Berlin CFC Berlin SV Süden 09 SV Süden 09 19:30 PUSH

---

---

---

---

---

---

---

---

Heute, 19:30 Uhr Motherland Berlin SC Motherland JFC Berlin JFC Berlin 19:30 PUSH

---

Heute, 19:30 Uhr Spandauer BC 06 Spandauer BC Capri Berlino Capri 19:30 PUSH

---

Heute, 19:30 Uhr SC Kickers Berlin 08 SC Kickers BFC Alemannia 1890 Alemannia 90 19:30 PUSH

---

Heute, 19:30 Uhr NSC Cimbria Trabzonspor Berlin Trabzonspor BSV Heinersdorf Heinersdorf 19:30 PUSH

---

---

---

Morgen, 19:00 Uhr Steglitz Gencler Birligi 1982 Steglitz GB BSC Comet BSC Comet 19:00 PUSH

---

---

---

---

Morgen, 19:30 Uhr BSC Eintracht Südring EintrSüdring ASV Berlin ASV Berlin 19:30 PUSH

---

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login