Pokal-Quali: Freizeit-Team wirft FCK Frohnau raus

Die Quali-Runde im Berliner Landespokal der 1. Herren steht an und sorgte schon am Montag für die erste Überraschung.
Der Pokalsieger des Freizeit-Pokals qualifiziert sich für die Quali-Runde im Landespokal der 1. Herren. Dort sorgte Don Bosco am Montagabend für eine erste Überraschung. Den B-Ligisten FCK Frohnau schlug der Freizeit-Verbandsligist mit 3:1. Alle vier Treffer fielen in der Schlussviertelstunde.
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