 2026-08-06T13:32:42.897Z

Pokal

Pokal-Quali: Freizeit-Team wirft FCK Frohnau raus

Qualifikationsrunde im Überblick

von ser · Gestern, 23:03 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel

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Landespokal Berlin
BFC Dynamo
VSG Altglienicke
FC Hertha 03
BFC Preussen

Die Quali-Runde im Berliner Landespokal der 1. Herren steht an und sorgte schon am Montag für die erste Überraschung.

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Gestern, 19:30 Uhr
Don Bosco / Alemannia 90
Don Bosco / Alemannia 90Don Bosco / Alemannia 90
FCK Frohnau 1975
FCK Frohnau 1975Frohnau
3
1
Abpfiff

Der Pokalsieger des Freizeit-Pokals qualifiziert sich für die Quali-Runde im Landespokal der 1. Herren. Dort sorgte Don Bosco am Montagabend für eine erste Überraschung. Den B-Ligisten FCK Frohnau schlug der Freizeit-Verbandsligist mit 3:1. Alle vier Treffer fielen in der Schlussviertelstunde.

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Heute, 18:30 Uhr
NSF 1907
NSF 1907NSF 1907
1.FC PV Nord
1.FC PV NordPV Nord
18:30

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Heute, 19:00 Uhr
RFC Liberta 1914
RFC Liberta 1914RFC Liberta
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
19:00

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Heute, 19:00 Uhr
CSV Afrisko
CSV AfriskoCSV Afrisko
SC Siemensstadt
SC SiemensstadtSiemensstadt
19:00

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Heute, 19:00 Uhr
FC Arminia Tegel
FC Arminia TegelTegel
FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf
FV Rot-Weiß 90 HellersdorfRW Hellersd.
19:00live

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Heute, 19:30 Uhr
SG Nordring Berlin 1949
SG Nordring Berlin 1949SG Nordring
BW Friedrichshain
BW FriedrichshainBW Friedric.
19:30

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Heute, 19:30 Uhr
SV Nord Wedding 1893
SV Nord Wedding 1893Nord Wedding
BSC Marzahn
BSC MarzahnMarzahn
19:30

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Heute, 19:30 Uhr
SC Westend 1901
SC Westend 1901SC Westend
FSV Fortuna Pankow 46
FSV Fortuna Pankow 46Fort. Pankow
19:30

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Heute, 19:30 Uhr
FC Treptow
FC TreptowFC Treptow
1. FC Wacker 1921 Lankwitz
1. FC Wacker 1921 LankwitzWacker 21
19:30

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Heute, 19:30 Uhr
SV Berliner Verkehrsbetriebe 49
SV Berliner Verkehrsbetriebe 49Berl. VB 49
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
19:30

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Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Tiergarten 58
SpVgg Tiergarten 58Tiergarten
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
19:30

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Heute, 19:30 Uhr
Spandauer SV
Spandauer SVSpandauer SV
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
19:30

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Morgen, 18:30 Uhr
VSG Rahnsdorf 1949
VSG Rahnsdorf 1949VSG Rahnsdo.
WFC Corso Vineta
WFC Corso VinetaCorso Vineta
18:30

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Morgen, 18:30 Uhr
TSV Eiche Köpenick
TSV Eiche KöpenickEiche Köpen.
FC Al-Kauthar Berlin 1990
FC Al-Kauthar Berlin 1990Al-Kauthar
18:30

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Morgen, 19:00 Uhr
B.S.C. Reinickendorf 1921
B.S.C. Reinickendorf 1921BSC Reinick.
NFC Rot-Weiß 1932
NFC Rot-Weiß 1932NFC Rot-Weiß
Abgesagt

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Morgen, 19:00 Uhr
MSV Normannia 08 Berlin
MSV Normannia 08 BerlinNormannia 08
Oranje Berlin
Oranje BerlinOranje
19:00

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Morgen, 19:30 Uhr
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf WaldesruhBW Mahlsdorf
Adlershofer BC 08
Adlershofer BC 08Adlershof
19:30

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Morgen, 19:00 Uhr
SV Treptow 46
SV Treptow 46SV Treptow
FC Hellas Berlin 1984
FC Hellas Berlin 1984FC Hellas
19:00

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Morgen, 19:30 Uhr
FC Tecnico
FC TecnicoFC Tecnico
SG Prenzlauer Berg 1990
SG Prenzlauer Berg 1990Prenzl. Berg
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
Suryoye United
Suryoye UnitedSuryoye
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
Sport Klub Rapide Berlin
Sport Klub Rapide BerlinSK Rapide
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
19:30

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Morgen, 19:00 Uhr
Rixdorfer SV
Rixdorfer SVRixdorfer SV
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
19:00

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Morgen, 19:00 Uhr
TSV Wittenau
TSV WittenauTSV Wittenau
CONO SUR
CONO SURCONO SUR
19:00

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Morgen, 19:00 Uhr
Rosenthal FC
Rosenthal FCRosenthal
TSV Lichtenberg
TSV LichtenbergTSVLichtenb.
19:00

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Morgen, 19:00 Uhr
SC Gatow
SC GatowGatow
SV Deportivo Latino Berlin
SV Deportivo Latino BerlinDep. Latino
19:00live

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Morgen, 19:30 Uhr
SC Union-Südost 1924
SC Union-Südost 1924Union-Südost
Sporting Club Horus
Sporting Club HorusHorus
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
BSV Oranke
BSV OrankeBSV Oranke
FC Polonia Berlin
FC Polonia BerlinFC Polonia
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973Eichkamp-Ru.
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde
SC Borussia 1920 FriedrichsfeldeBorus. 1920
SV Schmöckwitz-Eichwalde
SV Schmöckwitz-EichwaldeSchmöckwitz
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
SV Karow 96
SV Karow 96SV Karow
BSC Kickers 1900
BSC Kickers 1900Kickers 1900
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
CFC Berlin
CFC BerlinCFC Berlin
SV Süden 09
SV Süden 09SV Süden 09
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
SSV Köpenick-Oberspree
SSV Köpenick-OberspreeKöpenick
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
BFC Germania 1888
BFC Germania 1888BFC Germania
SV Norden-Nordwest 1898
SV Norden-Nordwest 1898Norden-Nordw
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
SC Minerva 1893 Berlin
SC Minerva 1893 BerlinSC Minerva
1. FFV Spandau
1. FFV Spandau1. FFV Span.
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
SG Grün-Weiss Baumschulenweg
SG Grün-Weiss BaumschulenwegGW Baumschu.
Nordberliner SC
Nordberliner SCNordberliner
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
FC Nordost Berlin
FC Nordost BerlinFC Nordost
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
HFC Berlin
HFC BerlinHFC Berlin
SV Askania Coepenick 1913
SV Askania Coepenick 1913Askania Coe.
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
1. Eintracht Spandau
1. Eintracht SpandauEin. Spandau
Wartenberger SV 1974
Wartenberger SV 1974Wartenberg
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
Motherland Berlin SC
Motherland Berlin SCMotherland
JFC Berlin
JFC BerlinJFC Berlin
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
Spandauer BC 06
Spandauer BC 06Spandauer BC
Capri Berlino
Capri BerlinoCapri
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
SC Kickers Berlin 08
SC Kickers Berlin 08SC Kickers
BFC Alemannia 1890
BFC Alemannia 1890Alemannia 90
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
NSC Cimbria Trabzonspor Berlin
NSC Cimbria Trabzonspor BerlinTrabzonspor
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
19:30

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Morgen, 20:00 Uhr
1. FC Marzahn 1994
1. FC Marzahn 19941.FC Marzahn
Berlin Lions FC
Berlin Lions FCBerlin Lions
20:00

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Do., 13.08.2026, 19:00 Uhr
SC Lankwitz
SC LankwitzSC Lankwitz
SFC Friedrichshain
SFC FriedrichshainFriedrichsh.
19:00live

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Do., 13.08.2026, 19:00 Uhr
Steglitz Gencler Birligi 1982
Steglitz Gencler Birligi 1982Steglitz GB
BSC Comet
BSC CometBSC Comet
19:00

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Do., 13.08.2026, 19:30 Uhr
Club-Italia Berlin AdW
Club-Italia Berlin AdWClub Italia
SG Stern Kaulsdorf
SG Stern KaulsdorfKaulsdorf
19:30

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Do., 13.08.2026, 19:30 Uhr
SC Alemannia 06 Haselhorst
SC Alemannia 06 HaselhorstAlemannia 06
Borussia Pankow 1960
Borussia Pankow 1960Bor. Pankow
19:30

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Do., 13.08.2026, 19:30 Uhr
SV Berlin-Chemie Adlershof
SV Berlin-Chemie AdlershofC. Adlershof
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
19:30

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Do., 13.08.2026, 19:30 Uhr
BSC Eintracht Südring
BSC Eintracht SüdringEintrSüdring
ASV Berlin
ASV BerlinASV Berlin
19:30

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