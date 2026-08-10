Pokal-Quali: Freizeit-Team wirft FCK Frohnau raus

– Foto: André Nückel

Die Quali-Runde im Berliner Landespokal der 1. Herren steht an und sorgte schon am Montag für die erste Überraschung.

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Der Pokalsieger des Freizeit-Pokals qualifiziert sich für die Quali-Runde im Landespokal der 1. Herren. Dort sorgte Don Bosco am Montagabend für eine erste Überraschung. Den B-Ligisten FCK Frohnau schlug der Freizeit-Verbandsligist mit 3:1. Alle vier Treffer fielen in der Schlussviertelstunde.

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Heute, 19:00 Uhr RFC Liberta 1914 RFC Liberta SG Blankenburg Blankenburg 19:00 PUSH

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Heute, 19:00 Uhr CSV Afrisko CSV Afrisko SC Siemensstadt Siemensstadt 19:00 PUSH

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Heute, 19:30 Uhr SV Nord Wedding 1893 Nord Wedding BSC Marzahn Marzahn 19:30 PUSH

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Heute, 19:30 Uhr SpVgg Tiergarten 58 Tiergarten Berliner TSC Berliner TSC 19:30 PUSH

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Heute, 19:30 Uhr Spandauer SV Spandauer SV SV Stern Britz 1889 Stern Britz 19:30 PUSH

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Morgen, 19:00 Uhr MSV Normannia 08 Berlin Normannia 08 Oranje Berlin Oranje 19:00 PUSH

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Morgen, 19:00 Uhr SV Treptow 46 SV Treptow FC Hellas Berlin 1984 FC Hellas 19:00 PUSH

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Morgen, 19:30 Uhr Suryoye United Suryoye FV BW Spandau 03 BW Spandau 19:30 PUSH

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Morgen, 19:30 Uhr Sport Klub Rapide Berlin SK Rapide FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh 19:30 PUSH

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Morgen, 19:00 Uhr TSV Wittenau TSV Wittenau CONO SUR CONO SUR 19:00 PUSH

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Morgen, 19:30 Uhr BSV Oranke BSV Oranke FC Polonia Berlin FC Polonia 19:30 PUSH

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Morgen, 19:30 Uhr SV Karow 96 SV Karow BSC Kickers 1900 Kickers 1900 19:30 PUSH

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Morgen, 19:30 Uhr CFC Berlin CFC Berlin SV Süden 09 SV Süden 09 19:30 PUSH

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Morgen, 19:30 Uhr Motherland Berlin SC Motherland JFC Berlin JFC Berlin 19:30 PUSH

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Morgen, 19:30 Uhr Spandauer BC 06 Spandauer BC Capri Berlino Capri 19:30 PUSH

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Morgen, 19:30 Uhr SC Kickers Berlin 08 SC Kickers BFC Alemannia 1890 Alemannia 90 19:30 PUSH

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Morgen, 19:30 Uhr NSC Cimbria Trabzonspor Berlin Trabzonspor BSV Heinersdorf Heinersdorf 19:30 PUSH

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Do., 13.08.2026, 19:00 Uhr Steglitz Gencler Birligi 1982 Steglitz GB BSC Comet BSC Comet 19:00 PUSH

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Do., 13.08.2026, 19:30 Uhr BSC Eintracht Südring EintrSüdring ASV Berlin ASV Berlin 19:30 PUSH

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Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

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