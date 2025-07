Pokal-Quali: Ettmannsdorfer Déjà-vu – Gebenbach vs. Fortuna

Zwei Wochen vor dem Saisonstart absolvieren vier Verbandsligisten aus der Oberpfalz bereits ihr erstes Pflichtspiel. Für sie geht es am Samstag um den Einzug in die erste Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals. Dort kämpfen dann 64 Teams um ein Ticket für den DFB-Pokal. Zuvor muss allerdings die letzte Etappe zum Verbandspokal genommen werden. In der finalen Quali-Runde steigen zwei Oberpfalzduelle: Landesligist SV Schwandorf-Ettmannsdorf erwartet – mal wieder – den ASV Neumarkt aus der Bayernliga Nord. Auf beiden Seiten bildet das Match den Pflichtspiel-Einstand für den neuen Cheftrainer. Außerdem kreuzen die Liga-Konkurrenten DJK Gebenbach und SV Fortuna Regensburg die Klingen. Der 1. FC Bad Kötzing durfte sich über ein Freilos freuen und steht somit bereits im Hauptfeld des Pokals. Die Vorberichte.



Ettmanndorf gegen Neumarkt im Pokal – neu ist diese Konstellation beileibe nicht. Bereits zum vierten Mal seit 2021 prallen die beiden Mannschaften nun in diesem Wettbewerb aufeinander. Stets hatte der Bayernligist die Nase vorn (4:1, 2:0 und 5:0). Ob die Gastgeber diesmal das Blatt wenden können? „Gerade die Tatsache, dass es in den letzten Jahren nicht so erfolgreich gegen diesen Gegner gelaufen ist, ist für uns ein großer Ansporn, diesmal den Bayernligisten etwas mehr zu fordern“, meint Christian Most. Der neue Übungsleiter des SVSE beschreibt seinen Matchplan folgendermaßen: „Ähnlich wie im Testspiel gegen die DJK Vilzing, wird für uns eine Balance aus kompakter und geschlossener Defensivarbeit in Verbindung mit eigenem Ballbesitzphasen und mutiger Spielweise ein wichtiger Faktor sein.“ Generell habe die Mannschaft bislang in den Testspielen ansprechende Leistungen gezeigt. „Leider haben wir es aber bisher noch nicht geschafft – eine Ausnahme ist das Spiel gegen Vilzing –, über die kompletten 90 Minuten ein konstantes Niveau abzurufen. Das muss am Samstag unser Ziel sein“, so Most. Personell wird es im Kader des Landesligisten die ein oder andere Veränderung geben. Lukas Rothut ist privat verhindert und hinter dem Einsatz von Balthasar Sabadus steht noch ein größeres Fragezeichen. Grünauer, Schreiner, Wifling und Oberndorfer sind wegen ihren Verletzungen weiterhin nicht einsatzfähig.



Auch bei den Gästen aus Neumarkt gab es diesen Sommer bekanntlich einen Stabwechsel auf der Trainerbank. Sven Zurawka heißt der neue Chefcoach. Er konnte in der bisherigen Vorbereitungsphase aufgrund des ein oder anderen Urlaubers noch nicht mit dem vollen Kader arbeiten, „was für mich als Trainer natürlich nicht optimal ist. Trotzdem bin ich mit dem Entwicklungsstand zufrieden.“ Zum anstehenden Pokalspiel sagt Zurawka: „Mit Ettmannsdorf erwartet uns eine robuste und gestandene Landesliga-Mannschaft. Thomas Stowasser kenne ich noch aus Ingolstädter Zeiten – ein Stürmer, der weiß wo das Tor steht. Das wird ein spannendes Duell, in dem es für mich nicht den klaren Favoriten gibt. Nichtsdestotrotz wollen wir unser Spiel zu hundert Prozent durchdrücken. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir das Spiel erfolgreich für uns gestalten“, führt der 29-Jährige aus.







Morgen, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 16:00 live PUSH



Allzu gute Erinnerungen hat die DJK Gebenbach nicht an den morgigen Gegner. In der zurückliegenden Bayernliga-Saison setzte es zu Hause eine 1:5-Schlappe, beim Rückspiel in Regensburg sprang immerhin ein 2:2 heraus. Jetzt im Pokal kann es freilich kein Unentschieden geben. „Wir sehen das schon als Pflichtspiel. Es geht darum weiterzukommen und wir das Spiel wollen natürlich gewinnen“, beschreibt DJK-Coach Markus Kipry im Gespräch mit den Oberpfalz-Medien. Nach der kräftezehrenden, aber erfolgreichen Relegation steht nun auch schon wieder die neue Saison vor der Tür. Intensiv war die bisherige Vorbereitung. Die Gebenbacher Aufstellung für Samstag dürfte sich erst kurzfristig herausstellen, da man laut Kipry – gerade bei den angeschlagenen Spielern – nichts riskieren wolle. „Sehr zufrieden“ zeigt sich der Trainer derweil mit den vielen neuen Spielern, die sich rasch integriert hätten. Ein Weiterkommen würde für die DJK übrigens keine englische Woche bedeuten, da man zum Termin der ersten Pokalhauptrunde (Wochenende 19./20. Juli) ohnehin spielfrei ist in der Bayernliga Nord.



Fortuna Regensburg hat bereits fünf Vorbereitungsspiele absolviert, so richtig gefordert wurden die Mannen von Trainer Arber Morina bis dato aber nicht. Das ändert sich nun. „Gebenbach ist der erste richtige Gradmesser. Zum ersten Mal herrschen Wettbewerbsbedingungen wie unter der Saison. Ich bin gespannt, wie wir es umsetzen werden“, freut sich Morina auf diese Standortbestimmung. Letzte Saison drangen die Grün-Weißen im Totopokal bis ins Achtelfinale vor. So weit kam man noch nie. Ein Saisonhighlight war der 5:2-Coup gegen Regionalligist Bayreuth. Fortan „flutschte“ es bei Fortuna plötzlich auch in der Liga. „Das Bayreuth-Spiel war der Knotenlöser für unsere Spielidee. Letztes Jahr hat es Spaß gemacht im Pokal. Daher freuen für uns auf den Pokal, der mit positiven Erlebnissen verbunden ist“, sagt Morina, der verspricht, dass man das Duell mit dem Liga-Konkurrenten aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach „absolut ernst“ nehmen werde. „Etwas besseres kann uns vor dem Ligastart nicht passieren. Wir können und wollen zeigen, wie weit wir schon sind.“ Kapitän Mario Baldauf und womöglich auch Stürmer Kevin Horn werden passen müssen.