Pokal-Quali am Wochenende: Erste Pflichtspiele 2026 in Niederbayern

Die ersten Pflichtspiele 2026 in Niederbayern gehen am Wochenende über die Bühne. In der zweiten Totopokal-Qualifikationsrunde stehen folgende Partien auf dem Plan: Der TSV Seebach trifft auf dem Kunstrasenplatz in Deggendorf auf den SSV Eggenfelden. Der FC Dingolfing empfängt die DJK Vornbach und die SpVgg Landshut bekommt es mit dem TSV 1880 Wasserburg zu tun. Die Sieger der zweiten Qualirunde qualifizieren sich für die dritte Pokalrunde, die allerdings schon in der neuen Saison Anfang Juli ausgetragen wird. Die Sieger der dritten Runde sind dann in der 1. Hauptrunde des Bayerischen Totopokals 2026/27 dabei.

Auf dem Kunstrasenplatz in Deggendorf kreuzen der TSV Seebach und der SSV Eggenfelden die Klingen.



Der SSV Eggenfelden blickt auf eine gelungene Vorbereitung zurück, muss aber eine personelle Hiobsbotschaft verdauen

Der FC Dingolfing ist zurück aus dem Trainingslager und empfängt zum Pflichtspielauftakt die DJK Vornbach. "Nach knapp vier Wochen Vorbereitung ist unser erstes Pflichtspiel eine echte Standortbestimmung. Dass Vornbach eine hervorragende Mannschaft hat, wissen wir spätestens seit der 1:2-Heimniederlage in der Liga im vergangenen September. Dieses Mal wollen wir es besser machen und gewinnen", so Dingolfings Coach Thomas Seidl, der allerdings auf einige Akteure verzichten muss. Lukas Berleb und Lukas Hochstetter fehlen langzeitverletzt. Ebenfalls nicht mit dabei sind die angeschlagenen Frode Füllner, Tim Justvan, Maxi Wilhelm, Marlon Nicklas und Lucas Stachowski.





Im Zeichen personeller Veränderungen stand die Winterpause bei der DJK Vornbach. Erfolgscoach Heiko Schwarz hat Begehrlichkeiten geweckt und wird sich im Sommer zum SV Schalding verabschieden, sein Nachfolger steht aber auch schon fest. Jonas Moser übernimmt nach der laufenden Spielzeit bei der DJK, die sich nun wieder voll und ganz dem Sportlichen widmen kann. "Mit der Vorbereitung können wir grundsätzlich zufrieden sein. Wir konnten auch ein Kurztraininingslager in Rosenheim abslolvieren. Wir sind froh, dass wir vor dem offiziellen Ligastart die Pokalquali absolvieren können. Denn in einem Pflichtspiel ist einfach noch ein Tick mehr Feuer drin, dafür sorgt einfach der Wettkampfcharakter", meint Heiko Schwarz. Nicht mit dabei sein werden in Dingolfing Quirin Bruckbauer und Florian Ruhhammer, die sich beide in der Vorbereitung Blessuren zugezogen haben. Sehr erfreulich hingegen aus Vornbacher Sicht: Kapitän Daniel Fuchs ist nach auskuriertem Schienbeinbruch wieder mit an Bord.

Die "Spiele" scheint bereit zu sein für Großes im Frühjahr. "Es gibt einem als Trainer ein gutes Gefühl, dass alle Akteure auf einem sehr guten Niveau sind", resümiert Spielertrainer Sebastian Maier zufrieden mit Blick auf die Vorbereitung im Allgemeinen und im Speziellen mit dem Doppeltest am vergangenen Wochenende, als beim Bayernliga-Topteam Deisenhofen ein 1:1 heraussprang und mit vielen jungen Kräften einen Tag später der Bezirksligist Altenerding mit 4:1 besiegt wurde.



Vor dem Derby-Ligastart in Teisbach nächste Woche wartet zunächst das Pokalquali-Spiel - und das wird noch einmal ein reizvoller Gradmesser, wenn der Tabellenführer der Landesliga Südost an den Hammerbach kommt. "Im Pokal erwartet uns jetzt mit dem Landesligisten Wasserburg ein richtig starker Gegner, der nur mit einer Topleistung zu bezwingen ist. Dennoch wollen wir positiv ins neue Pflichtspieljahr starten", so der Ex-Profi. In dieser Woche machte der "Spiele" eine Krankheitswelle zu schaffen. Wer letztlich am Samstag auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig.