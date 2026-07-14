Pokal: PSV oder Rotenhof – Wer schafft den Sprung ins Viertelfinale von Olaf Wegerich · Heute, 18:04 Uhr · 0 Leser

Henry Grothkopp (Rotenhof) wird von Paul Eberhardt und Calvin Ehlert (PSV) bedrängt. – Foto: Olaf Wegerich

Für den PSV Neumünster und den TuS Rotenhof geht es bereits am Mittwochabend um sehr viel. Denn die beiden Flens-Oberligisten treffen in einer vorgezogenen Achtelfinalbegegnung im SHFV-LOTTO-Pokal aufeinander. Anstoß auf dem Sportplatz an der Stettiner Straße in Neumünster ist um 19.00 Uhr. Die Partie wird von Tom Pasewald vom TSV Flintbek geleitet.

Der PSV zeigte im letzten Testspiel gegen den stark besetzten niedersächsischen Oberligaaufsteiger SV Drochtersen/Assel U23 (1:2) in allen Mannschaftsteilen eine ansprechende Leistung und scheint für die erste Pflichtaufgabe der Saison gut gerüstet. Dennoch bleibt die Ungewissheit über den tatsächlichen Leistungsstand vor der ersten echten Bewährungsprobe, was auch Dennis Buthmann aus dem Trainerduo des PSV Neumünster in seiner Vorschau auf das Spiel ähnlich einschätzt: „Es ist das erste Pflichtspiel der Saison für beide Teams, und beide Teams befinden sich mitten in der Vorbereitung. Dementsprechend ist es sehr schwer zu sagen, wo die Mannschaften jetzt genau stehen.

Rotenhof ist eine Mannschaft, die eine unheimliche Geschlossenheit auszeichnet und die seit Jahren im Kern so zusammenspielt. Henning (Knuth, d. Red.) ist ein super Trainer, der sie sicherlich gut vorbereiten wird. Wir gehen davon aus, dass sie versuchen werden, sehr kompakt zu verteidigen und dann über Umschaltmomente gefährlich zu werden. Es wird wichtig sein, dass wir eine gewisse Geduld mit dem Ball aufbringen, um nicht zu häufig in diese Umschaltsituationen zu kommen. Unabhängig davon müssen wir eine sehr, sehr hohe Intensität an den Tag legen, um das Spiel zu gewinnen. Die Jungs sind heiß auf das erste Pflichtspiel der Saison, und wir wollen es selbstverständlich für uns entscheiden.“

Verzichten muss der PSV weiterhin auf Angreifer Jesper Tiedemann (Rückenblockade).

PSV-Kapitän Timo Barendt. – Foto: Olaf Wegerich

Der TuS Rotenhof startete zunächst mit zwei 6:1-Erfolgen gegen die Landesligisten SSG Rot-Schwarz Kiel und TSV Rantrum in die Vorbereitung, um dann mit dem gleichen Ergebnis im Testspiel gegen den Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 zu verlieren. Der letzte Testkick gegen den Hamburger Oberligisten USC Paloma mit den ehemaligen PSV-Spielern Tim Möller und Til Küffner ging mit 1:3 verloren. Trainer Henning Knuth, der mit dem Rendsburger Oberligisten in seine zweite Saison geht, blickt ebenfalls zuversichtlich auf die morgige Partie. „Wir haben mit sieben Neuzugängen in diesem Sommer einen verhältnismäßig größeren Umbruch in Rotenhof. Die ersten Wochen machen Vorfreude auf die kommende Spielzeit. Wir haben eine junge, hungrige und wissbegierige Mannschaft zusammen, die sich nach ersten intensiven Wochen nun auf den Landespokal freut. Ich erwarte einen starken Gegner, der von einem super Trainerteam gecoacht wird und fußballerische Lösungen suchen wird. Eins ist dennoch klar: Wir wollen das Spiel gewinnen und in die nächste Runde.“ Übersicht SHFV-LOTTO-POKAL 2026/27 Verzichten muss der TuS Rotenhof auf die verletzten Jark Decker und Lasse Till. Ole Fiebelkorn und Dustin Jacob befinden sich noch im Urlaub und werden fehlen.

Der TUS Rotenhof muss auf Jark Decker verzichten. – Foto: Olaf Wegerich