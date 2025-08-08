Pokal-Pleite ist aufgearbeitet - jetzt geht es um die Wiedergutmachung

Die neue Saison hat für die hiesigen Fußballfans gleich zum Auftakt einen echten Leckerbissen parat. Freitagabend ab 20 Uhr gastiert der Lüneburger SK im Waldstadion und wird alles daran setzen, ein erfolgreiche Premiere zu feiern.

Auf einen erfolgreichen Saisonstart hoffen aber auch die Gastgeber vom Heeslinger SC, die die Pokalniederlage beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder mittlerweile abgehakt haben. "Die Vorzeichen sind doch geradezu ideal. Wir erwarten einen attraktiven Gegner, spielen unter Flutlicht und wollen natürlich eine richtig gute Leistung abliefern, denn wir haben schon noch einiges gut zu machen", sagt Trainer Malte Bösch mit Blick auf einen Gegner, dem Experten einiges zutrauen.

Im Pokal taten sich die Lüneburger allerdings unerwartet schwer und besiegten den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide nur knapp mit 4:3. Allerdings machte ein Spieler besonders auf sich aufmerksam. Jona Prigge aus Hetzwege, einst für den JFV A/O/Heeslingen am Ball, erzielte drei der vier Treffer für das Team von Tarek Gibbah und hatte damit maßgeblichen Anteil am Erfolg des LSK.

HSC-Coach Malte Bösch hat weniger Personalsorgen als zuletzt

Ansonsten musste der Aufsteiger nach starkem Beginn lange zittern, ehe der Sieg perfekt war. Nach dem Erfolg im Pokal haben die Gäste in jedem Fall allen Grund, selbstbewusst aufzutreten. Das gilt aber auch für die Platzherren, die in dieser Woche gut trainiert haben und weniger Personalsorgen haben dürften als eine Woche zuvor.

"Die Reihe der Kranken und Verletzten hat sich deutlich gelichtet. Rechtzeitig zum Spiel dürften Tom Trebin und Maxi Köhnken wieder fit sein", so Bösch zur ZEVENER ZEITUNG. Der Heeslinger Trainer will sich und der Mannschaft sich mit einem Sieg eine gute Ausgangsposition für die weiteren Aufgaben schaffen.