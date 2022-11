Pokal: OSC II überrascht den SC Türkgücü Offensivstarkes Cooper-Team erreicht 1/4-Finale

OSC II - SC Türkgücü 4:2 (3:0) Tore: 1:0 11. Min. Simon Tholen, 2:0 18. Min. Emre Öztatar, 3:0 43. Min. Mustafa Özcan, 4:0 55. Min. Mitch Evangelisti, 4:1 61. Min. Eray Sünger, 4:2 66. Min. Muhamed-Eren Saglam

Bereits zur Pause führte der engagierte OSC gegen einen etwas nachlässigen SC Türkgücü mit 3:0 Toren. Mit seinem Tor zum 4:0 nach einer Stunde Spielzeit machte Mitch Evangelisti frühzeitig den Deckel drauf. Den Gästen gelangen zwar noch die Anschlußtreffer zum 4:2, aber dem Spiel konnten sie keine Wende geben.

Am kommenden Sonntag kommt es zur Neuauflage des Spiels. Dann tritt der SC Türkgücü beim OSC II um wichtige Punkte im Rennen um die Meisterschaft an. Die Stimmen zum Spiel:

"Wir haben heute verdient verloren. Viel mehr gibt es zu dieser Leistung nicht zu sagen,“ zeigte sich Trainer Ricardo Manzei (SC Türkgücü) alles andere als zufrieden. OSC-Coach Derek Cooper sagte uns. "Wir kommen sehr gut ins Spiel und die Jungs setzen den Matchplan in Perfektion um. Wir haben nahezu nichts zugelassen, haben uns immer wieder gut nach vorne kombiniert und hatten eine Reihe guter Aktionen. Zur Pause war das 3:0 mehr als gerecht und hätte durchaus höher sein können. Auch der Start in den zweiten Durchgang lief sehr gut und wir lassen nichts zu, spielen uns immer wieder in gute Position und belohnen uns mit einem Geniestreich von Mitch zum 4:0. Was dann passiert ist für mich wieder nicht zu erklären, scheinbar in Sicherheit sind wir nicht mehr eng dran und lassen zuviel zu. Türkgücü hat es in der Phase gut gemacht und sich mit zwei Treffern belohnt. Danach haben wir uns wieder besser gefangen und hätten noch nachlegen können. Vollkommen verdienter Sieg und die Jungs haben sich mit dem Einzug ins Viertelfinale belohnt. Sonntag sehen wir uns ja schon wieder in der Liga und da wird Türkgücü mit viel Wut im Bauch antreten, soviel ist klar."