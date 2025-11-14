Pokal oder Krise: BFC Dynamo in Mahlsdorf unter Zugzwang

Für den BFC Dynamo steht am Sonntag weit mehr auf dem Spiel als nur der Einzug ins Viertelfinale. Das Achtelfinale beim Oberligisten Eintracht Mahlsdorf ist für den Regionalligisten zu einem frühen Wendepunkt der Saison geworden. Unbefriedigende Ergebnisse, enttäuschender Tabellenplatz Vierzehn, zu wenig Ertrag, ein neu zusammengestellter Kader, der bisher nicht zündet – und ein Umfeld, was noch ruhig ist. Die Pokalpartie am Rosenhag ist zum Pflichtprogramm für die nächste Runde geworden.

Das sieht auch Jens Redlich so. Der stellvertretende Wirtschaftsratsvorsitzende des BFC findet vor dem Gastspiel gegenüber FuPa Berlin klare Worte. „Von allen möglichen Gegnern war das das schwerste Los“, sagt er, „aber das darf für uns keine Ausrede sein. Gegen Mahlsdorf muss die Mannschaft eine Reaktion zeigen.“

Die Verunsicherung im Team sei spürbar, räumt Redlich ein. Sehr viele Neuzugänge, ein noch nicht gefestigter Kern. Akteure wie Gunte, Dadashov (aktuell noch verletzt) oder Knezevics sind gefordert: „Alle müssen an die Schmerzgrenze gehen“ um die vorhandene Qualität abzurufen, wir glauben an die Jungs"

Redlich nimmt dabei nicht nur das Team, sondern den gesamten Verein in die Pflicht: „Wir sitzen alle in einem Boot. Wir haben hohes Potenzial, aber das müssen wir jetzt auch zeigen.“ Ein Weiterkommen im Pokal sei dafür der ideale Rahmen – und zugleich unverzichtbar, um zu verhindern, dass die Stimmung kippt.

Mahlsdorf hingegen geht trotz Oberliga-Status nicht chancenlos in die Partie. Das Finale im Mai, das Dynamo mit 2:0 gewann, ist noch gut in Erinnerung. Der Unterschied: Damals spielte Dynamo mit breiter Brust, diesmal mit jeder Menge Druck im Gepäck. Ein Vorteil für Mahlsdorf ?

Chefcoach Karsten Heine: „Ein absoluter Höhepunkt für uns. Personell können wir (fast) aus dem Vollen schöpfen. Tami Benkert fehlt verletzungsbedingt. Bei uns kommt null Revanche-Gedanke auf. Beide Teams haben personell ein anderes Gesicht als im Mai. Der BFC – völlig unabhängig von seinem Tabellenstand – hat eine sehr hohe Intensität in seinem Spiel und wird das zukünftig in bessere Ergebnisse umwandeln. In der Liga kommen wir immer besser in Fahrt. Es wird – wir rechnen mit knapp 1000 Fans – zu einem spannenden offenen Pokalduell kommen.