Pokal-Novum: Vilzing und Ettmannsdorf dürfen auf den Jahn hoffen

Neben dem Jahn, der am gestrigen Dienstag die Pflicht-Hürde SG Alerheim locker übersprang, sind die DJK Vilzing und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf noch im Pokalwettbewerb dabei. Die beiden Vertreter aus dem Spielkreis Cham/Schwandorf werden die Auslosung der nächsten Runde (Donnerstag ab 10.30 Uhr, live auf dem Instagram-Kanal des BFV) aufmerksam verfolgen. Die Chance, dass einer der beiden Vereine den Drittligisten aus Regensburg auf seinem Sportgelände begrüßen darf, ist wohl so groß wie nie.



Von einer „historische Auslosung“ spricht der BFV auf seiner Homepage. Der Grund: Erstmals seit der Toto-Pokal-Reform zur Saison 2009/10 mit der Einführung der Wunschlose für die Kreis-Pokalsieger, konnte sich kein Kreissieger für die zweite Pokalrunde qualifizieren. In allen 22 Partien setzte sich der Favorit durch. Zu ernst nehmen die bayerischen Topteams den Pokalwettbewerb, an dessen Ende der Pokalsieg und der damit verbundene Start in der DFB-Pokal-Hauptrunde 2026 steht.



Durchaus bitter ist das für die drei Oberpfälzer Kreis-Pokalsieger FC Thalmassing, SV Etzenricht und SV Schwarzhofen. Wäre einer von ihnen weitergekommen, hätte er sich den Gegner in der zweiten Pokalrunde frei aussuchen dürfen – und hätte höchstwahrscheinlich den TSV 1860 München gewählt.



Dazu kam es aber nicht. Stattdessen werden schon ab Runde zwei reihenweise bayerische Topteams aufeinandertreffen. Für die Ziehung werden die verbliebenen 32 Klubs in regionale Töpfe (Nordost, Nordwest, Südost, Südwest) eingeteilt. Innerhalb dieser Regionalgruppen mit je acht Vereinen werden die Paarungen ausgelost. Und so kann es durchaus sein, dass Jahn Regensburg nach Schwandorf oder vor die Tore Chams reisen muss. Wie immer gilt: Der klassenniedrigere Verein genießt Heimrecht, bei Ligen-Gleichheit spielt der Erstgezogene daheim. Regeltermin für die 2. BFV-Hauptrunde ist der 5. und 6. August.