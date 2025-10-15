Pokal: Neustadt kegelt Titelverteidiger raus - Deggendorf mühelos

Ben Penzkofer, Trainer SpVgg GW Deggendorf: „Das Spiel hätte heute noch höher für uns ausfallen können oder sogar müssen. Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, da Röhrnbach nach einer sehr guten Chance gleich zu Beginn offensiv nicht mehr in Erscheinung trat. Unsere Chancenverwertung war zwar nicht gut, jedoch war es im Allgemeinen ein engagierter und guter Auftritt von uns.

Tobias Lorenz, sportlicher Leiter SV Röhrnbach: „Zum heutigen Pokalspiel haben wir ein paar angeschlagenen Spielern eine Pause gegönnt, hatten aber nichtsdestotrotz nach fünf Minuten eine Riesen-Chance zur 1:0-Führung. Im Anschluss spielte es Deggendorf souverän und gewann dementsprechend auch verdient.“

Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: „Es war ein typisches Pokalspiel unter Flutlicht. Viele Zweikämpfe zwischen zwei Teams, die aus meiner Sicht heute ziemlich gleich stark aufgetreten sind, jedoch mit dem Unterschied, dass Neustadt vor dem Tor gefährlicher war als wir. Ich habe meiner Mannschaft nichts vorzuwerfen, denn die Einstellung und das Engagement hat gepasst. Schade, dass wir ausgeschieden sind - trotzdem gratulieren wir dem TSV Neustadt zum Weiterkommen.