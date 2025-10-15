Pokal: Neustadt kegelt Titelverteidiger raus - Deggendorf mühelos

Einen über 90 Minuten ungefährdeten Auswärtssieg feiern konnte die SpVgg GW Deggendorf gegen den SV Röhrnbach. Nach Ablauf der Spielzeit stand ein 4:0 auf der Anzeigetafel, welches zu keinem Zeitpunkt des Spiels gefährdet war. Knapper verlief das Straubing-Derby zwischen dem VfB und Türk Gücü, in welchem sich die Elf um Abraham, Shalaj und Co. mit 2:1 durchsetzen konnte. Für eine kleine Überraschung sorgte der TSV Neustadt/Donau, der mit 1:0 den Bezirksligisten und zugleich Titelverteidiger Langquaid aus dem Turnier kegelte und ins Halbfinale einzog.
Ben Penzkofer, Trainer SpVgg GW Deggendorf: „Das Spiel hätte heute noch höher für uns ausfallen können oder sogar müssen. Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, da Röhrnbach nach einer sehr guten Chance gleich zu Beginn offensiv nicht mehr in Erscheinung trat. Unsere Chancenverwertung war zwar nicht gut, jedoch war es im Allgemeinen ein engagierter und guter Auftritt von uns.
Tobias Lorenz, sportlicher Leiter SV Röhrnbach: „Zum heutigen Pokalspiel haben wir ein paar angeschlagenen Spielern eine Pause gegönnt, hatten aber nichtsdestotrotz nach fünf Minuten eine Riesen-Chance zur 1:0-Führung. Im Anschluss spielte es Deggendorf souverän und gewann dementsprechend auch verdient.“
Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: „Es war ein typisches Pokalspiel unter Flutlicht. Viele Zweikämpfe zwischen zwei Teams, die aus meiner Sicht heute ziemlich gleich stark aufgetreten sind, jedoch mit dem Unterschied, dass Neustadt vor dem Tor gefährlicher war als wir. Ich habe meiner Mannschaft nichts vorzuwerfen, denn die Einstellung und das Engagement hat gepasst. Schade, dass wir ausgeschieden sind - trotzdem gratulieren wir dem TSV Neustadt zum Weiterkommen.
Tom Gabler, sportlicher Leiter FSV VfB Straubing: „Ein packendes Derby vor großer Zuschauerkulisse. In der ersten Halbzeit waren uns die Gäste überlegen, zudem hat uns unser Torhüter mit starken Paraden im Spiel gehalten. Im zweiten Durchgang haben wir etwas mehr investieren können und waren bis zum Schluss stellenweise mehr am Drücker. Die klaren Torchancen hatten wir jedoch nicht, weshalb Türk Gücü am Ende auch verdient weitergekommen ist.“
Onur Örs, sportlicher Leiter Türk Gücü Straubing: „Beide Seiten starteten heute nicht in Bestbesetzung. Dafür haben heute viele junge Spieler Praxis auf dem Platz sammeln können. In der ersten Hälfte waren wir sehr dominant und haben ein super Spiel gemacht, jedoch hätten wir da bereits den Sack zumachen können. In der zweiten Halbzeit war der VfB etwas mutiger und hatte auch etwas mehr vom Spiel, die zwingenden Chancen blieben aber aus. Wir freuen uns über das verdiente Weiterkommen.“
Aufgrund von Spielermangel auf Seiten des TV Geisenhausen wurde die Partie mit 2:0 zugunsten des FC Walkertshofen gewertet.