Pokal Neuss: Kapellen kämpft lange in Grefrath, Rosellen weiter

Die letzten Spiele des Kreispokals Grevenbroich/Neuss stehen an. – Foto: Claudia Pillekamp

Germania Grefrath hat dem Titelverteidiger des Kreispokals Grevenbroich/Neuss auf der heimischen Asche lange die Stirn geboten und einen echten Fight hingelegt. Letztlich sind es zwei Treffer in der 84. und 93. Minute für den SC Kapellen-Erft, die dem Bezirksliga-Aufsteiger mindestens den Einzug ins Elfmeterschießen verwehren. Germania-Torjäger Bozidar Mestrovic (45.) hatte kurz vor dem Pausentee für den zwischenzeitlichen Führungstreffer gesorgt. Überstunden – wie im Niederrheinpokal am vergangenen Wochenende – bleiben dem Sportclub an diesem Pokalabend somit erspart.

Im Parallelspiel geht der SV Rosellen als knapper Sieger beim VfR Büttgen vom Feld. Ahlonko Cedric Kponton (30.) macht bereits im ersten Durchgang den Einzug in die 3. Runde klar.