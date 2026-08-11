 2026-08-11T08:43:49.129Z

Allgemeines

Pokal Neuss: Kapellen kämpft lange in Grefrath, Rosellen weiter

Zum Abschluss der zweiten Pokalrunde in Grevenbroich/Neuss setzt sich der SV Rasseln beim VfR Büttgen durch. Landesligist SC Kapellen-Erft hat lange Probleme beim SV Germania Grefrath.

von Linus Bien · Gestern, 22:04 Uhr · 0 Leser
Die letzten Spiele des Kreispokals Grevenbroich/Neuss stehen an.
Die letzten Spiele des Kreispokals Grevenbroich/Neuss stehen an. – Foto: Claudia Pillekamp

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Kreispokal GV/NE
SC Kapellen
VfR Büttgen
SV Rosellen
Ge. Grefrath

Germania Grefrath hat dem Titelverteidiger des Kreispokals Grevenbroich/Neuss auf der heimischen Asche lange die Stirn geboten und einen echten Fight hingelegt. Letztlich sind es zwei Treffer in der 84. und 93. Minute für den SC Kapellen-Erft, die dem Bezirksliga-Aufsteiger mindestens den Einzug ins Elfmeterschießen verwehren. Germania-Torjäger Bozidar Mestrovic (45.) hatte kurz vor dem Pausentee für den zwischenzeitlichen Führungstreffer gesorgt. Überstunden – wie im Niederrheinpokal am vergangenen Wochenende – bleiben dem Sportclub an diesem Pokalabend somit erspart.

Im Parallelspiel geht der SV Rosellen als knapper Sieger beim VfR Büttgen vom Feld. Ahlonko Cedric Kponton (30.) macht bereits im ersten Durchgang den Einzug in die 3. Runde klar.

>>> Zum Kreispokal Grevenbroich-Neuss

Die Ergebnisse beider Duelle:

Gestern, 20:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
1
2

Gestern, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
0
1
Abpfiff

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