Pokal-Marathon: Vier Spiele an einem Tag

Im AOK Niedersachsenpokal der Frauen steht am Ostermontag ein intensiver Spieltag an: Gleich vier Partien – vom letzten Achtelfinale bis tief ins Viertelfinale – bringen die Entscheidung um die Halbfinalplätze einen großen Schritt näher.
Den Auftakt macht das noch offene Achtelfinale zwischen dem FC Jesteburg-Bendestorf und dem SV Wendessen. Beide Oberligisten begegnen sich auf Augenhöhe, der Sieger muss in der nächsten Runde auswärts beim FC Pfeil Broistedt antreten.
Im Viertelfinale rückt vor allem der SC Spelle-Venhaus in den Fokus. Der Landesligist hat sich bereits als Favoritenschreck einen Namen gemacht und zwei höherklassige Teams ausgeschaltet. Gegen den SV TiMoNo, Finalist der vergangenen Saison, wartet nun die nächste große Herausforderung – und gleichzeitig die Chance, die nächste Überraschung zu liefern.
Ein echtes Kräftemessen steht zwischen dem MTV Barum und der SpVg Aurich an. Während Barum als Oberligist antritt, reist Aurich als Tabellenführer der Regionalliga Nord mit breiter Brust an. Die Partie verspricht ein Duell auf hohem Niveau, in dem Kleinigkeiten entscheidend sein dürften.
Den Abschluss des Tages bildet das Spiel des Titelverteidigers: Hannover 96 Frauen empfängt den TSV Barmke. Die Gastgeberinnen gehen als klarer Favorit ins Rennen, wissen jedoch um die besondere Dynamik des Pokalwettbewerbs, in dem Außenseiter immer wieder für Überraschungen sorgen.
Mit vier Spielen innerhalb weniger Stunden steht ein echter Pokal-Marathon bevor, bei dem sich zeigen wird, welche Teams dem Halbfinale einen entscheidenden Schritt näherkommen.
Achtelfinale:
• FC Jesteburg-Bendestorf – SV Wendessen | 14 Uhr
Viertelfinale:
• SC Spelle-Venhaus – SV TiMoNo | 15 Uhr
• MTV Barum – SpVg Aurich | 16.30 Uhr
• Hannover 96 – TSV Barmke | 20 Uhr
• FC Pfeil Broistedt – FC Jesteburg-Bendestorf/SV Wendessen | 21. April | 19 Uhr