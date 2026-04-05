Pokal-Marathon: Vier Spiele an einem Tag Favoriten gefordert – Außenseiter wittern ihre Chance von red · Gestern, 13:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im AOK Niedersachsenpokal der Frauen steht am Ostermontag ein intensiver Spieltag an: Gleich vier Partien – vom letzten Achtelfinale bis tief ins Viertelfinale – bringen die Entscheidung um die Halbfinalplätze einen großen Schritt näher.

Den Auftakt macht das noch offene Achtelfinale zwischen dem FC Jesteburg-Bendestorf und dem SV Wendessen. Beide Oberligisten begegnen sich auf Augenhöhe, der Sieger muss in der nächsten Runde auswärts beim FC Pfeil Broistedt antreten. Im Viertelfinale rückt vor allem der SC Spelle-Venhaus in den Fokus. Der Landesligist hat sich bereits als Favoritenschreck einen Namen gemacht und zwei höherklassige Teams ausgeschaltet. Gegen den SV TiMoNo, Finalist der vergangenen Saison, wartet nun die nächste große Herausforderung – und gleichzeitig die Chance, die nächste Überraschung zu liefern.