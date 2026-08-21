Pokal-Märchen 2.0? Bad Frankenhausen startet neuen Anlauf In der ersten Runde des Thüringenpokals empfängt der Landesklasse-2-Aufsteiger FSG Salza den höherklassigen SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen. Regional, attraktiv und sportlich anspruchsvoll – viel mehr Pokal geht zum Auftakt kaum. von Christopher Plischka · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Bilder, die man in Bad Frankenhausen in diesem Jahr gern wieder sehen möchte: Die Blau-Weißen bejubeln hier den Halbfinaleinzug gegen Wismut Gera. – Foto: Julia Ritter

Nach drei Spieltagen und einem schweren Auftaktprogramm steht der Thüringenligist mit einem Punkt da – allerdings wartet nun im Landespokal eine reizvolle Aufgabe, bei der die Frankenhäuser ihre Pokalqualitäten erneut unter Beweis stellen wollen.

Auf dem Papier ist Bad Frankenhausen der Favorit, doch die Gäste wissen genau, dass sie beim Landesklasse-Aufsteiger eine unangenehme Aufgabe erwartet. „Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen. Das wird ein schweres Spiel für uns“, betont Co-Trainer Marcus Bödger. Er hat den kommenden Gegner in den vergangenen Wochen genau beobachtet. Nicht nur die Ergebnisse der Salzaer wurden verfolgt, Bödger war sich die Mannschaft zuletzt auch beim Spiel in Kölleda anschauen. Sein Eindruck ist eindeutig: „Sie haben sich in den letzten Jahren richtig verstärkt und sind eine gute Mannschaft." „Gerade egal, ob Liga oder Pokal“ Nach dem schwierigen Auftakt mit einem 1:1 gegen Heiligenstadt, der knappen 0:1-Niederlage in Arnstadt und dem späten 2:3 gegen SCHOTT Jena steht für Bödger aber nicht die Frage im Vordergrund, ob der Pokal nun zur richtigen oder falschen Zeit kommt. „Es ist ein Pflichtspiel, was wir gewinnen wollen. Von daher ist es gerade egal, ob Liga oder Pokal“, stellt er klar.