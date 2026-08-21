Pokal-Märchen 2.0? Bad Frankenhausen startet neuen Anlauf

Nach drei Spieltagen und einem schweren Auftaktprogramm steht der Thüringenligist mit einem Punkt da – allerdings wartet nun im Landespokal eine reizvolle Aufgabe, bei der die Frankenhäuser ihre Pokalqualitäten erneut unter Beweis stellen wollen.
Auf dem Papier ist Bad Frankenhausen der Favorit, doch die Gäste wissen genau, dass sie beim Landesklasse-Aufsteiger eine unangenehme Aufgabe erwartet. „Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen. Das wird ein schweres Spiel für uns“, betont Co-Trainer Marcus Bödger. Er hat den kommenden Gegner in den vergangenen Wochen genau beobachtet. Nicht nur die Ergebnisse der Salzaer wurden verfolgt, Bödger war sich die Mannschaft zuletzt auch beim Spiel in Kölleda anschauen. Sein Eindruck ist eindeutig: „Sie haben sich in den letzten Jahren richtig verstärkt und sind eine gute Mannschaft."
Nach dem schwierigen Auftakt mit einem 1:1 gegen Heiligenstadt, der knappen 0:1-Niederlage in Arnstadt und dem späten 2:3 gegen SCHOTT Jena steht für Bödger aber nicht die Frage im Vordergrund, ob der Pokal nun zur richtigen oder falschen Zeit kommt. „Es ist ein Pflichtspiel, was wir gewinnen wollen. Von daher ist es gerade egal, ob Liga oder Pokal“, stellt er klar.
Denn trotz der mageren Punktausbeute sieht der Co-Trainer keinen Grund zur Unruhe. „Dass die ersten Spiele schwer werden, war uns klar. Dafür haben es die Jungs richtig gut gemacht, leider mit dem ein oder anderen Punkt zu wenig.“ Genau dieses fehlende Erfolgserlebnis soll nun möglichst im Pokal nachgeholt werden. „Ich hoffe, dass sie sich am Wochenende belohnen und es dann auch ab nächster Woche wieder in der Liga Punkte gibt.“
Dass Bad Frankenhausen im Pokal für Überraschungen sorgen kann, haben die Blau-Weißen in der vergangenen Saison eindrucksvoll bewiesen. Erst im Halbfinale war gegen den ZFC Meuselwitz Endstation. Die Frankenhäuser erlebten dabei eine Pokalreise, die Bödger noch immer mit einem Grinsen zurückblicken lässt: „Letzte Saison war schon ’ne geile Pokalsaison. Da hat vieles gepasst und wir hatten auch ein bisschen Losglück.“
Lust auf eine Wiederholung ist jedenfalls vorhanden. „Natürlich wäre es schön, nochmal so weit zu kommen“, sagt er – um mit einem Augenzwinkern gleich die nächste Zielmarke zu setzen: „Dann aber bitte auch ins Finale. 😂“
Der erste Schritt auf dem Weg zu einem neuen Pokalmärchen führt nun nach Salza. Dort wartet zwar ein unangenehmer Gegner, doch genau solche Partien können der Auftakt für eine besondere Pokalreise sein. Bad Frankenhausen hat jedenfalls schon einmal gezeigt, dass man sich im Landespokal einiges zutrauen darf.