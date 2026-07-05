Pokal-Lose, Aufbruchsstimmung und ein vielversprechender Auftritt

Mit einer gelungenen Saisoneröffnung, zwei reizvollen Pokal-Auslosungen und einem couragierten Auftritt beim Regionalligisten 1. FC Magdeburg II hat der VfV Borussia 06 Hildesheim den nächsten Schritt in Richtung Saisonstart gemacht. Rund vier Wochen vor dem Auftakt verdichten sich die Anzeichen, dass die neu formierte Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen könnte als noch in der vergangenen Spielzeit.
Die Vorfreude auf die neue Saison erhielt bereits zu Beginn der Saisoneröffnung im Friedrich-Ebert-Stadion einen zusätzlichen Schub. Moderator Björn Mock verkündete den rund 150 Besuchern gleich zwei attraktive Auslosungen.
Im DFB-Pokal der A-Junioren empfängt die U19 am ersten Augustwochenende mit Bayer Leverkusen einen der renommiertesten Nachwuchsstandorte Deutschlands. Die Partie gegen den Bundesliga-Nachwuchs verspricht hochklassigen Jugendfußball und stellt zugleich den nächsten Höhepunkt in der erfolgreichen Entwicklung der Hildesheimer Talentschmiede dar.
Auch die Oberligamannschaft darf sich auf ein besonderes Duell freuen. In der ersten Runde des Niedersachsenpokals trifft der VfV auf den langjährigen Rivalen BSV Rehden. Das Heimspiel zählt bereits zum Auftakt zu den attraktivsten Begegnungen des Wettbewerbs. Der genaue Termin soll in Abstimmung mit beiden Vereinen noch festgelegt werden.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen anschließend die Perspektiven des Vereins. Präsident Michael Salge informierte über die Planungen zur möglichen Sanierung des Friedrich-Ebert-Stadions und das weitere Vorgehen gemeinsam mit der Stadt Hildesheim.
EVI-Geschäftsführer Mustafa Sancar sprach über die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten des Hildesheimer Fußballs und unterstrich zugleich die Herausforderungen auf dem Weg zu höheren sportlichen Zielen.
Cheftrainer Ridha Kitar und Co-Trainer Dominik Franke erläuterten die Beweggründe für den umfangreichen personellen Umbruch im Kader. Sportvorstand Omar Fahmy stellte die Neuzugänge vor und erklärte, welche sportlichen und charakterlichen Eigenschaften den Ausschlag für die Verpflichtungen gaben. Auch mehrere Nachwuchsspieler sowie externe Neuzugänge präsentierten sich erstmals den Fans und suchten anschließend das Gespräch mit den Besuchern.
Sportlich hinterließ der VfV ebenfalls einen positiven Eindruck. Dem deutlichen 6:0-Erfolg zum Testspielauftakt gegen den MTV Wolfenbüttel folgte beim Regionalligisten 1. FC Magdeburg II trotz einer 0:2-Niederlage eine ansprechende Leistung.
Während die Gastgeber ihre spielerische Qualität vor allem in der ersten Halbzeit ausspielten, präsentierte sich die Mannschaft von Ridha Kitar nach dem Seitenwechsel deutlich verbessert. Defensiv arbeitete der VfV konzentriert und erspielte sich selbst mehrere hochkarätige Torchancen. Chima Uloona, Yannik Schulze und Elias Beck verpassten es jedoch, den engagierten Auftritt mit einem Treffer zu belohnen.
Ungeachtet des Ergebnisses fiel der Gesamteindruck positiv aus. Die Mannschaft wirkte laufstark, diszipliniert und spielerisch variabler als noch in weiten Teilen der vergangenen Saison. Ob sich dieser Eindruck in den kommenden Wochen bestätigt, werden die weiteren Testspiele zeigen.
Der nächste Prüfstein wartet bereits am kommenden Sonntag beim Landesligisten Germania Bleckenstedt. Zudem will der Verein zeitnah den Vorverkauf für die Dauerkarten sowie für das DFB-Pokalspiel der U19 gegen Bayer Leverkusen starten. Die Vorbereitungen auf eine Saison mit neuen Gesichtern und neuen Ambitionen laufen damit auf Hochtouren.