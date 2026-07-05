Pokal-Lose, Aufbruchsstimmung und ein vielversprechender Auftritt Saisoneröffnung liefert positive Signale – attraktive Pokalspiele und ein engagierter Test in Magdeburg machen Lust auf die neue Spielzeit von red · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kevin Gehring

Mit einer gelungenen Saisoneröffnung, zwei reizvollen Pokal-Auslosungen und einem couragierten Auftritt beim Regionalligisten 1. FC Magdeburg II hat der VfV Borussia 06 Hildesheim den nächsten Schritt in Richtung Saisonstart gemacht. Rund vier Wochen vor dem Auftakt verdichten sich die Anzeichen, dass die neu formierte Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen könnte als noch in der vergangenen Spielzeit.

Die Vorfreude auf die neue Saison erhielt bereits zu Beginn der Saisoneröffnung im Friedrich-Ebert-Stadion einen zusätzlichen Schub. Moderator Björn Mock verkündete den rund 150 Besuchern gleich zwei attraktive Auslosungen. Im DFB-Pokal der A-Junioren empfängt die U19 am ersten Augustwochenende mit Bayer Leverkusen einen der renommiertesten Nachwuchsstandorte Deutschlands. Die Partie gegen den Bundesliga-Nachwuchs verspricht hochklassigen Jugendfußball und stellt zugleich den nächsten Höhepunkt in der erfolgreichen Entwicklung der Hildesheimer Talentschmiede dar.

Auch die Oberligamannschaft darf sich auf ein besonderes Duell freuen. In der ersten Runde des Niedersachsenpokals trifft der VfV auf den langjährigen Rivalen BSV Rehden. Das Heimspiel zählt bereits zum Auftakt zu den attraktivsten Begegnungen des Wettbewerbs. Der genaue Termin soll in Abstimmung mit beiden Vereinen noch festgelegt werden. Verein präsentiert seine Zukunftsstrategie Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen anschließend die Perspektiven des Vereins. Präsident Michael Salge informierte über die Planungen zur möglichen Sanierung des Friedrich-Ebert-Stadions und das weitere Vorgehen gemeinsam mit der Stadt Hildesheim.