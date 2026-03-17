Pokal live:Viktoria Goch dominiert in Veert, Niederrheinpokal erreich

Auch im zweiten Durchgang blieb Goch die spielbestimmende Mannschaft und ließ nichts mehr anbrennen. Den Schlusspunkt setzte Levon Kürkciyan in der 83. Minute zum 4:0-Endstand. Die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze sichert sich damit die Qualifikation für den Niederrheinpokal. Für den SV Veert um Trainer Timo Pastoors bleibt die Chance, über das Spiel um Platz drei nachzuziehen.

Der SV Veert ist im Pokal-Halbfinale deutlich am Landesligisten Viktoria Goch gescheitert. Vor heimischer Kulisse gerieten die Gastgeber früh unter Druck und mussten in der 27. Minute den Rückstand hinnehmen, als Luca Plum einen Foulelfmeter verwandelte. Nur wenige Minuten später erhöhte Malte Baumeister (33.), ehe Luca Palla (35.) mit dem dritten Treffer bereits vor der Pause für klare Verhältnisse sorgte.

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So liefen die vorigen Runden im Kreispokal

1. Runde

Di., 05.08.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Veert 0:2

Fr., 08.08.25 19:30 Uhr SV Schottheide-Frasselt - SGE Bedburg-Hau 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Alemannia Pfalzdorf 1:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Reichswalde - SV Nütterden 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Asperden - BV Sturm Wissel 0:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Herongen - SV Walbeck 0:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Wetten - Viktoria Winnekendonk 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern zg. - TSV Nieukerk 1:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Straelen - SV Issum 5:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Kervenheim zg. - TSV Wachtendonk-Wankum 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Geldern - Kevelaerer SV 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Grieth - DJK Grün-Weiß Appeldorn 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Mehr/Niel / Wyler - Siegfried Materborn 1:6

So., 10.08.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - SV Rindern 0:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - Uedemer SV 0:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - VfR Warbeyen 4:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Griethausen - SV Donsbrüggen 0:8

So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Louisendorf - Concordia Goch 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - SuS Kalkar 1:3

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Germania Wemb - Sportfreunde Broekhuysen 0:6

Di., 19.08.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Grün-Weiß Vernum 5:2

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Rheinwacht Erfgen - SV Bedburg-Hau 2:3

Di., 26.08.25 19:45 Uhr DJK Labbeck/Uedemerbruch - FC Aldekerk 0:8



2. Runde

Di., 23.09.25 19:30 Uhr Concordia Goch - Uedemer SV 0:3

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Bedburg-Hau - Siegfried Materborn 0:7

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen 2:4

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Walbeck - Kevelaerer SV 1:4

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Veert 0:3

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SuS Kalkar - TSV Weeze 0:8

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch 0:3

Do., 25.09.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SV Sevelen 3:0

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SV Donsbrüggen - SV Nütterden 3:5

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr DJK Rhenania Kleve - BV Sturm Wissel 2:4

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk 4:3

Di., 07.10.25 19:30 Uhr DJK Grün-Weiß Appeldorn - SV Rindern 1:4

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - DJK Twisteden 0:3



Achtelfinale

Mi., 19.11.25 20:00 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk 3:2

Do., 20.11.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Alemannia Pfalzdorf 1:4

Fr., 21.11.25 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze 2:0

Sa., 22.11.25 16:00 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV 3:2

Di., 25.11.25 20:00 Uhr SV Veert - SV Rindern 4:3

Mi., 03.12.25 20:00 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel 11:0

Di., 16.12.25 20:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Goch 0:2



Viertelfinale

Mi., 18.02.26 20:00 Uhr Siegfried Materborn - DJK Twisteden 0:3

Mi., 25.02.26 19:30 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf 3:0

Mi., 25.02.26 20:00 Uhr Uedemer SV - Sportfreunde Broekhuysen 1:2



Halbfinale

Di., 17.03.26 19:30 Uhr SV Veert - Viktoria Goch

Mi., 18.03.26 19:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen



Spiel um Platz 3

Mo., 06.04.26 14:00 Uhr -



Finale

Mo., 06.04.26 16:00 Uhr -