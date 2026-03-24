Pokal live: Zwei Solinger Derbys, Richrath & FC Remscheid favorisiert

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So liefen die vorigen Runden im Kreispokal Remscheid-Solingen

1. Runde

Fr., 08.08.25 19:45 Uhr DV Solingen - Genclerbirligi Opladen 8:0

So., 10.08.25 12:30 Uhr BV Remscheid - BSC Union Solingen 0:11

So., 10.08.25 13:00 Uhr BV Burscheid - TuRa Pohlhausen 4:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Lützenkirchen - FC Remscheid 0:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SG Hackenberg 2:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr TuSpo Dahlhausen - SSVg 06 Haan 1:5

So., 10.08.25 15:15 Uhr Dersimspor Solingen - SC Leichlingen 5:4

So., 10.08.25 15:15 Uhr Post SV Solingen - SC Ayyildiz Remscheid 2:9

So., 10.08.25 15:15 Uhr VfL Witzhelden - TuS Quettingen 2:8

So., 10.08.25 15:15 Uhr Dabringhauser TV - VfB Marathon Remscheid 0:4



2. Runde

Do., 09.10.25 20:00 Uhr BV Burscheid - BV Bergisch Neukirchen 1:6

Di., 14.10.25 19:45 Uhr TV Herbeck - TuS Quettingen 0:5

Di., 14.10.25 19:45 Uhr SC 08 Radevormwald - TS Struck 4:2

Di., 14.10.25 20:00 Uhr TG Hilgen - SSV Bergisch Born 1:4

Mi., 15.10.25 19:15 Uhr SV Solingen 08/10 - SV 09/35 Wermelskirchen 2:1

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SSV Berghausen - DV Solingen 0:1

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SSV Dhünn - TSV Solingen 1:3

Mi., 15.10.25 19:45 Uhr Inter Monheim - BV Gräfrath 2:3

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr TuRa Remscheid-Süd - VfB Marathon Remscheid 1:3

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr VfB 06 Langenfeld - SC Ayyildiz Remscheid 3:0

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SSVg 06 Haan - Dersimspor Solingen 1:3

Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SC Germania Reusrath - HSV Langenfeld 6:7

Do., 16.10.25 19:00 Uhr TG Burg - 1. Spvg. Solingen Wald 03 1:7

Do., 16.10.25 19:15 Uhr BSC Union Solingen - GSV Langenfeld 0:6

Do., 16.10.25 19:30 Uhr 1. FC Sport-Ring Solingen - FC Remscheid 0:5

Do., 16.10.25 19:45 Uhr RSV Hückeswagen - TuSpo Richrath 2:6



Achtelfinale

Di., 11.11.25 19:45 Uhr SC 08 Radevormwald - TuSpo Richrath 1:3

Mi., 12.11.25 19:30 Uhr VfB Marathon Remscheid - GSV Langenfeld 4:0

Mi., 12.11.25 19:45 Uhr Dersimspor Solingen - SV Solingen 08/10 0:9

Do., 13.11.25 19:30 Uhr BV Gräfrath - FC Remscheid 3:7

Do., 13.11.25 20:00 Uhr TuS Quettingen - VfB 06 Langenfeld 1:2

Do., 13.11.25 20:00 Uhr HSV Langenfeld - DV Solingen 2:6

Do., 20.11.25 19:30 Uhr BV Bergisch Neukirchen - TSV Solingen 0:7

Do., 20.11.25 19:45 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born 1:0



Viertelfinale

Di., 24.03.26 19:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TSV Solingen

Mi., 25.03.26 19:30 Uhr VfB Marathon Remscheid - FC Remscheid

Mi., 25.03.26 19:45 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DV Solingen

Mi., 25.03.26 20:00 Uhr VfB 06 Langenfeld - TuSpo Richrath