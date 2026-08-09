Pokal live: Wuppertal - Schonnebeck in der Verlängerung

Wie stark ist der neue Kader des Wuppertaler SV wirklich? Zum Pflichtspielauftakt wartet auf das Team von Tim Schneider direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit der SpVg Schonnebeck gastiert eines der Oberliga-Top-Teams der vergangenen Jahre im Stadion am Zoo.
Eigentlich hätten die Wuppertaler mit dem Heimspiel die ersten Zuschauereinnahmen der neuen Saison verbuchen können. Der von der Verbandsspruchkammer verhängte Zuschauerausschluss macht diesem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung. So muss der WSV den ersten Härtetest der Saison ohne die Unterstützung seiner Fans bestreiten.
Die Vorbereitung verlief dabei durchwachsen. Von sechs Testspielen gewann die Schneider-Elf lediglich eines, das 4:1 gegen den SSV Merten. Hinzu kamen unter anderem Niederlagen gegen den Landesligisten DV Solingen (0:3) und den Bezirksligisten 1. FC Wülfrath (0:1). Voraussichtlich verzichten muss der WSV zudem auf Kapitän Felix Herzenbruch. Der Verteidiger ist nach seinem Außenbandriss zwar inzwischen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, dürfte für den Pflichtspielauftakt aber noch keine Option sein.
Während der Wuppertaler SV nach dem Abstieg als große Unbekannte in die Oberliga zurückkehrt, steht die SpVg Schonnebeck für Kontinuität. Die Mannschaft von Dirk Tönnies gehörte in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den Spitzenteams der Liga und dürfte auch diesmal zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Zumal der Tabellenvierte der Vorsaison seinen Kader auf dem Papier sogar noch einmal verstärken konnte. Die Abgänge erfahrener Spieler wie Timo Brauer (Rot-Weiss Essen II) oder Matthias Bloch (Karriereende) eröffnen zugleich jüngeren Akteuren die Chance, mehr Verantwortung zu übernehmen.
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