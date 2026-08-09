Pokal live: Wuppertal - Schonnebeck in der Verlängerung Von den 32 Partien der 1. Runde im Niederrheinpokal findet nur eine vor leeren Rängen statt: Der Wuppertaler SV empfängt die SpVg Schonnebeck. FuPa Niederrhein berichtet mit einem ausführlichen Liveticker aus dem Stadion. von Markus Becker · Gestern, 17:20 Uhr · 0 Leser

Der WSV empfängt die SpVg Schonnebeck vor leeren Rängen. – Foto: Jochen Classen

Wie stark ist der neue Kader des Wuppertaler SV wirklich? Zum Pflichtspielauftakt wartet auf das Team von Tim Schneider direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit der SpVg Schonnebeck gastiert eines der Oberliga-Top-Teams der vergangenen Jahre im Stadion am Zoo.