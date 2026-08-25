Pokal live: MSV Duisburg gastiert beim 1. FC Wülfrath

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Kickern des MSV Duisburg nicht. Nach dem Abpfiff der Partie gegen die SV Elversberg am frühen Samstagabend im DFB-Pokal, rollt bereits am Dienstagabend der Ball im Niederrheinpokal. Statt Bundesliga-Aufsteiger Elversberg wartet hier Bezirksligist 1. FC Wülfrath auf die Mannschaft von Dietmar Hirsch. "Das ist etwas ganz anderes", betont der Übungsleiter in den Vereinsmedien. Weniger seriös wird er die bevorstehende Aufgabe allerdings nicht angehen. Eine gewisse Rotation im Sinne der Belastungssteuerung wird es geben, doch auch die vermeintliche B-Elf der Duisburger verfügt über ein gutes Drittliga-Niveau.

DFB-Pokal-Qualifikation das klare Ziel

Während die Meidericher mit zwei Siegen in die Saison gestartet sind - das Aus im Pokal einmal ausgenommen -, verlief der Auftakt für die Gäste ein wenig holpriger. Gab es zu Beginn noch einen 4:2-Erfolg gegen SuS Haarzopf, gab es zuletzt eine knappe 0:1-Niederlage beim SV Burgaltendorf. "Gut, das Ergebnis ist natürlich maximal ärgerlich. Spielerisch waren wir dem Gegner aber deutlich überlegen, hatten mehr Ballbesitz und auch die größere Anzahl an Torchancen. Aber: Fußball wird immer noch durch Tore entschieden. Unter dem Strich haben wir uns selbst geschlagen", haderte FCW-Trainer Joscha Weber in der Rheinischen Post.

Personell kann Hirsch im Verbandspokal nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig für Frederik Christensen kommt ein Einsatz noch zu früh, er ist weiterhin im Mannschaftstraining teilintegriert. Chancen auf Spielzeit gibt es derweil für Dennis Borkowski, der nach überstandener Verletzung schon seit einigen Tagen im Kreise der Mannschaft trainiert und langsam an die Kaderreife für die 3. Liga herangeführt werden soll. Für den MSV zählt nur der Sieg. "Wir versuchen natürlich alles, um uns wieder für den DFB-Pokal zu qualifizieren", unterstreicht Hirsch.