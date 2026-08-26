Pokal LIVE: Lotte und Ahlen überraschend raus - Buer chancenlos

Außerdem einige interessante Kreispokal-Auftritte von favorisierten Westfalenligisten. FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
1. FC Gievenbeck – Sportfreunde Lotte 1:0
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil, Leo Scheipers (81. Henrik Winkelmann), Niklas Klinke, Felix Ritter (54. Louis Martin), Mika Keute, Joscha Lange (79. Alexander Wiethölter), Jendrik Witt (89. Tom Langenkamp), Kerolos Makkar (92. Mats Bertram), Fabian Witt, Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Karlo Grgic (46. Eric Preljevic), Justin Faltyn, Hassan Mohamad (69. Yunus Akdag), Can Akbas, Dimitrie Deumi-Nappi, Fatih Öztürk (84. Malte Zumdieck), Keanu Kerbsties, Ayodele Ojo (57. Yehor Koniuchenko), Embarki Fares Tedj Hadj (69. Julien Kurowski) - Trainer: Nadir Sönmez
Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) - Zuschauer: 450
Tore: 1:0 Kerolos Makkar (53.)
Rot: Justin Faltyn (90./Sportfreunde Lotte/)
Ibbenbürener SpVg – Rot Weiss Ahlen 1:0
Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Adrian Thal, Ole Schürbrock, Luca Klostermann, Matthias Eiter, Eric Rahe, Janik Kuhlenbeck, Marvin Hagemann (64. Tom Hollmann), Florian Krasniqi, Maximilian Pelle, Kevin Hagemann (86. Timo Zimmermann) - Trainer: Kevin Gütt
Rot Weiss Ahlen: Jovan Jovic, Tim Breuer (14. Oktay Dal), Louis Krieg (55. Semih Tirgil), Ervin Catic (65. Jan Holldack), Christopher Rasper, Leonel Brodersen, Gianluca Di Vinti (60. Siyar Atalan), Steven Kodra, Mike Lewicki, Davin Wöstmann, Johny Al Ibrahim (60. Tolga Özdemir) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 400
Tore: 1:0 Maximilian Pelle (90.)
SC Preußen Münster – SSV Buer 07/28 10:0
SC Preußen Münster: Matthis Harsman, Niko Koulis (62. Rico Preißinger), Niklas Varelmann (72. Louis Kolbe), Lucas Zeller, Mikail Demirhan, Jakob Korte, Wesley Adeh, Charalambos Makridis (46. Michel Scharlau), Leon Tasov (82. Zidan Sertdemir), Marvin Schulz, Felix Higl (46. Mika Stuhlmacher) - Trainer: Thomas Wörle
SSV Buer 07/28: Jannik Willberg, Alper Özgen, Toygar Mutluer, Frederick Leonard Krause, Kerem Sengün, Zinedin Omeirat (57. Emre Kücükaycan), Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen, Marius Heck (46. Akin Ciger), Timur Karagülmez (78. Bekem Saglam), Adrian Juko (63. Muhammed Ali Karkar) - Spielertrainer: Timur Karagülmez
Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 3952
Tore: 1:0 Marvin Schulz (12.), 2:0 Marvin Schulz (15.), 3:0 Marvin Schulz (22.), 4:0 Mikail Demirhan (37.), 5:0 Marvin Schulz (40.), 6:0 Mikail Demirhan (45.), 7:0 Wesley Adeh (48.), 8:0 Niklas Varelmann (60.), 9:0 Mikail Demirhan (79.), 10:0 Louis Kolbe (86.)
Türkgücü Gütersloh – FSC Rheda
Türkgücü Gütersloh: Maik Rubzov, Kevin Schaschnow, Lenny Marvin Köker, Sinan Selahattin Cetin, Mehmet Efe Saglam, Lucas Klantzos, Kemal Ökte, Murtadha Nagem, Cerruti Siya, Ali Emre Cinar, Jean Armand Assi - Trainer: Uwe Beck
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Nico Wennier, Marvin Schleining, Max Bartels, Nemanja Milic, Nils Müller, Dennis Fischer, Martin Aciz, Christoph Linnemann, Marlon Trienens - Trainer: Christopher Hankemeier
SG FA Herringhausen-Eickum – SC Herford
SG FA Herringhausen-Eickum: Lennart Rottmann, Lukas Möllering, Tim Tramer, Yannick Greitschus, Hakan Güner, Matti Jan Husemann, Max Krüger, Max-Tillmann Beckhoff, Lian Timur Güzelel, Luke Löffler, Lennox Vorderbrügge - Trainer: Ümüt Gözlükcü
SC Herford: Dominic Breese, Erik Esko, Emin Neskic, Cinar Sansar, Justin-Marc Manske, Deniz Aygün, Alexander Löwen, Denys Kurylets, Mikail Baytar, Horly Ngouba Moudouhy, Noah Heim - Trainer: Tim Daseking
VfB Fichte Bielefeld – VfL Theesen
VfB Fichte Bielefeld: Markus Oberwittler, Onur Bersan Toksöz, Serdar Orkan Toksöz, Ibrahim Kalemci, Leon Bremer, Suad Ak, Marcin Tyburcy, Kalo Önen, Dwain Henry Junior Osaigbovo, Serge Armand Bakinde, Salomon Bonilla - Trainer: Ferhat Kilinc
VfL Theesen: Aron Hermann, Eric Jesper Darlath, Rodi Lales Kirici, Ben Robin Kunert, Kai-Niklas Janz, Benedikt Genz, Iven Sielemann, Matheo-Benedikt Burusic, Nico Bartling, Fynn Hagen Rausch-Bönki, Vitali Wolf - Trainer: Timo Niermann
TuS Einigkeit Hillegossen – SC Peckeloh
Hillegossen: Justin Dammeyer, Henry Lee Fischer, Kevin Heemskerk, Niklas Rendulic, Yannick Bilke, Ardacan Altin, Kai Luca Fuchs, Dlovan Shamdeen, Ufuk Karakilic, Martin Czichon, Nils Engmann - Trainer: Jan Philipp Mudder
SC Peckeloh: Maxim Schnurr, Anes Dautovic, Volodymyr Dehtiarov, Giulien Kaps, David Belenzada, Erik Peters, Tristan Alexander Schubert, Leandro Ricker-Rasteiro, Tom Bauer, Finn Jaster, Rene Michen - Trainer: Vittorio Lombardi
DJK SV Grün-Weiß Erkenschwick – SV Vestia Disteln
DJK SV Grün-Weiß Erkenschwick: Stefan Oerterer - Trainer: Timo Ostdorf
SV Vestia Disteln: Jan Weindorf, Luis Barlage, Aaron Kloth, Leonard Körner, Sven Hahnenkamp, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Louis Pogrzeba, Timo Schmidt, Devin Dröge, Paul Heilken - Trainer: Thomas Gerner