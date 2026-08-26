Pokal LIVE: Gievenbeck fordert Lotte - Buer in Münster zu Gast

Außerdem einige interessante Kreispokal-Auftritte von favorisierten Westfalenligisten. FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
1. FC Gievenbeck – Sportfreunde Lotte
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil, Leo Scheipers, Niklas Klinke, Felix Ritter, Mika Keute, Joscha Lange, Jendrik Witt, Kerolos Makkar, Fabian Witt, Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Karlo Grgic, Justin Faltyn, Hassan Mohamad, Can Akbas, Dimitrie Deumi-Nappi, Fatih Öztürk, Keanu Kerbsties, Ayodele Ojo, Embarki Fares Tedj Hadj - Trainer: Nadir Sönmez
Ibbenbürener SpVg – Rot Weiss Ahlen
Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Adrian Thal, Ole Schürbrock, Luca Klostermann, Matthias Eiter, Eric Rahe, Janik Kuhlenbeck, Marvin Hagemann, Florian Krasniqi, Maximilian Pelle, Kevin Hagemann - Trainer: Kevin Gütt
Rot Weiss Ahlen: Jovan Jovic, Tim Breuer, Louis Krieg, Ervin Catic, Christopher Rasper, Leonel Brodersen, Gianluca Di Vinti, Steven Kodra, Mike Lewicki, Davin Wöstmann, Johny Al Ibrahim - Trainer: Engin Yavuzaslan
SC Preußen Münster – SSV Buer
SC Preußen Münster: Matthis Harsman, Niko Koulis, Niklas Varelmann, Lucas Zeller, Marvin Schulz, Mikail Demirhan, Jakob Korte, Wesley Adeh, Charalambos Makridis, Leon Tasov, Felix Higl - Trainer: Thomas Wörle
SSV Buer 07/28: Jannik Willberg, Alper Özgen, Toygar Mutluer, Frederick Leonard Krause, Kerem Sengün, Zinedin Omeirat, Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen, Marius Heck, Timur Karagülmez, Adrian Juko - Spielertrainer: Timur Karagülmez
Türkgücü Gütersloh – FSC Rheda
Türkgücü Gütersloh: Maik Rubzov, Kevin Schaschnow, Lenny Marvin Köker, Sinan Selahattin Cetin, Mehmet Efe Saglam, Lucas Klantzos, Kemal Ökte, Murtadha Nagem, Cerruti Siya, Ali Emre Cinar, Jean Armand Assi - Trainer: Uwe Beck
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Nico Wennier, Marvin Schleining, Max Bartels, Nemanja Milic, Nils Müller, Dennis Fischer, Martin Aciz, Christoph Linnemann, Marlon Trienens - Trainer: Christopher Hankemeier
SG FA Herringhausen-Eickum – SC Herford
SG FA Herringhausen-Eickum: Lennart Rottmann, Lukas Möllering, Tim Tramer, Yannick Greitschus, Hakan Güner, Matti Jan Husemann, Max Krüger, Max-Tillmann Beckhoff, Lian Timur Güzelel, Luke Löffler, Lennox Vorderbrügge - Trainer: Ümüt Gözlükcü
SC Herford: Dominic Breese, Erik Esko, Emin Neskic, Cinar Sansar, Justin-Marc Manske, Deniz Aygün, Alexander Löwen, Denys Kurylets, Mikail Baytar, Horly Ngouba Moudouhy, Noah Heim - Trainer: Tim Daseking
VfB Fichte Bielefeld – VfL Theesen
VfB Fichte Bielefeld: Markus Oberwittler, Onur Bersan Toksöz, Serdar Orkan Toksöz, Ibrahim Kalemci, Leon Bremer, Suad Ak, Marcin Tyburcy, Kalo Önen, Dwain Henry Junior Osaigbovo, Serge Armand Bakinde, Salomon Bonilla - Trainer: Ferhat Kilinc
VfL Theesen: Aron Hermann, Eric Jesper Darlath, Rodi Lales Kirici, Ben Robin Kunert, Kai-Niklas Janz, Benedikt Genz, Iven Sielemann, Matheo-Benedikt Burusic, Nico Bartling, Fynn Hagen Rausch-Bönki, Vitali Wolf - Trainer: Timo Niermann
TuS Einigkeit Hillegossen – SC Peckeloh
Hillegossen: Justin Dammeyer, Henry Lee Fischer, Kevin Heemskerk, Niklas Rendulic, Yannick Bilke, Ardacan Altin, Kai Luca Fuchs, Dlovan Shamdeen, Ufuk Karakilic, Martin Czichon, Nils Engmann - Trainer: Jan Philipp Mudder
SC Peckeloh: Maxim Schnurr, Anes Dautovic, Volodymyr Dehtiarov, Giulien Kaps, David Belenzada, Erik Peters, Tristan Alexander Schubert, Leandro Ricker-Rasteiro, Tom Bauer, Finn Jaster, Rene Michen - Trainer: Vittorio Lombardi
DJK SV Grün-Weiß Erkenschwick – SV Vestia Disteln
DJK SV Grün-Weiß Erkenschwick: Stefan Oerterer - Trainer: Timo Ostdorf
SV Vestia Disteln: Jan Weindorf, Luis Barlage, Aaron Kloth, Leonard Körner, Sven Hahnenkamp, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Louis Pogrzeba, Timo Schmidt, Devin Dröge, Paul Heilken - Trainer: Thomas Gerner