Allgemeines
Trifft doppelt: Kevin Kleier.
Trifft doppelt: Kevin Kleier. – Foto: Amafuma

Pokal live: FC Traar gewinnt klar, VSF Amern & Kaldenkirchen knapp

Kreispokal Kempen-Krefeld: In dieser Woche läuft die 2. Runde - VSF Amern, FC Traar und TSV Kaldenkirchen siegen am Dienstag, der VfB Uerdingen kommt kampflos weiter.

Landesliga 1
Bezirksliga 1
Bezirksliga 3
Kreisliga A KE/KRE
Kreisliga B1 KEM/KRE

Kreispokal Kempen-Krefeld: In dieser Woche läuft die 2. Runde - und hat Spannung wie das Topspiel zwischen OSV Meerbusch und TuRa Brüggen oder das Derby zwischen TIV Nettetal und Union Nettetal zu bieten. Der SCU feiert nach Jahren in der Oberliga sein Kreispokal-Comeback.

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 21. Oktober

Heute, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
1
2
Abpfiff
In der 2. Runde des Kreispokals Krefeld setzte sich VSF Amern beim Hülser SV mit 2:1 durch. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf zunächst Toya Okada in der 50. Minute zur Führung für die Gäste. Nur sieben Minuten später erhöhte Adam El Edghiri auf 2:0. Zwar gelang dem Hülser Torhüter Nicolas von Aschwege in der 70. Minute der Anschlusstreffer, doch die Mannschaft von Trainer Willi Kehrberg brachte den Vorsprung über die Zeit und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht.

Heute, 19:30 Uhr
Niersia Neersen
Niersia NeersenNiersia
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
2
3
Abpfiff
Eine packende Partie lieferten sich Niersia Neersen und der TSV Kaldenkirchen. Die Gastgeber legten einen Traumstart hin: Bastian Kästner traf bereits in der ersten Minute, Elia Enrico Corte erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Danach übernahm Kaldenkirchen das Kommando. Tom Büsen verkürzte in der 31. Minute, ehe Kevin Kleier in der Schlussphase mit einem Doppelpack (69., 90.) die Partie drehte.

Heute, 19:30 Uhr
TV Lobberich
TV LobberichTV Lobberich
FC Traar
FC TraarFC Traar
0
7
Abpfiff
Mit einem deutlichen Auswärtssieg ist der FC Traar in die nächste Runde des Kreispokals Krefeld eingezogen. Beim TV Lobberich setzte sich die Mannschaft von Trainer Halil Özbulat mit 7:0 durch. Nach einem Eigentor in der 22. Minute sorgte Berkay Eyüpoglu mit zwei Treffern (23., 34.) früh für klare Verhältnisse. Noch vor der Pause traf Leon Kirchholtes zum 4:0 (41.). In der Schlussphase bauten Tobias Blum (77.), Dennis Jordan (89.) und erneut Berkay Eyüpoglu (90.) das Ergebnis weiter aus.

Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 22. Oktober

Morgen, 19:30 Uhr
BSV Leutherheide
BSV LeutherheideLeutherheide
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
19:30
Morgen, 19:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
19:30live
Morgen, 19:30 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
19:30live
Morgen, 19:30 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
19:30live
Morgen, 19:30 Uhr
BV Union Krefeld
BV Union KrefeldBV Krefeld
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
19:30
Morgen, 19:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
19:30live
Morgen, 19:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
19:30live
Morgen, 19:30 Uhr
Dülkener FC
Dülkener FCDülkener FC
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
19:30
Morgen, 20:00 Uhr
SC Krefeld 05
SC Krefeld 05SC Krefeld
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
§ Urteil
Auf den Kampfsieg gegen den VfL Tönisberg folgt der kampflose Sieg des VfB Uerdingen gegen den SC Krefeld, der mangels Personal nicht antreten kann.

Morgen, 20:00 Uhr
Eintracht Vinhoven
Eintracht VinhovenVinhoven
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
20:00
Morgen, 20:00 Uhr
SC Viktoria 09 Krefeld
SC Viktoria 09 KrefeldVik. Krefeld
TuS St. Hubert
TuS St. HubertSt. Hubert
20:00
Morgen, 20:00 Uhr
Borussia Oedt
Borussia OedtBor. Oedt
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
20:00
Kreispokal Kempen-Krefeld: die Spiele am 23. Oktober

Do., 23.10.2025, 20:00 Uhr
SuS Schaag
SuS SchaagSuS Schaag
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
20:00
Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - TSV Boisheim 9:0
Do., 11.09.25 19:30 Uhr Adler Nierst - KTSV Preussen Krefeld 1:4
Di., 16.09.25 19:30 Uhr VfR Krefeld 1920 zg. - SC Niederkrüchten 0:2
Di., 16.09.25 19:30 Uhr DJK Oberkrüchten - FC Hellas Krefeld 1:9
Di., 16.09.25 19:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch 3:6
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SuS Krefeld - TVAS Viersen 7:1
Di., 16.09.25 20:00 Uhr SV Oppum - SSV Strümp 1:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - Linner SV 8:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Traar - SC Rhenania Hinsbeck 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr KSV Pascha Spor - VSF Amern 0:11
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Concordia Lötsch - TuRa Brüggen 0:2
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen 1:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TuS Gellep 8:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Leuth - Niersia Neersen 2:4
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TSF Bracht 10:8
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SV Vorst 5:0
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel 10:9
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Lobberich - SG Dülken 2:0
Di., 23.09.25 19:30 Uhr Hülser SV - DJK VfL Willich 4:1
Di., 23.09.25 20:00 Uhr VfB Uerdingen - VfL Tönisberg 2:1

2. Runde
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Hülser SV - VSF Amern
Di., 21.10.25 19:30 Uhr Niersia Neersen - TSV Kaldenkirchen
Di., 21.10.25 19:30 Uhr TV Lobberich - FC Traar
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Dülkener FC - TSV Krefeld-Bockum
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Schiefbahn - DJK Fortuna Dilkrath
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BV Union Krefeld - SC Niederkrüchten
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - SC Union Nettetal
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr BSV Leutherheide - VfR Krefeld-Fischeln
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Krefeld 05 - VfB Uerdingen
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Eintracht Vinhoven - SSV Strümp
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr SC Viktoria 09 Krefeld - TuS St. Hubert
Mi., 22.10.25 20:00 Uhr Borussia Oedt - SuS Krefeld
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SuS Schaag - KTSV Preussen Krefeld

André NückelAutor