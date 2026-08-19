Pokal live: Doppelschlag in der Verlängerung, RWE 4:2 vorne

Sonsbeck spielt gegen RWE in der 1. Runde des Niederrheinpokals. – Foto: Imago Images

Nur wenige Minuten fehlten dem SV Sonsbeck in der vergangenen Saison zur wohl größten Sensation der Vereinsgeschichte. Im Viertelfinale des Niederrheinpokals empfing das Team von Heinrich Losing bereits Rot-Weiss Essen. Die frühe Führung des Außenseiters hatte bis tief in die Schlussphase Bestand. Erst mit insgesamt drei späten Treffern kurz vor und nach Beginn der Nachspielzeit drehte der Favorit die Partie noch.

Ein großer Wermutstropfen für Sonsbeck ist dabei das Fehlen von Klaus Keisers. Der Angreifer, der im vergangenen Jahr die frühe Führung gegen RWE erzielt hatte, fällt nach einem Kreuzbandriss aus. Damit geht dem Oberligisten nicht nur ein wichtiger Vollstrecker, sondern auch ein Führungsspieler abhanden.

Nun bietet sich dem Oberligisten bereits in der ersten Runde die nächste Gelegenheit, RWE erneut zu ärgern. Die Ausgangslage ist allerdings noch einmal etwas schwieriger.

Ohnehin hat sich der Kader der Sonsbecker im Sommer verändert. Einige neue Gesichter sind hinzugekommen, sodass die Mannschaft nach dem moderaten Umbruch noch nicht vollständig eingespielt sein dürfte. Im Ligabetrieb geht es für den SVS in erster Linie darum, die Klasse zu halten.

Auf der anderen Seite reist RWE mit größeren Ambitionen an als noch beim vergangenen Auftritt im Willy-Lemkens-Sportpark. Die Essener zählen zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten in der 3. Liga, während sie vor dem damaligen Duell noch stärker mit dem Abstiegskampf beschäftigt waren. Auch bei RWE hat sich der Kader nach Saisonende verändert.

Koschinat wird wohl rotieren

Nach der 2:5-Auftaktniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken feierte die Mannschaft von Uwe Koschinat am vergangenen Wochenende beim 1:0 gegen den TSV Havelse den ersten Saisonsieg. Dass der Trainer in Sonsbeck dennoch rotieren will, hat er bereits angekündigt. Auch wenn das Beinahe-Aus aus der Vorsaison beim Oberligisten noch in Erinnerung sein dürfte, will RWE die Pokalaufgabe mit einer veränderten Startelf angehen.

Insgesamt treffen die beiden Mannschaften bereits zum dritten Mal im Niederrheinpokal aufeinander. Erstmals war dies 2010 der Fall. Damals setzte sich RWE knapp mit 2:1 durch. Die Essener spielten zu diesem Zeitpunkt noch in der damaligen NRW-Liga, sprich dem Äquivalent zur heutigen Regionalliga.

Beim dritten Duell dürfte die sportliche Kluft zwischen beiden Mannschaften also noch etwas größer sein als bei den bisherigen Aufeinandertreffen. Doch genau darin liegt für Sonsbeck der Reiz: Der Oberligist hat erneut die Chance, den großen Favoriten ins Wanken zu bringen.