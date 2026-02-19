Pokal-Krimi: Wiesbaden dreht 0:3 in Fernwald und ist weiter!

FSV Fernwald (hier um Kapitän Hofmann) hätte fast 3. Ligist Wehen Wiesbaden aus dem Pokal geschossen. – Foto: Marco Biering

Von Beginn an war spürbar, dass es für die Gastgeber das absolute Highlightspiel der Saison war. Trainer Daniel Steuernagel hatte im Vorfeld kompromisslose Leidenschaft gefordert – seine Mannschaft lieferte.

Was für ein Pokalabend in Fernwald: Der Hessenligist liefert dem favorisierten Drittligisten im Viertelfinale des Hessenpokals einen leidenschaftlichen Kampf, führt zur Pause sensationell mit 3:0 – und muss sich am Ende dennoch im Elfmeterschießen mit 2:3 geschlagen geben. Für den FSV platzt damit der Traum vom erneuten Halbfinaleinzug und von der großen Perspektive DFB-Pokal denkbar knapp.

Was dann folgte, grenzte an ein Pokalmärchen. Philipp Cloos erhöhte zunächst nach Vorarbeit von Johannes Hofmann auf 2:0 (35.), ehe er nach einer schnellen Kombination über Awed Issac Abeselom sogar zum 3:0 nachlegte (40.). Effizient, gallig, hochkonzentriert – Fernwald spielte wie im Rausch, Wiesbaden wirkte geschockt.

Zwar hatte Wiesbaden die ersten Chancen, doch die „Monstergrätsche“ von Axel Furkert gegen den durchstartenden Nikolas Agrafiotis erwies sich als früher Wendepunkt. Kurz darauf schlug Fernwald eiskalt zu: Nach unsauberem Defensivverhalten der Gäste traf Tom Woiwod zur umjubelten Führung (28.).

Wiesbaden reagiert – und kommt zurück

Mit Beginn der zweiten Hälfte setzte SVWW-Coach Daniel Scherning ein klares Zeichen. Ryan Johansson und Fatih Kaya kamen ins Spiel, die Gäste erhöhten Tempo und Druck deutlich.

Nikolas Agrafiotis verkürzte früh auf 1:3 (52.), ehe Tarik Gözüsirin per Foulelfmeter auf 2:3 stellte (57.). Fernwald verlor zunehmend den Zugriff, verteidigte jedoch weiterhin mit großem Einsatz. Doch der Klassenunterschied machte sich bemerkbar: In der 70. Minute war es erneut Agrafiotis, der mit seinem zweiten Treffer den 3:3-Ausgleich erzielte.

In der Schlussphase drängte Wiesbaden auf die Entscheidung, doch Fernwald warf alles hinein. Mit letzter Kraft rettete sich der Außenseiter in die Entscheidung vom Punkt.

Nervenkrimi vom Punkt

Im Elfmeterschießen avancierte Kevin Broll zum entscheidenden Faktor. Der Wiesbadener Keeper parierte gleich zwei Strafstöße – unter anderem gegen Kohsuke Tsuda. Auf der Gegenseite trafen Agrafiotis, Gözüsirin und Kaya.

Als Axel Furkert den entscheidenden Versuch für Fernwald vergab, lag die Entscheidung auf dem Fuß von Gino Fechner. Der Vize-Kapitän behielt die Nerven und verwandelte sicher zum 4:2 im Elfmeterschießen – Wiesbaden zieht ins Halbfinale des Hessenpokals ein.

Stolz trotz bitterem Ende

Für Fernwald bleibt trotz des Ausscheidens ein Abend, der lange in Erinnerung bleiben wird. Der Hessenligist brachte einen ambitionierten Drittligisten an den Rand einer Niederlage, führte zur Pause mit 3:0 und bewies über 90 Minuten enorme Moral.

Der Traum vom DFB-Pokal ist zwar geplatzt, doch die Leistung gegen einen Aufstiegskandidaten der 3. Liga darf als Ausrufezeichen gewertet werden. Für Wiesbaden zählt am Ende das Weiterkommen – für Fernwald bleibt die Gewissheit, einem Favoriten auf Augenhöhe begegnet zu sein.

Ein Pokalabend, der zeigt, warum dieser Wettbewerb seine eigene Dramaturgie schreibt.