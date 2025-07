Pokal kreuzt Liga: Nachholtermine fixiert

In der der ersten Hauptrunde des Bayerischen Totopokals (18. bis 22. Juli) mischen auch acht Mannschaften aus der Oberpfalz mit. Seit letztem Freitag steht fest, wer auf wen trifft. Unter anderem kommt es zu zwei Oberpfälzer Bezirksduellen. Bereits am kommenden Wochenende geht es um den Einzug in die nächste Runde. Allerdings steht dann in den meisten Ligen auch der erste Spieltag der neuen Saison an. Und weil der Fußballverband den Pokal über der Liga priorisiert, mussten die Auftaktspiele mit Beteiligung der Pokal-Teilnehmer verlegt werden. An diesen Terminen wird nachgeholt.

In der Bezirksliga Süd mussten zwei Partien verschoben werden. Der FC Thalmassing – er schaffte als Regensburger Kreispokalsieger erstmals den Sprung in den Verbandspokal – wäre ursprünglich am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen den FC Pielenhofen-Adlersberg in die Saison gestartet. Allerdings schlägt Tags zuvor die DJK Vilzing im Pokal am Sauberg auf. Das Punktspiel gegen Pielenhofen holen die Roosters am Dienstag, 29. Juli, um 19 Uhr nach.



Im Falle des SV Schwarzhofen (Pokalsieger Cham/Schwandorf) hätte der Spielplan zum Auftakt ein Auswärtsmatch beim FC Viehhausen vorgesehen. Wann nachgeholt wird, ist noch unklar. „Es passt aus verschiedenen Gründen nicht, es wird sicher im Juli nichts mehr“, heißt es von Seiten des SVS.



Dritter Kreispokalsieger im Bunde ist der SV Etzenricht. Der Landesliga-Aufsteiger hat sich als Gegner den künftigen Ligakonkurrenten SV Schwandorf-Ettmannsdorf ausgesucht. Das Pokalduell wurde auf Freitag, 18. Juli, vorgelegt. Nachholtermin in der Liga ist jeweils Mittwoch, der 30. Juli. Um 19 Uhr holt Etzenricht das Lokalderby beim SC Luhe-Wildenau nach. Eine halbe Stunde früher wird das Heimspiel der Ettmannsdorfer gegen den 1. FC Bad Kötzting – auch die Badstädter treten im Verbandspokal an – angepfiffen.



Außerdem musste das Ligaspiel des FC Kosova verlegt werden. Die Regensburger selbst sind zwar nicht im Pokal dabei, dafür aber der Auftaktgegner FC Dingolfing. Nachgeholt wird erst in einigen Wochen – am Mittwoch, den 20. August um 18.15 Uhr in Dingolfing.



Aus der Bayernliga Nord hat sich der SV Fortuna Regensburg für den Toto-Cup qualifiziert. Am Samstag gibt Viertligist SpVgg Hankofen-Hailing seine Visitenkarte an der Isarstraße ab. Das Liga-Heimspiel gegen den ASV Neumarkt wurde um drei Tage verrückt. Neuer Termin ist Dienstag, 22. Juli, um 18.30 Uhr. Lange gedulden müssen sich die Fans also nicht auf dieses Bezirksduell.