Pokal-Kracher: Wolfsburgs U19 heiß auf Halbfinale gegen Köln

Sind die Wölfe für den Finaleinzug bereit? Das Interview mit deren Trainer zusammengefasst. – Foto: Adrian Goldberg

Der Countdown läuft: Am Sonntag empfängt die U19 des VfL Wolfsburg den 1. FC Köln zum Halbfinale im DFB-Pokal der Junioren. Im exklusiven Interview spricht Cheftrainer Niklas Bräuer über den „Geist von Hoffenheim“, die Reifeprüfung gegen Schalke und die Wucht des AOK Stadions.

Wolfsburg. Wenn am Sonntag um 11:00 Uhr im Wolfsburger AOK Stadion der Anpfiff ertönt (live bei Sky), geht es für die U19 der „Jungwölfe“ um nichts Geringeres als das Ticket für das Finale in Potsdam. Nach dem bitteren Aus im Vorjahr gegen Karlsruhe brennt das Team von Niklas Bräuer auf Wiedergutmachung.

Für Bräuer selbst ist die Partie ein Meilenstein. „In meiner Zeit als Cheftrainer ist es auf jeden Fall das bislang größte Spiel“, gibt er offen zu. Dabei ist der Coach kein Neuling auf großer Bühne: In der vergangenen Saison feierte er als Co-Trainer mit der TSG Hoffenheim das Double aus Meisterschaft und Pokal. Diese Erfahrung will er nun einbringen, um die Nervosität klein zu halten: „Das hilft mir jetzt, ruhig zu bleiben und den Druck rauszunehmen – von der Mannschaft, aber auch vom Trainerteam und mir selbst.“

Der Weg ins Halbfinale war geprägt von einer steilen Entwicklungskurve. Besonders ein Rückschlag scheint die Sinne geschärft zu haben. „Die Niederlage gegen Schalke war wichtig“, erklärt Bräuer überraschend. „Sie hat uns gezeigt, was passiert, wenn wir nicht als Team auftreten.“ Die Reaktion folgte prompt mit einer Galavorstellung gegen Heidenheim. Die wichtigste Erkenntnis für den Coach: „Jeder kennt seine Aufgabe, es gibt keine Egos – und genau das macht uns aktuell stark.“

Mit dem 1. FC Köln wartet jedoch ein Schwergewicht. Die „Geißböcke“ thronen an der Spitze ihrer Hauptrundengruppe und sammelten zuletzt in der UEFA Youth League (u.a. gegen Inter Mailand) wertvolle internationale Erfahrung. Bräuer warnt vor der taktischen Flexibilität der Kölner: „Sie können hoch pressen, aber auch tief verteidigen und schnell umschalten.“

Ein entscheidender Faktor könnte die Kulisse werden. Die aktive Fanszene des VfL hat ihre Unterstützung angekündigt. „Ich freue mich extrem darüber, weil das alles andere als selbstverständlich ist“, so Bräuer. „Die Unterstützung kann der Mannschaft noch mal einen Push geben und zusätzliche Kräfte freisetzen.“

Nach dem Halbfinal-Trauma des Vorjahres scheint die U19 diesmal bereit für den ganz großen Wurf. Das Ziel ist klar definiert: Berlin bzw. Potsdam. Oder wie Bräuer es kurz und knapp formuliert: „Genau da wollen sie hin.“