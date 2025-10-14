Pokal-Kracher am Schetters Busch: SpVg will dem WSV „ein Bein stellen“

Als einziger Essener Verein will die SpVg Schonnebeck den Einzug unter die besten Acht im Niederrheinpokal schaffen, dazu braucht es am Dienstagabend allerdings einen makellosen Auftritt: Schließlich kommt mit Kontrahent Wuppertaler SV ein gestandener Regionalligist an den Schetters Busch, der nach zuletzt starken Leistungen auf dem 13. Tabellenplatz der Regionalliga West rangiert. SpVg-Coach Dirk Tönnies verrät gegenüber FuPa Niederrhein, was es für eine Pokal-Sensation gegen den WSV braucht.

Die SpVg Schonnebeck präsentierte sich zuletzt nicht immer von ihrer besten Seite: Gleich viermal in Serie gelang den Grün-Weißen in der Oberliga Niederrhein kein Sieg, bis am vergangenen Wochenende dann der Knoten platzte: In einem äußerst schweren Spiel gegen die Oberliga-erfahrene Mannschaft des VfL Jüchen-Garzweiler gelang der SpVg schlussendlich ein 2:1-Auswärtserfolg, wodurch die Sieges-Misere der Tönnies-Elf ein Ende nahm. Diesen Schwung wollen die Schwalben nun auch in den Pokal-Kracher gegen Wuppertal nehmen, zumindest, wenn es nach Chefcoach Tönnies geht.

Auch der Kontrahent aus dem höheren Klassement dürfte mit ordentlich viel Selbstvertrauen in das Aufeinandertreffen gehen: Aus den vergangenen fünf Ligabegegnungen erntete der WSV starke zehn Punkte, setzte jüngst mit dem 3:1-Erfolg über den 1. FC Bocholt ein echtes Ausrufezeichen. Dementsprechend viel Leidenschaft und Einsatz braucht es auf Seiten der Schwalben, um für eine Überraschung zu sorgen, was auch Übungsleiter Tönnies betont:

„Wir sind natürlich der klare Außenseiter, die Spanne zwischen der Oberliga und der Regionalliga ist nun einmal sehr groß. Wir hoffen natürlich trotzdem auf eine kleine Sensation und wollen das Highlight genießen“, bekräftigt Tönnies und erklärt: „Als letzter Essener Verein im Pokal wollen wir die Essener Farben gut vertreten und den Schetters Busch zu einer Festung machen. Wir wollen dem WSV den Spaß am Fußball nehmen und ihnen vielleicht auch ein Bein stellen.“ Mit welcher spielerischen Ausrichtung die Schwalben dann am Dienstagabend in das Pokalspiel starten werden, ließ der Cheftrainer derweil noch offen. In jedem Fall habe sich das Trainerteam „ein bisschen was ausgedacht“, wie Tönnies verrät.

Topspiel gegen Baumberg folgt

Nach dem Pokal-Kracher gegen den Wuppertaler SV steht für die SpVg aus Schonnebeck gleich der nächste Top-Gegner vor der Tür, schließlich geht es am kommenden Oberliga-Spieltag zum punktgleichen Tabellennachbarn Sportfreunde Baumberg. Im Auswärtsduell beim Oberliga-Meister von 2024 will die Tönnies-Elf den nächsten Dreier verbuchen und am Kontrahenten vorbeiziehen. Der Fokus liege allerdings zunächst ausschließlich auf dem Pokalduell gegen den WSV am Dienstag, wie der 51-jährige SpVg-Coach abschließend versichert.