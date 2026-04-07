Pokal-Knüller am Mittwochabend

Als der SV Dersim Rüsselsheim (grüne Trikots) und dem VfB Ginsheim (blaue Trikots) sich das letzte Mal am 15. Spieltag der Gruppenliga gegenüberstanden, endete das Duell 2:2. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Rüsselsheim. Das wird interessant: Im Halbfinale des Kreispokals stehen sich die beiden Spitzenteams der Gruppenliga gegenüber. Mit Spannung richten sich die Blicke am Mittwoch um 19.30 Uhr auf den Knüller zwischen Dersim Rüsselsheim und dem VfB Ginsheim.

Der Sieger trifft im Endspiel auf den VfR Groß-Gerau, der bereits vor zwei Wochen mit einem 1:0 über Hessenligist Rot-Weiß Walldorf wie im Vorjahr das Finale klar machte. Sollte sich Dersim durchsetzen, käme es dort zu einer Neuauflage. „Da hätten wir aber noch eine Rechnung offen“, meint Cem Ilhan vom Spielausschuss schmunzelnd. „Letztes Jahr haben wir 0:2 gegen den VfR verloren.“

Wie Ilhan betont, „ist uns in erster Linie die Liga wichtig. Hier wollen wir den Aufstieg schaffen. Aber im Pokal möchten wir natürlich zu gerne wieder ins Finale kommen. Die Jungs sind alle heiß drauf.“ Vor den eigenen Fans setzt der Gruppenliga-Zweite auf seinen Heimvorteil am Mittwoch. „Wir rechnen bestimmt mit 200 Zuschauern“, so Ilhan. In Bestbesetzung will sein Team dann an die starken Leistungen der jüngsten beiden Gruppenliga-Siege anknüpfen und den Pokalerfolg des letzten Jahres gegen Ginsheim wiederholen – da hatte Dersim im Viertelfinale das Elfmeterschießen für sich entschieden.

VfB-Coach Jonas Schuster hofft diesmal allerdings schwer auf einen erfolgreicheren Ausgang. Zwar habe die Liga „ganz klar Priorität, hier steht für uns das nächste Spiel am Sonntag gegen Fehlheim im Fokus“. Die Chance, ins Pokalfinale einzuziehen, wolle sich seine Mannschaft jedoch nicht entgehen lassen.

Auch habe sie etwas gutzumachen aus dem Hinspiel in der Liga. Hier lag der Spitzenreiter aus Ginsheim schon 2:0 vorn, ehe Dersim-Spielertrainer Antonio Pascali mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch zum Unentschieden traf. „Das hätten wir nicht aus der Hand geben dürfen“, ärgert sich Schuster noch heute und blickt nun umso erwartungsvoller dem nächsten Duell mit dem Klassennachbarn entgegen. „Das wird sicher ein interessanter Pokalabend. Wir freuen uns sehr darauf. Allerdings ist es schwer, Dersim auf dem kleinen Kunstrasenplatz zu schlagen. Sie haben eine sehr gute Mannschaft. Aber bei uns sind alle Mann an Bord. Wir sind gut vorbereitet und wollen ins Finale.“





