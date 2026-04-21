Pokal: Klarenthal will Außenseiterchance gegen Bierstadt nutzen

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Für Klarenthal-Trainer Ashmellash Woldemicael liegt aufgrund der Niemandsland-Position in der Liga nun der "volle Fokus" auf dem Pokalspiel gegen den FC Bierstadt. Dort müssen sie auf Ardian Alickaj verzichten, der eine Gelb-Rot-Sperre aus der vorherigen Pokalrunde gegen Gräselberg absitzen muss. Orkan Toksun und Ramazan Sakar sind angeschlagen und ihr Einsatz ist ungewiss.

Woldemicael sieht Bierstadt als "klaren Favoriten". Er erwarte eine "dominante Mannschaft", die schnell für klare Verhältnisse sorgen wolle. Für Klarenthal gehe es darum, das Spiel möglichst lange offen zu gestalten. "Im Normalfall sollte Bierstadt mit ihrer Qualität gewinnen, aber wenn wir lange die Null halten, kann es auf unserem Platz auch mal anders laufen". Dabei unterstützen soll die heimische Kulisse. Woldemicael erwarte einen ähnlichen Andrang, wie in der vorherigen Pokalrunde gegen den SC Gräselberg, damals waren es um die 400 Zuschauer.